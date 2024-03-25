租霸橫行／「職業租霸」欠租14萬 灣區華人房東絕食抗議

北加華人房東George Wu說，他遇到的可能是職業租霸，一共欠下房租14萬3550元，現在還在等法院開庭。（記者劉先進／攝影）

租霸層出不窮，業主防不勝防。北加灣區華人房東 George Wu說，一西裔女子一家租住他位於聖利安住（San Leandro）的房子。從2020年2月到至今的45個月，欠下房租14萬3550元，還將房子違規分隔、破壞結構，轉租他人。疫情 前他就向法院提告，但受到阿拉米達郡的暫停驅逐令（eviction moratorium）保護，法院近20次推遲開庭。他維持不了生計，處於破產邊緣，一度今年2月在阿拉米達郡辦公樓外絕食抗議。

後來，阿郡取消暫緩驅逐令，他才停止絕食，終於在8月11日將租霸驅逐，但租霸至今沒還錢。他已再提告，案件聽證會在12月底舉行。他後來得知，該租霸用類似方法敲詐另一華人房東，可謂「職業租霸」。

George Wu的案例頗為特別。早在2020年3月爆發疫情前，女租客 就開始欠錢，於是他提告租客。疫情開始後，因為有了暫停驅逐令，法院推遲案件開庭18次，他2月26日在阿郡辦公室外絕食抗議。沒過幾天，阿郡決定在4月29日取消暫停驅逐令。不過，聖利安住政府的暫緩驅逐直到7月底才廢除。George也在8月11日成功將租霸趕出房子。

Geroge說，事情還沒完。他檢查房屋才知道，租客私自破壞房屋牆壁和地板結構，安裝隔間，分租給親友。因為手中沒錢，他和太太連續清理一個多月，才修好破損的房屋。「如果請裝修師傅，估計要2萬多元。」

雖然趕走租霸，但Geroge並未要回對方積欠的14萬3550元租金。因為法庭案件太多，租霸案件的聽證會到12月底才舉行。「前幾天聯繫了租客，她居然反問，房子都退掉了，還有什麼事情？貌似自己不欠租。」

Geroge分析，此租客是專業租霸，到處吃白食、敲竹槓。他後來得知，對方在租他的房屋前，就欠其他人租金沒歸還，在租他的房子的同時，還租賃聯合市（Union City）另一華人房東的住所。疫情中，該華人房東還為租客申請5萬多的租賃補貼，最終，租客還欠下一年多租金不給。租客和房東簽下協議合約，同意接受3000多元重新安置費搬走，但沒執行合約，房東以此為理由將其驅逐。

他說，「我曾經在疫情中試圖幫這位租客申請租賃補貼，還奇怪為何對方不同意。如今知道原因，因為她已在另一處申請了，不能重複申請，擔心穿幫。」