租霸橫行／老賴傳歪招 房東曝個資 華人建微信群諜對諜

一群有意坑害北美房東的華人建立微信群，討論如何「教訓」房東。(本報檔案照)

租霸霸租房屋成風，一群聲稱要專坑北美房東 的「老賴」華人 建立微信群，分享各種坑房東的邪門歪道；與此同時，華人房東則分別在微信、臉書和Line等社媒群組，分享對付租霸的經驗，曝光一些華人「老賴」的個人信息，提醒其他房東不要上當。華人房東與租霸的信息戰有如「諜對諜」。

一個明目張膽以「坑房東」為訴求的微信群組說，該群專門分享如何免費租房、如何向房東敲詐搬家費、如何讓房屋泡水發霉，再找房東要補償費，以及如何在法庭上讓房東敗訴等各種歪招。

網上曬出的聊天紀錄顯示，該群群主表示，他是租客 ，想教訓所有房東，以此懲戒華人炒房的行為。群內有人大方表示自己之前故意不交房租，並非沒錢可交，現在自己的租霸行為被房東曝光，導致難以再租房，詢問群友們該怎麼辦，有群友建議他找人幫忙租房。

不過也有華人房東在社交媒體上揭露那些到處騙住房屋的老租霸的個人信息，在紐約皇后區新鮮草原的一個房東群組裡，有房東貼出一名華人男子的駕照照片，上書「緊急通知，超級租霸在找房，記下名字，以免上當」。

一個「紐約小房東」(New York Small Landlords，NYSL)的組織也通過自己的群組，分享房東與房客的各種信息，並傳授識別和對付租霸的辦法。據該組織調查，在新冠疫情最嚴重的時期，約有一半房東收不到房租，如今仍有一成左右的房客賴租。

一名黃姓房東分享說，兩年多前，她把一家庭住宅租給華人租客，租客起初講要與親戚同住，但實際上他把房間分租給別人，自己做二房東。「他自己住一間，出租其餘的房間。」但由於有的租客不交租，二房東撐不下去，就退了租，自己搬走了，這樣她作為大房東，就得直接面對賴租的租客，弄得焦頭爛額。

一名75歲的李女士說，她已做了30年房東，見過各種租客，心中也有不少苦。她說，經常碰到租客不付房租，有的租客住了十幾二十年，「我一提漲房租，他們就垮下臉來」，她心一軟，就不漲租了。

李女士說，政府法律保護租客，卻苦了房東。法律給租客一個藉口，讓他們可以不付房租，「把租客寵壞了」。