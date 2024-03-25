全美租霸橫行 惡性占房毀屋 房東怒成房奴
上周兩則屋主和住客相關的新聞躍上媒體顯著版面，一則是紐約市皇后區法拉盛一名屋主，因房屋被兩名素不相識的租霸雀巢鳩占，拒絕搬走，憤而找來鎖匠更換門鎖，卻換來被警察逮捕的下場；另一則是紐約市曼哈頓下城一名女性房東被發現遭兩名占屋者殺害，屍體被塞在行李袋，放在公寓衣櫃裡。
類似這樣「乞丐趕廟公」的怪事，每天都在全美各地發生。本報推出「租霸橫行」專題，深入報導租霸惡行、房東遭欺的種種故事以及相關法律、法規，提醒華人房東在碰上租霸時，如何維護自身權益，又避免惹上官司。
數據顯示，全美各地屋主在面對「租霸」時，普遍都有一種無力感，因為這些租霸不僅非法侵占房產，更將房屋搞得一團糟，給屋主帶來難以估量的財務損失；其中長期執行進步派政策的一些城市，如紐約、費城和洛杉磯、舊金山等，租霸欺凌屋主的事件更是層出不窮。
全美達108億租屋債務 賴租事件激增
根據非營利組織「國家公平地圖集」(National Equity Atlas)統計，截至去年5月，全美面臨高達108億元的房租債務，多達510萬家庭存在房租拖欠情形；紐約、費城和洛杉磯等進步派主政城市的賴租事件激增，因為這些城市的租客在合法居住30天後，便自動獲得合法權利，並受到法律保護，如果賴著不走，房東通常難以迫遷。
洛城房東貼錢請租霸搬家 還花錢修屋
在洛杉磯市，有房東不得不貼錢給租霸，才能將他們「請」走；在費城，有案例在法院命令租客搬出房產後，執法部門卻為了避免衝突，沒有作為，任由租霸占用、不付租金，甚至破壞房產，最後房東不但要花錢驅逐租霸，還要花錢修整房屋，破財又傷神；至於紐約，有很多小房東因為害怕遇到租霸，寧願讓房屋空著養蚊子，也不出租。
馬里蘭州屋遭占用 5萬元家具也被賣
各城市都有類似案例，德州一位屋主說，她被租霸鎖在自家門外；馬里蘭州一女子度假歸來，赫然發現家中多了兩名不速之客，他們不僅非法占用房屋，還賣掉了她價值約5萬元的家具。
Anchor Realty合夥人拉皮德斯(Walter Lapidus)說，照顧無屋者固然是政府的一項重要任務，「但是收拾這些爛攤子的成本，都轉嫁給了按時支付房租的人，這就是我們失去住房負擔能力的原因」。
風險投資和私募股權投資公司Madison Ventures Plus總經理羅謝爾(Mitch Roschelle)指出，保護租戶而犧牲房東的地方法律加劇了租霸的現象，「因為我們似乎一直在說，若租戶無法支付房租，那是房東的錯，而不是租戶的錯，因為法律不站在你這邊。」
學者：審理緩慢 拿迫遷令恐要拖數年
喬治華盛頓大學(George Washington University)法學教授特里(Jonathan Turley)說，檢察官和政客在一些租霸編織的騙局中扮演關鍵角色，「也許是出於政治考量或疏忽大意，地方當局在維護屋主權益方面不僅做得很少，反而迫使房東去向負擔過重的房屋法庭申訴，但審理進度緩慢，即使拿到迫遷令，通常也得耗上幾個月或幾年。」
他並指出，「租霸並不是一個特別難解決的問題，只需警察和檢察官執行現有的法律就行」，關鍵是政府須一開始就採取行動，比如成立快速反應小組，由檢察官對是否合法占有很快作出判斷，還可以快速審理案件，迅速將當事人告上法庭，就像對待非法占有車輛的嫌犯一樣。
但特里說，許多城市幾乎沒有立法保護房東的跡象，而國會最近通過的一項聯邦住房法，則繼續保護租客利益，該法禁止房東瞭解潛在租戶是否有犯罪的記錄，其中包括非法侵占罪。
他說，「租霸橫行反映出法律威懾力的瓦解，財產犯罪被逐漸降級為次要事項，而檢控被視為具有政治風險，因為官員們不希望這被視為針對無家可歸者。」他表示，如果不想讓這一問題演變得和歐洲一樣嚴重，政府就得立即行動起來。
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