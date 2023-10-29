神祕萬聖節／自嗨 這條街自己搞鬼

新澤西州伯靈頓郡湯普森街的萬聖節裝飾，每年總會吸引數以千計遊客參觀，但主辦單位表示，今年活動取消。(Halloween On Thompson Street 官方臉書)

新澤西州 伯靈頓郡(Burlington County)湯普森街(Thompson Street)的萬聖節 裝飾，每年總會吸引數以千計遊客參觀，但主辦單位表示，今年活動將取消。

2003年，共同主辦人派特瑞西歐(Pat Patrizio)與伴侶瑞歐斯(Frank Rios)大手筆為房子妝點慶祝萬聖節，促成了湯普森街萬聖節的年度活動。

湯普森街的萬聖節布置一年比一年更精美，愈來愈多社區民眾共襄盛舉，每年總有來自鄰近城鎮的大人小孩前來要糖，欣賞湯普森街居民親手製作的布置。疫情 期間活動暫停，直到2022年才恢復舉辦。

不過派特瑞西歐說，今年他與瑞歐斯不會再布置房子，也不會舉辦活動，因為龐大的參觀人潮在當地引發安全考量。他說：「我們決定不辦了。」

派特瑞西歐表示，有些鄰居今年可能還是會布置房子，自行推出萬聖節活動，而他的住家雖然一直都是湯普森街萬聖節活動的最大看點，今年則不會布置，也不會發糖給群眾。

派特瑞西歐說，今年稍早與波登鎮(Bordentown)警長拉費提(Shaun Lafferty)開會之後，決定取消萬聖節活動，因為拉費提對於活動規模變得過於龐大感到憂心，並說活動可能導致民眾面臨危險。

波登鎮位於伯靈頓郡北部，緊鄰德拉瓦河(Delaware River)，面積僅1平方哩。湯普森街全常約0.1哩，拉費提說，湯普森街周邊街道同樣是小巷子，萬聖節活動期間經常造成塞車。