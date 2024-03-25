全美租霸橫行 惡性占房毀屋 房東怒成房奴

飽受租霸困擾的華人房東不少，去年春天數十名以華裔為主的小房東聚集在紐約市皇后區民事法院前，抗議現有法律保護惡房客。(記者高雲兒／攝影)

類似這樣「乞丐趕廟公」的怪事，每天都在全美各地發生。本報推出「租霸橫行」專題，深入報導租霸惡行、房東遭欺的種種故事以及相關法律、法規，提醒華人房東在碰上租霸時，如何維護自身權益，又避免惹上官司。

出租房屋可以為房東帶來收入，但若運氣不好碰到租霸，則可能破財又勞神。(美聯社)

數據顯示，全美各地屋主在面對「租霸」時，普遍都有一種無力感，因為這些租霸不僅非法侵占房產，更將房屋搞得一團糟，給屋主帶來難以估量的財務損失；其中長期執行進步派政策的一些城市，如紐約、費城 和洛杉磯 、舊金山等，租霸欺凌屋主的事件更是層出不窮。

全美達108億租屋債務 賴租事件激增

根據非營利組織「國家公平地圖集」(National Equity Atlas)統計，截至去年5月，全美面臨高達108億元的房租債務，多達510萬家庭存在房租拖欠情形；紐約、費城和洛杉磯等進步派主政城市的賴租事件激增，因為這些城市的租客在合法居住30天後，便自動獲得合法權利，並受到法律保護，如果賴著不走，房東通常難以迫遷。

洛城房東貼錢請租霸搬家 還花錢修屋

在洛杉磯市，有房東不得不貼錢給租霸，才能將他們「請」走；在費城，有案例在法院命令租客搬出房產後，執法部門卻為了避免衝突，沒有作為，任由租霸占用、不付租金，甚至破壞房產，最後房東不但要花錢驅逐租霸，還要花錢修整房屋，破財又傷神；至於紐約，有很多小房東因為害怕遇到租霸，寧願讓房屋空著養蚊子，也不出租。

包括華人在內的十來位小房東向紐約州議員陳情，訴說趕不走租霸反被騷擾的經歷。(讀者臧東慧提供)

馬里蘭州屋遭占用 5萬元家具也被賣

各城市都有類似案例，德州一位屋主說，她被租霸鎖在自家門外；馬里蘭州一女子度假歸來，赫然發現家中多了兩名不速之客，他們不僅非法占用房屋，還賣掉了她價值約5萬元的家具。

Anchor Realty合夥人拉皮德斯(Walter Lapidus)說，照顧無屋者固然是政府的一項重要任務，「但是收拾這些爛攤子的成本，都轉嫁給了按時支付房租的人，這就是我們失去住房負擔能力的原因」。

風險投資和私募股權投資公司Madison Ventures Plus總經理羅謝爾(Mitch Roschelle)指出，保護租戶而犧牲房東的地方法律加劇了租霸的現象，「因為我們似乎一直在說，若租戶無法支付房租，那是房東的錯，而不是租戶的錯，因為法律不站在你這邊。」

學者：審理緩慢 拿迫遷令恐要拖數年

出租房屋可以為房東帶來收入，但房東最怕遇到租霸。(路透)

喬治華盛頓大學(George Washington University)法學教授特里(Jonathan Turley)說，檢察官和政客在一些租霸編織的騙局中扮演關鍵角色，「也許是出於政治考量或疏忽大意，地方當局在維護屋主權益方面不僅做得很少，反而迫使房東去向負擔過重的房屋法庭申訴，但審理進度緩慢，即使拿到迫遷令，通常也得耗上幾個月或幾年。」

他並指出，「租霸並不是一個特別難解決的問題，只需警察和檢察官執行現有的法律就行」，關鍵是政府須一開始就採取行動，比如成立快速反應小組，由檢察官對是否合法占有很快作出判斷，還可以快速審理案件，迅速將當事人告上法庭，就像對待非法占有車輛的嫌犯一樣。

但特里說，許多城市幾乎沒有立法保護房東的跡象，而國會最近通過的一項聯邦住房法，則繼續保護租客利益，該法禁止房東瞭解潛在租戶是否有犯罪的記錄，其中包括非法侵占罪。

他說，「租霸橫行反映出法律威懾力的瓦解，財產犯罪被逐漸降級為次要事項，而檢控被視為具有政治風險，因為官員們不希望這被視為針對無家可歸者。」他表示，如果不想讓這一問題演變得和歐洲一樣嚴重，政府就得立即行動起來。