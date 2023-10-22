每周一書／大人物餐桌 吃出名人歷史

大人們的餐桌：國宴和名人的飲食軼事及領導風格

從餐盤裡的食物到36位歷史名人的軼事，從國宴菜色到國家的政治布局，《大人們的餐桌：國宴和名人的飲食軼事及領導風格》一書都可滿足你的好奇心。

飲食之事不分古今中外、貧富貴賤，無論是戰功彪炳的法國皇帝拿破崙、二戰期間指點英國未來的首相邱吉爾、首位非裔血統的美國總統歐巴馬 、還是反種族隔離的南非人權鬥士曼德拉，歷史上的重量級大人物，絕對都有必須「吃飯」的時刻，無一例外。

作者蔡子強著有在香港和大陸均廣受歡迎的《新君王論》系列，本書是他嘗試從另一個角度切入，從飲食探討政治領袖的性格與風格。

大人物的餐盤還包括以下內容：

1.拿破崙打完仗後要吃的一道菜

2.史達林的「魚子醬內政和外交」

3.希特勒：殺人如麻的素食者

4.墨索里尼的沙拉與麵包

5.佛朗哥的「大鍋飯」

6.羅斯福的「熱狗外交」

7.邱吉爾的「餐桌大外交」

8.戴高樂：以乳酪妙論治國之難

9.麥克阿瑟帶來的義大利麵

10.甘地：追求真理的素食者

11.胡志明的廚房與革命

12.艾森豪的「電視餐」

13.傑佛遜、甘迺迪，和尼克森：法國料理與白宮

14.詹森：粗鄙總統的食相

15.福特：「老好人」的口味

16.卡特的花生農夫本色

17.雷根：當「無甜不歡」遇上「家有惡妻」

18.老布希的「花椰菜風波」

19.柯林頓：被太太馴服的「食肉獸」

20.雀兒喜的白宮烹飪證書

21.小布希 ：不用急，但要快

22.歐巴馬的「漢堡外交」

23.蜜雪兒的「胡蘿蔔狗」

24.川普：讓美國再次盡情的吃

25.鐵娘子的減肥菜單

26.王子的雪糕、披薩，和茄子

27.戴安娜：餐桌上的「人民皇妃」

28.哈維爾：當只有從伯爵茶當中才覓得自由

29.曼德拉：餐桌記錄了民運路上的滄桑

30.李光耀：最美好的一頓飯

31.翁山蘇姬：早餐的憂鬱

32.教宗的披薩

33.葉爾欽：草莽梟雄愛烈酒

34.卡斯楚：革命美食家

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)