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美國現象／亞裔宗教調查 56%華裔無神論

編譯尤寶琪
一名亞裔男子正在禱告。亞裔基督徒中，有17%的受訪者為天主教徒，16%是新教徒，10%是重生派或福音派新教徒。(Getty Images)
一名亞裔男子正在禱告。亞裔基督徒中，有17%的受訪者為天主教徒，16%是新教徒，10%是重生派或福音派新教徒。(Getty Images)

根據丕優研究中心(Pew Research Center)最新民調，愈來愈多亞裔民眾變成無信仰者，其中56%華裔和47%日裔不信仰任何宗教。

丕優研究中心10月11日公布最新民調，結果發現有32%的亞裔現在沒有任何宗教信仰，較2012年的26%增加，其中又以華裔和日裔的非宗教人士比率最高，分別有56%和47%的受訪者表態不信仰任何宗教。

無信仰者占全美人口30%

亞裔無信仰者比率的增加，也反映在美國整體無信仰人口比率的情況上；根據美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)2021年民調，有約30%美國人認為自己為無信仰者。

當更多人們不再認同某個宗教團體的，有37%的人認為是一件壞事，有23%的人認為是一件好事，近40%的人認為這並不重要。近半的無宗教信仰者，持正面看法。有宗教信仰者，13%的人表示放棄對特定宗教的認同是一件好事，49%的人表示這是一件壞事，36% 的人表示這不好也不壞。

民眾對無宗教者增加看法 資料來源：AP-NORC 公共事務研究中心
民眾對無宗教者增加看法 資料來源：AP-NORC 公共事務研究中心

而丕優研究中心在同年進行的類似調查，也得到類似結果，有約30%受訪美國成年人，不信仰認同任何特定宗教。

亞裔選擇的信仰也改變

丕優研究中心最新民調還發現，不但愈來愈少亞裔信仰宗教，他們所選擇的宗教種類也出現改變。

其中最值得注意的是，信仰基督教的亞裔不斷在減少；基督教雖仍然是亞裔最大的宗教，但自認為基督徒的比率在過去10年中下降了 8個百分點。

調查顯示，在2012年時有42%亞裔自認是基督徒，如今卻已降至34%。基督教派在亞裔中的比率，則相當平均，並無單一教派獨大情況；在亞裔基督徒中，有17%的受訪者為天主教徒，16%是新教徒，10%是重生派或福音派新教徒。

信仰佛教的亞裔人數，也持續下降中；根據民調，在2012年有約14%的亞裔成年人，自認是佛教徒；如今，比率下滑到只剩11%的亞裔自稱是佛教徒。

調查還顯示，伊斯蘭教和印度教規模在亞裔中則不斷壯大；有約11%的亞裔成年人是印度教徒，比2012年增加了一個百分點；有6%的亞裔則自認是穆斯林教徒。

相較於亞裔的基督教與佛教信仰者人數減少，伊斯蘭教和印度教規模在亞裔中則不斷壯大（...
相較於亞裔的基督教與佛教信仰者人數減少，伊斯蘭教和印度教規模在亞裔中則不斷壯大（美聯社）

亞裔 民調 日裔

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