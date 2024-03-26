租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

紐約女房東 在驅逐租霸的過程中反遭上銬的新聞發酵，讓房東與租客 關係的老問題再次浮上檯面。保護租客的法律雖立意良善，但極少數專門鑽法律空子的職業租霸，則以他們的行為嚴重破壞了房東與租客之間脆弱的信任關係。對於房東來說，唯一的解決之道只有擦亮雙眼，盡量避免招租霸上門。除加強對租客背景的審核外，專業人士還總結了租霸慣用的五大伎倆，以便房東能迅速識別租霸並及時止損。

伎倆1：不全額交租

由於很多州的法律都規定，只要租客支付了部分房租，房東就不能在當月驅逐租客。因此，很多租霸會利用這一規定，只交一小部分租金 ，以便拖延更多的應付房租。若房東忽視了這一點，租霸便可長時間賴在房內直到租約期滿，屆時房東再想追回損失就很困難了。因此，若租客故意不按期全額支付租金，房東即可開始為驅逐程序做準備，切勿只接受一部分租金。

伎倆2：拖延滯納金

專業人士指出，若房客延誤交租而產生滯納金，房東正確的討債方法應是先接收滯納金，然後再收下被拖欠的租金。這是因為，租霸會使用一種心理戰術，利用房東討債過程中的焦慮感，先補繳所欠的租金，使房東產生一種「反正沒有損失，多一事不如少一事」的心態，因而更有可能放棄追繳滯納金。而一旦房東鬆了口，就等於傳遞了一個信號：合同的規定並不嚴格，因此租霸未來便會更加肆無忌憚地違約。

伎倆3：用現金支付

由於現金的流通難以跟蹤，因此在法庭交鋒時，租霸有可能謊稱用現金付了房租，甚至偽造收據。對房東來說，銀行帳戶的交易記錄才是最有力的法庭證據。不過，也有些地方法規禁止房東拒收現金，那麼房東就需要格外留心開具並留存所有收據。

伎倆4：找藉口拖延

專業人士提醒說，房東和租客之間最好保持一種嚴謹的商業關係，盡量不要被各種「故事」打動，進而打破合同的約束。如果租客無法按期交租，房東最好不要輕率給予寬限，即使不立即啟動迫遷程序，也可向租客提出善意的建議：盡快協商解除租約、各自解脫。

伎倆5：聲稱不宜居

由於法律規定房東負有修繕和維護義務，因此職業租霸經常利用這個法律空子，濫訴房屋不適合居住。最常見的做法是提交維修申請，然後聲稱從未得到處理，並以此為由拒交房租。更有甚者，有的房客還會主動毀壞房屋以便證明他們的修繕要求是合理的。對此，房東需要經常跟蹤系統中的各種修繕申請並妥善處置，並在交付房屋前詳細記錄房間內各種設施的情況，最好拍照存檔。若遇租霸故意毀壞超出合理的損耗範圍，還可向其提出索賠。