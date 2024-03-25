租霸橫行／「法律不站在房東這邊」報警好過自行解決

政府實施「禁止驅趕租客令」保護租客，但部分租霸曲解美意，有錢也不願意付租，令小房東頭痛。(本報檔案照)

出租房屋收取租金，固然是生財之道；但若運氣不好，遇到「租霸」，就可能得不償失；專家指出，鑑於過去大家認為房東 有非法驅趕租客 的印象，導致法律愈發趨向保護租客，不站在房東這一邊；此外，租客的權益比人們想像中多，專家呼籲房東處理問題須經由執法人員出面，不要擅自行動，以免觸法。

私人投資企業Madison Ventures+的董事總經理羅謝爾(Mitch Roschelle)指出，「房屋法律的制定，出發點是為了保護租戶，而不是房東」，人們總把房客當弱勢者，因此發生租房糾紛時，通常會先入為主認為是房東的問題，即使租客不交租，也歸咎到房東身上，因此加劇了地方法律犧牲房東利益來保護房客的現象；他總結道，「法律就是不站在房東這邊」。

羅謝爾分析，雖租戶在新冠疫情期間被允許不必交租，卻沒人通融屋主的抵押貸款 ，不僅如此，他預測當疫情時期發布的學生貸款、抵押貸款減免等福利被撤回時，會出現更多租客不交租的情況。

他給小房東、任何非專業房東的建議是，要隨時盯著租客，一旦有拖欠的行為就要立即採取行動，「你無法改變過去簽署的租約，但你應該利用一切措施補救，不要讓租客鑽空子」。

當遇到租霸時，怒火中燒的房東往往會想要自己出手解決，但由於對法律不了解，最終可能會「賠了夫人又折兵」；據法學教授卡倫(Danny Karon)解釋，「非法侵入」(trespassing)有罪，但租客「擅自占用」(squatting)在法律上無罪，最終將由執法人員判斷而決定此界線，由此看來，租霸的權益其實比想像中更多。

卡倫分析道，不少租霸通常都支付了水電費，且往往是前租客，構成可以續居的權利，若屋主到了要跟租霸理論的地步，一定要報警，讓當地警方來處理，而不是自行解決；他也認為，警方需要快速處理這些住房案件，以便更好地保障屋主的權益，某些城市的市府也應成立快速應對小組來專門處理租霸情況，由檢察官判斷誰合法擁有財產，快速處理案件訴訟，步入法律程序。