租霸橫行／他和家人簽租約上鎖裝攝像頭 妙招趕人暴紅

謝爾頓教屋主反守為攻，利用合法取得的租約逼退租霸，並要限時將家具搬走。（(YouTube截圖)

加州 一名雜務工在遭遇「租霸」後，巧用妙計趕走對方，之後獲得廣大網友關注，57歲的他目前正帶領「討屋獵人」(The Squatter Hunters)仗義行俠，到處幫助受害屋主快速討回被霸占的房產；他表示很樂意幫助其他人共同趕走租霸，保護自己的權益，不過一切都要以安全為前提。

聯合雜工協會(United Handyman Association)的創始人謝爾頓(Flash Shelton)在去年夏天，因為講述幫助母親趕走租霸的視頻一砲而紅；視頻裡他說，因為父親過世，家人想要賣掉房子，卻因為被租霸占據無法出售，他求助警察，警察表示愛莫能助。

情急之下，謝爾頓想了個妙計，他和母親簽了一份租約，然後趁租客 離開後，進入屋內，安裝了攝像頭，「由於他們沒有租約，當他們回來後，我給他們擺出我的租約，告訴他們房子都被鎖上了，並且安裝有攝像頭，他們回到房子的唯一方法就是闖入，那麼攝像頭會記錄下來，然後我會控告他們擅自闖入房屋。」謝爾頓告訴他們說，他們有一天的時間把東西搬出去，否則家具將不再是他們的了。

聯合雜工協會創始人謝爾頓因為講述幫助母親趕走租霸的視頻一砲而紅。(YouTube截圖)

謝爾頓在視頻中說，「租霸正在破壞人們的生活，他們奪走了人們為之奮鬥一生的家園，我媽媽不應該遭這種罪」。

之後，謝爾頓接到了很多遇到類似情況的房東 的電話，他都積極傳授經驗，主要的技巧是說，如果遇到「租霸」拒絕離開，或者由於法律限制不能立即趕他們走，他會讓屋主寫一份租約，這樣他就可以搬進房子，和租霸共處，「我大大方方走進去，打開冰箱，然後坐在沙發上，和他們宣告『嘿，不管你做什麼，反正現在這裡是我的家了』」。

他笑稱，租霸常常對他的這些行為感到驚訝和不知所措；另一方面，謝爾頓會告知租霸們在每個房間都安裝了攝像頭，因為正在拍攝真人秀；聽聞此言的租霸總是會唯恐避之不及，「他們都想盡快離開，因為不想被人看見，否則臭名遠揚後，就騙不了下家了；在他們回過神之前，我已經把他們趕走了」。

為趕走租霸，謝爾頓和母親簽了一份租約，趁租霸不在時，進入屋內，安裝了攝像頭。(YouTube截圖)

但出於安全考慮，他並不建議每個人都採用他的方法，「一切都要考慮安全。我是提前做了很多準備的，因為我知道我要和誰打交道，我也知道有多少人在那；但這是有風險的，我不建議人們自己去做，但我會幫助你，盡可能讓你以和平的方式達到目的」。

謝爾頓說，他在自己所在的加州為其他人提供了親身幫助，還在線上通過Zoom提供諮詢，向其他人傳授他的方法；謝爾頓還在今年發起了一項請願，要求在聯邦層級將租霸賴租霸占的行為列為非法行為。