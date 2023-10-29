移民專頁／持工作簽證正常工作 可兼職上學

如果持有工作簽證，只要每周工作滿40小時，就可以接受非全職教育。（Getty Images）

讀者問：

我的I-140職業移民申請最近批准了。我工作了這麼多年，現在我想兼職工作，兼職學習當學生。但是我的研究生入學考試(GRE)和托福已經過期了，想重新參加考試。我現在不能被視為國際學生嗎？

答﹕

你的答案取決於你目前的非移民身分。如果你擁有F-1身分或計畫將現在的身分轉換為F-1返回學校，並成功的獲得了I-20許可，你當然就可以兼職學習，儘管這在大多數情況下會剝奪你工作的機會，除了CPT、最終的OPT 和校內兼職工作。如果你處於F-1身分並且擁有有效的OPT或STEMOPT，只要你能夠履行你的OPT或STEMOPT每小時工作義務，你就可以進行兼職上學。

如果你持有工作簽證 （即H-1B、L-1、O-1等），只要你能夠履行每小時的工作義務，你就可以接受非全職教育。例如，如果你是處於上述任何狀態的全職（每周40小時）員工，你可以每天工作8小時，晚間上學。當然，你可能需要透過薪資證明、W-2和雇主的證明向美國移民局 證明你每周工作40小時。如果你正在上學，但沒有按照目前工作簽證規定的工作時間工作，那麼你就有違反移民身分的風險。