我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

租霸橫行／「職業租霸」欠租14萬 灣區華人房東絕食抗議

記者劉先進／聖利安住報導
北加華人房東George Wu說，他遇到的可能是職業租霸，一共欠下房租14萬3550元，現在還在等法院開庭。（記者劉先進／攝影）
北加華人房東George Wu說，他遇到的可能是職業租霸，一共欠下房租14萬3550元，現在還在等法院開庭。（記者劉先進／攝影）

租霸層出不窮，業主防不勝防。北加灣區華人房東George Wu說，一西裔女子一家租住他位於聖利安住（San Leandro）的房子。從2020年2月到至今的45個月，欠下房租14萬3550元，還將房子違規分隔、破壞結構，轉租他人。疫情前他就向法院提告，但受到阿拉米達郡的暫停驅逐令（eviction moratorium）保護，法院近20次推遲開庭。他維持不了生計，處於破產邊緣，一度今年2月在阿拉米達郡辦公樓外絕食抗議。

後來，阿郡取消暫緩驅逐令，他才停止絕食，終於在8月11日將租霸驅逐，但租霸至今沒還錢。他已再提告，案件聽證會在12月底舉行。他後來得知，該租霸用類似方法敲詐另一華人房東，可謂「職業租霸」。

George Wu的案例頗為特別。早在2020年3月爆發疫情前，女租客就開始欠錢，於是他提告租客。疫情開始後，因為有了暫停驅逐令，法院推遲案件開庭18次，他2月26日在阿郡辦公室外絕食抗議。沒過幾天，阿郡決定在4月29日取消暫停驅逐令。不過，聖利安住政府的暫緩驅逐直到7月底才廢除。George也在8月11日成功將租霸趕出房子。

Geroge說，事情還沒完。他檢查房屋才知道，租客私自破壞房屋牆壁和地板結構，安裝隔間，分租給親友。因為手中沒錢，他和太太連續清理一個多月，才修好破損的房屋。「如果請裝修師傅，估計要2萬多元。」

雖然趕走租霸，但Geroge並未要回對方積欠的14萬3550元租金。因為法庭案件太多，租霸案件的聽證會到12月底才舉行。「前幾天聯繫了租客，她居然反問，房子都退掉了，還有什麼事情？貌似自己不欠租。」

Geroge分析，此租客是專業租霸，到處吃白食、敲竹槓。他後來得知，對方在租他的房屋前，就欠其他人租金沒歸還，在租他的房子的同時，還租賃聯合市（Union City）另一華人房東的住所。疫情中，該華人房東還為租客申請5萬多的租賃補貼，最終，租客還欠下一年多租金不給。租客和房東簽下協議合約，同意接受3000多元重新安置費搬走，但沒執行合約，房東以此為理由將其驅逐。

他說，「我曾經在疫情中試圖幫這位租客申請租賃補貼，還奇怪為何對方不同意。如今知道原因，因為她已在另一處申請了，不能重複申請，擔心穿幫。」

Geroge說，除了提告欠租的租客，還希望阿郡政府負起責任賠償。「正是因為有郡裡面的暫停驅逐令，導致租霸有恃無恐，郡政府理應賠償這部分的損失。」

租霸事件頻傳，此前即有不少各族裔房東抗議，要求阿郡取消暫停驅逐令，指法規助長租客...
租霸事件頻傳，此前即有不少各族裔房東抗議，要求阿郡取消暫停驅逐令，指法規助長租客欠租，房東苦不堪言。（記者劉先進／攝影）

租客 房東 疫情

上一則

租霸橫行／佛州不速之客占屋大肆破壞 還向房東潑糞

下一則

租霸橫行／被欠租反挨告損失10萬 華人房東被迫送外賣

延伸閱讀

「法律不站在房東這邊」 租霸的權益比你想像更多

「法律不站在房東這邊」 租霸的權益比你想像更多
耶魯大學華女博士遭警槍殺 兒子獲80多萬和解金

耶魯大學華女博士遭警槍殺 兒子獲80多萬和解金
紐約客談／租與不租都難 房東怎麼辦

紐約客談／租與不租都難 房東怎麼辦
紐約女房東遭租霸重擊致死 兩嫌犯在外州被捕

紐約女房東遭租霸重擊致死 兩嫌犯在外州被捕

熱門新聞

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

2024-03-22 14:20
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
今年2月威廉王子（左）沒有出席教父、希臘末代國王康斯坦丁的追悼會，外界都不清楚原因，現推測應該就是得知凱特罹癌。（路透）

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

2024-03-23 02:28
受害房東維特爾斯是俄羅斯裔移民，根據社群平台上的自我介紹，她生前從事市場營銷方面的工作。(LikedIn)

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

2024-03-22 02:29

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」