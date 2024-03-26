租霸橫行／他和家人簽租約上鎖裝攝像頭 妙招趕人暴紅
加州一名雜務工在遭遇「租霸」後，巧用妙計趕走對方，之後獲得廣大網友關注，57歲的他目前正帶領「討屋獵人」(The Squatter Hunters)仗義行俠，到處幫助受害屋主快速討回被霸占的房產；他表示很樂意幫助其他人共同趕走租霸，保護自己的權益，不過一切都要以安全為前提。
聯合雜工協會(United Handyman Association)的創始人謝爾頓(Flash Shelton)在去年夏天，因為講述幫助母親趕走租霸的視頻一砲而紅；視頻裡他說，因為父親過世，家人想要賣掉房子，卻因為被租霸占據無法出售，他求助警察，警察表示愛莫能助。
情急之下，謝爾頓想了個妙計，他和母親簽了一份租約，然後趁租客離開後，進入屋內，安裝了攝像頭，「由於他們沒有租約，當他們回來後，我給他們擺出我的租約，告訴他們房子都被鎖上了，並且安裝有攝像頭，他們回到房子的唯一方法就是闖入，那麼攝像頭會記錄下來，然後我會控告他們擅自闖入房屋。」謝爾頓告訴他們說，他們有一天的時間把東西搬出去，否則家具將不再是他們的了。
謝爾頓在視頻中說，「租霸正在破壞人們的生活，他們奪走了人們為之奮鬥一生的家園，我媽媽不應該遭這種罪」。
之後，謝爾頓接到了很多遇到類似情況的房東的電話，他都積極傳授經驗，主要的技巧是說，如果遇到「租霸」拒絕離開，或者由於法律限制不能立即趕他們走，他會讓屋主寫一份租約，這樣他就可以搬進房子，和租霸共處，「我大大方方走進去，打開冰箱，然後坐在沙發上，和他們宣告『嘿，不管你做什麼，反正現在這裡是我的家了』」。
他笑稱，租霸常常對他的這些行為感到驚訝和不知所措；另一方面，謝爾頓會告知租霸們在每個房間都安裝了攝像頭，因為正在拍攝真人秀；聽聞此言的租霸總是會唯恐避之不及，「他們都想盡快離開，因為不想被人看見，否則臭名遠揚後，就騙不了下家了；在他們回過神之前，我已經把他們趕走了」。
但出於安全考慮，他並不建議每個人都採用他的方法，「一切都要考慮安全。我是提前做了很多準備的，因為我知道我要和誰打交道，我也知道有多少人在那；但這是有風險的，我不建議人們自己去做，但我會幫助你，盡可能讓你以和平的方式達到目的」。
謝爾頓說，他在自己所在的加州為其他人提供了親身幫助，還在線上通過Zoom提供諮詢，向其他人傳授他的方法；謝爾頓還在今年發起了一項請願，要求在聯邦層級將租霸賴租霸占的行為列為非法行為。
上一則
租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶
下一則
FB留言