封面故事／佛斯獲諾貝爾文學獎 他的作品你讀過嗎？

今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯,他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。(Getty Images)

如果你閒暇時會看想點短文小詩,或欣賞戲劇中的對白,那麼多少對諾貝爾文學獎頒給哪位作家這事,會有一些期待;可能期待是自己知道的作家,更理想的是看過他/她的作品,甚至正是自己書架上的某一本書的作者。如果期待落空也沒關係,又可多認識一位陌生的小說家、劇作家,又可多記住一本書的開場白,又可為書架再添購幾本新書,而且作者名字還會閃閃發光向你招手「來閱讀我吧」。

今年諾貝爾獎 文學獎得主,對全球多數讀者來說,是後者。

「他創新的戲劇和散文,為難以言喻之事發聲」(for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.)。瑞典 學院5日宣布,今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯(Jon Fosse)。佛斯是1928年以來,第一位獲得頒諾貝爾文學獎的挪威人,是挪威國寶。

諾貝爾獎委員會主席安德斯·奧爾森(Anders Olsson) 評價佛斯:「他的特別之處,在於他寫作中的親近感。他的作品觸及你內心深處的感受——焦慮、 不安全感、生死──這些是每個人都會面對的問題……;從這個意義上說,我認為他的觸角很遠,他所寫的一切都有著某種普遍的影響,不管是戲劇、詩歌或散文,都是同樣的基本人文主義訴求」。

挪威作家佛斯獲得諾貝爾文學獎,他的書籍在奧斯陸的Samlaget出版社展出。(路透)

1 誰是挪威的佛斯?

佛斯今年64歲,挪威西海岸城市海于格松(Haugesund)是他出生的地方;1983年出版處女作「紅、黑」,代表作則是2022年進入布克國際獎決選的「七部曲」(Septology)。他在海外文壇的名聲雖不顯,但在家鄉挪威,戲劇常被演出,也在國際文壇享有聲譽,獲稱為「最多產的在世劇作家」。

佛斯贏了多個歐洲著名文學獎,有挪威政府的津貼,也在奧斯陸王宮附近有一榮譽住處。

佛斯的作品被翻譯成40多種語言,劇作在在全球不同的舞台演出逾千次。

2 獲獎有何反應?

「不知所措、有點害怕。」佛斯在獲獎後表示,「我將這視為一個文學的獎勵,最重要的就是文學,沒有其他」。

佛斯說,他是開車時接到獲獎消息,「接到電話是一個巨大的喜悅」。當記者詢問將如何慶祝時,佛斯說,「要跟家人享用一頓豐盛的晚餐」。

3 佛斯作品有何特色?

佛斯的戲劇作品,語言文字簡練,他和寫實作家有一段很大的的距離。 他看自己,更像是一個「存在主義」或「極簡主義」的寫作者,「我的寫作都是關於生活的本質,最基本的情感、最本質的處境。」

他筆下那蘊含着巨大情感張力的極簡主義洗練語言,對白中強烈的節奏感與音樂感,並置的時空,交纏的現實與夢幻,都彰顯了他獨特的福瑟式美學與戲劇風格。

他劇中的人物常是沒有名字,通常他會這樣寫:「男人」「女人」「他」「她」「朋友」等。 這種命名風格,暗示劇中人物的經驗帶有普遍性。

佛斯曾在訪談中說:「我認為名字會產生一定的限制性,一旦提到一個名字,無論是姓還是名,你也就透露了很多關於這個角色的信息,而這個角色,也會就此淪為與他們姓名有關的意涵。」

佛斯作品的一個重要主題是,對兩性關係的思考。 《有人將至》這一篇,男女主角買下一棟舊房子,打算在這裡定居。他們一再說喜歡離群索居,但是又不願意孤零零的,而是「我們兩個人單獨在一起」。

他曾說「當我寫得好的時候,我有一種非常清晰和明顯的感覺,我正在寫的東西已經寫好了。」、「它就在外面某個地方,我必須在它消失之前寫下來。」

4 如何和佛斯首次接觸?

在中文世界裡,佛斯的譯本有兩部,均由上海譯文出版社出的簡體字版,一是2014年出版的《有人將至》,一是2016年出版的《秋之夢》,目前無繁體字版,預估有了諾貝爾獎的光環,應該很快會有機會透過中文讀更多佛斯的作品。

《有人將至》(Someone ls Going To Come) 收錄五個故事。除了他的處女作《有人將至》,另包括1996年「易卜生文學獎」獲獎作品《名字》、北歐國家戲劇獎獲獎作品《一個夏日》、《死亡變奏曲》和《吉他男》;主題聚焦死亡、記憶、孤獨和家庭的疏離。

《秋之夢》(Dream of Autumn)包括《秋之夢》、《我是風》、《暗影》、《而我們將永不分離》。

英國衛報談閱讀佛斯作品的入口點是《童年場景》(Scenes from a Childhood),作者從1983年到2013年的文學生涯中,故事的主題多圍繞——童年、記憶、家庭、信仰。

如果你只能讀一篇,衛報建議,佛斯2023年的中篇小說《火邊的阿麗斯》(Aliss at the Fire),一位老婦人住在峽灣旁的房子,躺在火爐邊,看見20年前的自己和她的丈夫;有一天,他在暴風雨中划船然後再也沒有回來。這是作家典型的風格——陰鬱、神秘。

如果你很匆忙,衛報建議《船屋》(Boathouse)這本接近犯罪小說的作品。

佛斯還是一流的譯者。他所翻譯的卡夫卡「審判」,被認為是北歐最好譯本。

挪威作家佛斯獲得諾貝爾文學獎,他的書籍在瑞典斯德哥爾摩展出。(路透)

5 佛斯作品講什麼故事?

《有人將至》:

講述一男一女買下一幢坐落在陡峭懸崖上的遠離城市的老房子,準備拋棄過往的一切,在此開始無人打擾新生活的故事,但這對男女一邊反覆說著喜歡離群索居,但一邊又表示不願意孤零零的。

在這樣的矛盾心理中,房子的原主人出現了(便是女主人公不斷重複的「有人將至」),讓這段本就脆弱的兩性關係面臨著外界的誘惑與衝擊。

佛斯曾在受訪中提到深受法國作家貝克特作品《等待果陀》的影響,「那段時間,我對貝克特非常著迷。甚至是《有人將至》這個名字也可以被看做是《等待果陀》的一種對立變體。

從某種角度而言,我害怕貝克特對我造成的影響,因此我試著不要複製他的寫作方式,而是去反抗他,就像一個兒子反抗他的父親。所以我為我的第一個劇本選擇了 完全相反的名字」。

《名字》:

講述了一個同一屋簷下相互疏遠的家庭的故事。

一個懷孕的女孩和這個孩子的父親無處可去,他們回到了女孩的父母家,城外一個離海很近的地方。但是女孩的父母從未見過這個准爸爸男孩,並且對懷孕的事也一無所知。

懷孕的女孩非常不想住在這裡,男孩也感覺到不受歡迎。這是一個功能缺失的家庭,對話幾乎無法進行,每個人都感到孤獨。

《一個夏日》:

丈夫在某一天毫無預兆的選擇了死亡。他離開家走向大海,從此再也沒有回來。而妻子則自此日復一日地站在窗前,面對着大海,無法擺脫記憶的糾纏。

《死亡變奏曲》:

大海吞噬了他和她的女兒,迫使愛情早已死去多年的他們重新面對彼此,面對記憶和過往,為這場突如其來的悲劇困惑着,卻無從尋找答案。

《吉他男》:

是佛斯品中唯一的一部獨角戲,也是他的作品中,在全世界被學生演出最多的一部。

《秋之夢》:

此劇由眾多場景逐個拼接而成,就如同一個個拼湊起來的抽象圖像,而無故事主線。整場演出中,劇中的五個角色全部出現在舞台上,沒有描述個人故事的獨立情節。

《我是風》:

兩個人,又或許只是一個人分裂成兩個人,他們乘着破船飄盪在海上,身邊只有一點點食物和水。

故事發生在其中一個人打算向公海前行之時。忽然之間,遠處的島嶼濃霧彌漫,海水洶涌,將他們帶入了一場神祕未知的奇幻旅程。本劇以一個難以想象的奇異 點將現實分裂開來。

《暗影》:

人們處於一個非物質的房間內,處於「零」的狀態中,有關生活在一起的回憶是他們的共同之處。劇作家挑戰觀眾,自問存在主義的問題,懷疑我們究竟是誰,我們如何在彼此的生命中划下軌跡。

《而我們將永不分離》:

一個女人焦急地等待着她的丈夫,而我們作為觀眾,看到的究竟是現實、幻境、回憶,甚或是一個鬼魂的故事?

有人將至 中譯本書封。

6 看佛斯作品片段:

《有人將至》人物只有三人,他,她,男。對話非常簡單,每段對白也只有幾行,每一行只有幾個字,而且還不斷重複。地點只是在一個屋子裡。

她

(註:以下為她在講話)

現在我們就站在自己的房子旁邊

我們自己的房子

在這裡我們會一起相守

你和我單獨在一起

在這房子裡

你和我會

單獨在一起

遠離其他所有的人

在這房子里我們一起相守

單獨

在一起

(節選自《有人將至》)

------------

《有人將至》是講述他和她及一名介入者的故事,他和她買下偏遠的老屋,準備「你和我單獨在一起」的過程中,房子的原主人出現了,造成三人的衝擊。

她

你想讓我出去看看嗎

看他是不是在那裡

(他絕望地看著她,眼中滿是恐懼。)

他

不

(她低下頭。沮喪地說。)

你只想見他嗎

難道你不想

和我

在一起嗎

你只想見他嗎

她

(有點害怕地。)

別說了

好嗎

(靜場。)

你知道不是這樣的

(節選自《有人將至》)

------------

《一個夏日》 在中國演出的海報。(取自X平台)

《一個夏日》中,丈夫毫無預兆的離開家走向大海,從此再也沒有回來。妻子則日復一日地站在窗前,面對着大海,無法擺脫記憶的糾纏。

年老女人

(註:以下為年老女人在講話)

我還記得

那是個美好的秋日

清爽

而且既不冷也不熱

我們出去看看會不會下雨

真的下雨了

不過只有一點兒

然後我們在那兒站了一會兒

在外面的細雨中

然後我們繞著房子散步

看著它

他說房子該油漆了

排水溝也該清理了

就是他通常會說的那些事兒

(節選自《一個夏日》)

--------------

《死亡變奏曲》中,因丈夫出軌導致的分離,給女兒帶來了極大的創傷,最後走向大海自殺身亡,這讓早就不再相愛的兩人不得不重新面對彼此,面對著海浪不斷反思卻無從尋找答案。

女兒

(註:以下為女兒在講話)

而你的手

在向我揮著

從遙遠的那方

拋棄了所有的孤寂

我走到堤岸邊緣

我站在那兒

望著大海

直到你的手

降落到我的身上

幾乎難以察覺地

撫摸著我的頭髮

就彷彿那黑暗的夜晚

你的手撫摸著我的頭髮

(節選自《死亡變奏曲》)