矽谷30歲華女郭如意 全球最年輕白手起家女富豪

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo)是當今全球最年輕女億萬富豪。(取自Lucy Guo社交媒體)

年僅30歲的華裔科技創業家郭如意(Lucy Guo)，被「富比世 」(Forbes)最新榜單列為全球最年輕的白手起家女億萬富豪。

郭如意因所持有曾參與創辦的公司股份近期估值大增，使她的身價也大增，躋身擁有10億美元級以上資產的女富豪，取代35歲的美國音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)，成為全球最年輕的白手起家女億萬富豪。目前泰勒絲資產16億美元，仍高於郭如意的12.5億美元。

郭如意是舊金山灣區出生長大的華裔移民之女，自中學時期便開始接觸程式設計，展現出對科技的濃厚興趣。她曾就讀於卡內基梅隆大學，主修計算機科學與人機互動，但在畢業前輟學，轉而加入知名投資人蒂爾(Peter Thiel)創辦的「蒂爾獎學金」計畫。該計畫專門資助有創業潛力的年輕人離開學校創建企業。

2015年，郭如意進入問答平台Quora擔任產品設計師，並在此認識了日後的創業夥伴王曉風(Alexandr Wang)。隨後，她短暫加入社交平台Snapchat，繼續從事產品設計工作。2016年，兩人共同創辦人工智慧數據標註公司Scale AI ，專為訓練AI模型提供資料處理支援。

雖然郭如意於2018年因理念分歧離開了公司營運層，但她保留了近5%的股份。隨著 Scale AI 預計在今年6月完成一筆重大股份轉讓交易，估值將從2024年的138億美元大幅提升至250億美元，她手中股份的價值也隨之飆升至約12.5億美元。

「其實我不太會去想這些，感覺還蠻瘋狂的。可惜這些(財富)目前都只是帳面上的。」郭如意在接受富比世採訪時說。

在離開Scale AI後，郭如意創辦了Passes，一個面向創作者的訂閱平台，持續探索科技與創意的結合。目前，她是全球40歲以下僅六位白手起家女億萬富豪之一，也是唯一一位在已退出創辦公司後仍靠股份躋身億萬行列的女性。

根據富比世數據，當前全球最年輕的白手起家女億萬富豪包括：30歲的郭如意(Lucy Guo)，資產約12.5億美元；35歲的泰勒絲(Taylor Swift)，資產16億美元；37歲的OpenAI前高層阿莫黛(Daniela Amodei)，資產12億美元；37歲的澳洲Canva創辦人柏金斯(Melanie Perkins)，資產57億美元；同樣37歲的蕾哈娜(Rihanna)，資產14億美元；以及來自中國、經營珠寶品牌的盧億文(Lu Yiwen)，資產11億美元。

這些女性皆透過自身的事業打拚創造財富，未曾依賴繼承、離婚或家族名氣，展現了當代女性創業的新典範。

郭如意的崛起，不僅展現出華裔女性在矽谷創業舞台上的競爭力，也為年輕世代描繪出一條從編程少年到億萬創業家的非典型成功之路。