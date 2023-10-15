我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

封面故事／佛斯獲諾貝爾文學獎 他的作品你讀過嗎？

周正理
今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯，他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。（Getty Images）
今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯，他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。（Getty Images）

如果你閒暇時會看想點短文小詩，或欣賞戲劇中的對白，那麼多少對諾貝爾文學獎頒給哪位作家這事，會有一些期待；可能期待是自己知道的作家，更理想的是看過他／她的作品，甚至正是自己書架上的某一本書的作者。如果期待落空也沒關係，又可多認識一位陌生的小說家、劇作家，又可多記住一本書的開場白，又可為書架再添購幾本新書，而且作者名字還會閃閃發光向你招手「來閱讀我吧」。

今年諾貝爾獎文學獎得主，對全球多數讀者來說，是後者。

「他創新的戲劇和散文，為難以言喻之事發聲」（for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.）。瑞典學院5日宣布，今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯(Jon Fosse)。佛斯是1928年以來，第一位獲得頒諾貝爾文學獎的挪威人，是挪威國寶。

諾貝爾獎委員會主席安德斯·奧爾森(Anders Olsson) 評價佛斯：「他的特別之處，在於他寫作中的親近感。他的作品觸及你內心深處的感受——焦慮、 不安全感、生死──這些是每個人都會面對的問題……；從這個意義上說，我認為他的觸角很遠，他所寫的一切都有著某種普遍的影響，不管是戲劇、詩歌或散文，都是同樣的基本人文主義訴求」。

挪威作家佛斯獲得諾貝爾文學獎，他的書籍在奧斯陸的Samlaget出版社展出。（路...
挪威作家佛斯獲得諾貝爾文學獎，他的書籍在奧斯陸的Samlaget出版社展出。（路透）

1 誰是挪威的佛斯？

佛斯今年64歲，挪威西海岸城市海于格松(Haugesund)是他出生的地方；1983年出版處女作「紅、黑」，代表作則是2022年進入布克國際獎決選的「七部曲」(Septology)。他在海外文壇的名聲雖不顯，但在家鄉挪威，戲劇常被演出，也在國際文壇享有聲譽，獲稱為「最多產的在世劇作家」。

佛斯贏了多個歐洲著名文學獎，有挪威政府的津貼，也在奧斯陸王宮附近有一榮譽住處。

佛斯的作品被翻譯成40多種語言，劇作在在全球不同的舞台演出逾千次。

2 獲獎有何反應？

「不知所措、有點害怕。」佛斯在獲獎後表示，「我將這視為一個文學的獎勵，最重要的就是文學，沒有其他」。

佛斯說，他是開車時接到獲獎消息，「接到電話是一個巨大的喜悅」。當記者詢問將如何慶祝時，佛斯說，「要跟家人享用一頓豐盛的晚餐」。

今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯，他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。（Gett...
今年諾貝爾文學獎頒給挪威作家佛斯，他獲獎後表示「不知所措、有點害怕」。（Getty Images）

3 佛斯作品有何特色？

佛斯的戲劇作品，語言文字簡練，他和寫實作家有一段很大的的距離。 他看自己，更像是一個「存在主義」或「極簡主義」的寫作者，「我的寫作都是關於生活的本質，最基本的情感、最本質的處境。」

他筆下那蘊含着巨大情感張力的極簡主義洗練語言，對白中強烈的節奏感與音樂感，並置的時空，交纏的現實與夢幻，都彰顯了他獨特的福瑟式美學與戲劇風格。

他劇中的人物常是沒有名字，通常他會這樣寫：「男人」「女人」「他」「她」「朋友」等。 這種命名風格，暗示劇中人物的經驗帶有普遍性。

佛斯曾在訪談中說：「我認為名字會產生一定的限制性，一旦提到一個名字，無論是姓還是名，你也就透露了很多關於這個角色的信息，而這個角色，也會就此淪為與他們姓名有關的意涵。」

佛斯作品的一個重要主題是，對兩性關係的思考。 《有人將至》這一篇，男女主角買下一棟舊房子，打算在這裡定居。他們一再說喜歡離群索居，但是又不願意孤零零的，而是「我們兩個人單獨在一起」。

他曾說「當我寫得好的時候，我有一種非常清晰和明顯的感覺，我正在寫的東西已經寫好了。」、「它就在外面某個地方，我必須在它消失之前寫下來。」

挪威作家佛斯獲得諾貝爾文學獎，他的書籍在奧斯陸的Samlaget出版社展出。（路...
挪威作家佛斯獲得諾貝爾文學獎，他的書籍在奧斯陸的Samlaget出版社展出。（路透）

4 如何和佛斯首次接觸？

在中文世界裡，佛斯的譯本有兩部，均由上海譯文出版社出的簡體字版，一是2014年出版的《有人將至》，一是2016年出版的《秋之夢》，目前無繁體字版，預估有了諾貝爾獎的光環，應該很快會有機會透過中文讀更多佛斯的作品。

《有人將至》(Someone ls Going To Come) 收錄五個故事。除了他的處女作《有人將至》，另包括1996年「易卜生文學獎」獲獎作品《名字》、北歐國家戲劇獎獲獎作品《一個夏日》、《死亡變奏曲》和《吉他男》；主題聚焦死亡、記憶、孤獨和家庭的疏離。

《秋之夢》(Dream of Autumn)包括《秋之夢》、《我是風》、《暗影》、《而我們將永不分離》。

英國衛報談閱讀佛斯作品的入口點是《童年場景》(Scenes from a Childhood)，作者從1983年到2013年的文學生涯中，故事的主題多圍繞——童年、記憶、家庭、信仰。

如果你只能讀一篇，衛報建議，佛斯2023年的中篇小說《火邊的阿麗斯》(Aliss at the Fire)，一位老婦人住在峽灣旁的房子，躺在火爐邊，看見20年前的自己和她的丈夫；有一天，他在暴風雨中划船然後再也沒有回來。這是作家典型的風格——陰鬱、神秘。

如果你很匆忙，衛報建議《船屋》(Boathouse)這本接近犯罪小說的作品。

佛斯還是一流的譯者。他所翻譯的卡夫卡「審判」，被認為是北歐最好譯本。

挪威作家佛斯獲得諾貝爾文學獎，他的書籍在瑞典斯德哥爾摩展出。（路透）
挪威作家佛斯獲得諾貝爾文學獎，他的書籍在瑞典斯德哥爾摩展出。（路透）

5 佛斯作品講什麼故事？

《有人將至》：

講述一男一女買下一幢坐落在陡峭懸崖上的遠離城市的老房子，準備拋棄過往的一切，在此開始無人打擾新生活的故事，但這對男女一邊反覆說著喜歡離群索居，但一邊又表示不願意孤零零的。

在這樣的矛盾心理中，房子的原主人出現了（便是女主人公不斷重複的「有人將至」），讓這段本就脆弱的兩性關係面臨著外界的誘惑與衝擊。

佛斯曾在受訪中提到深受法國作家貝克特作品《等待果陀》的影響，「那段時間，我對貝克特非常著迷。甚至是《有人將至》這個名字也可以被看做是《等待果陀》的一種對立變體。

從某種角度而言，我害怕貝克特對我造成的影響，因此我試著不要複製他的寫作方式，而是去反抗他，就像一個兒子反抗他的父親。所以我為我的第一個劇本選擇了 完全相反的名字」。

《名字》：

講述了一個同一屋簷下相互疏遠的家庭的故事。

一個懷孕的女孩和這個孩子的父親無處可去，他們回到了女孩的父母家，城外一個離海很近的地方。但是女孩的父母從未見過這個准爸爸男孩，並且對懷孕的事也一無所知。

懷孕的女孩非常不想住在這裡，男孩也感覺到不受歡迎。這是一個功能缺失的家庭，對話幾乎無法進行，每個人都感到孤獨。

《一個夏日》：

丈夫在某一天毫無預兆的選擇了死亡。他離開家走向大海，從此再也沒有回來。而妻子則自此日復一日地站在窗前，面對着大海，無法擺脫記憶的糾纏。

《死亡變奏曲》：

大海吞噬了他和她的女兒，迫使愛情早已死去多年的他們重新面對彼此，面對記憶和過往，為這場突如其來的悲劇困惑着，卻無從尋找答案。

《吉他男》：

是佛斯品中唯一的一部獨角戲，也是他的作品中，在全世界被學生演出最多的一部。

《秋之夢》：

此劇由眾多場景逐個拼接而成，就如同一個個拼湊起來的抽象圖像，而無故事主線。整場演出中，劇中的五個角色全部出現在舞台上，沒有描述個人故事的獨立情節。

《我是風》：

兩個人，又或許只是一個人分裂成兩個人，他們乘着破船飄盪在海上，身邊只有一點點食物和水。

故事發生在其中一個人打算向公海前行之時。忽然之間，遠處的島嶼濃霧彌漫，海水洶涌，將他們帶入了一場神祕未知的奇幻旅程。本劇以一個難以想象的奇異點將現實分裂開來。

《暗影》：

人們處於一個非物質的房間內，處於「零」的狀態中，有關生活在一起的回憶是他們的共同之處。劇作家挑戰觀眾，自問存在主義的問題，懷疑我們究竟是誰，我們如何在彼此的生命中划下軌跡。

《而我們將永不分離》：

一個女人焦急地等待着她的丈夫，而我們作為觀眾，看到的究竟是現實、幻境、回憶，甚或是一個鬼魂的故事？

有人將至 中譯本書封。
有人將至 中譯本書封。

6 看佛斯作品片段：

《有人將至》人物只有三人，他，她，男。對話非常簡單，每段對白也只有幾行，每一行只有幾個字，而且還不斷重複。地點只是在一個屋子裡。

（註：以下為她在講話）

現在我們就站在自己的房子旁邊

我們自己的房子

在這裡我們會一起相守

你和我單獨在一起

在這房子裡

你和我會

單獨在一起

遠離其他所有的人

在這房子里我們一起相守

單獨

在一起

（節選自《有人將至》）

------------

《有人將至》是講述他和她及一名介入者的故事，他和她買下偏遠的老屋，準備「你和我單獨在一起」的過程中，房子的原主人出現了，造成三人的衝擊。

你想讓我出去看看嗎

看他是不是在那裡

(他絕望地看著她，眼中滿是恐懼。)

(她低下頭。沮喪地說。)

你只想見他嗎

難道你不想

和我

在一起嗎

你只想見他嗎

(有點害怕地。)

別說了

好嗎

(靜場。)

你知道不是這樣的

（節選自《有人將至》）

------------

《一個夏日》 在中國演出的海報。（取自X平台）
《一個夏日》 在中國演出的海報。（取自X平台）

《一個夏日》中，丈夫毫無預兆的離開家走向大海，從此再也沒有回來。妻子則日復一日地站在窗前，面對着大海，無法擺脫記憶的糾纏。

年老女人

（註：以下為年老女人在講話）

我還記得

那是個美好的秋日

清爽

而且既不冷也不熱

我們出去看看會不會下雨

真的下雨了

不過只有一點兒

然後我們在那兒站了一會兒

在外面的細雨中

然後我們繞著房子散步

看著它

他說房子該油漆了

排水溝也該清理了

就是他通常會說的那些事兒

（節選自《一個夏日》） 

--------------

《死亡變奏曲》中，因丈夫出軌導致的分離，給女兒帶來了極大的創傷，最後走向大海自殺身亡，這讓早就不再相愛的兩人不得不重新面對彼此，面對著海浪不斷反思卻無從尋找答案。

女兒

（註：以下為女兒在講話）

而你的手

在向我揮著

從遙遠的那方

拋棄了所有的孤寂

我走到堤岸邊緣

我站在那兒

望著大海

直到你的手

降落到我的身上

幾乎難以察覺地

撫摸著我的頭髮

就彷彿那黑暗的夜晚

你的手撫摸著我的頭髮

（節選自《死亡變奏曲》） 

挪威的峽灣風光，是孕育佛斯作品的養分。（Getty Images）
挪威的峽灣風光，是孕育佛斯作品的養分。（Getty Images）

諾貝爾獎 瑞典 奇異

上一則

封面故事／詩意、荒誕 佛斯寫作關注人際疏離

延伸閱讀

阿肯色州長1.9萬「講台門」買貴了？ 收款公司是共和黨工開的

阿肯色州長1.9萬「講台門」買貴了？ 收款公司是共和黨工開的
259人、92組織獲提名 伊朗人權活動家穆罕默迪膺諾貝爾和平獎

259人、92組織獲提名 伊朗人權活動家穆罕默迪膺諾貝爾和平獎
諾貝爾文學獎 挪威佛斯摘桂冠 作品表達焦慮無力

諾貝爾文學獎 挪威佛斯摘桂冠 作品表達焦慮無力
佛斯的劇作極簡風 停頓、沉默是拿手好戲

佛斯的劇作極簡風 停頓、沉默是拿手好戲

熱門新聞

退休後的第一階段「樂活期」，是實現夢想的時期，可隨心所欲；圖為一對老夫妻心滿意足的品嘗冰淇淋。（Getty Images）

封面故事／退休拒當墓園的富翁 要學浴缸式花錢

2023-10-08 02:30
北美卡車運輸協會創會會長關逾（中）表示，華人卡車運輸業現狀主要受經濟影響。（關逾提供）

美國現象／高薪不再 華人卡車司機轉行

2023-10-08 02:24
「羅斯IRA」是稅後的退休儲蓄帳戶。(Getty Images)

封面故事／羅斯轉換 靈活又省稅

2023-10-08 02:29
在美國，恐怕得先有錢才有資格快樂地變老。（路透）

封面故事／長照花錢 錢從哪裡來

2023-10-08 10:41
一對母女在家中院子裡照顧植物。如果家屬有長壽基因及阿茲海默症家族史，尤其要及早考慮長照規畫。（Getty Images）

封面故事／長照稅 長照險 Q&A

2023-10-08 14:55
北美卡車運輸協會創會會長關逾。（記者啟鉻／攝影）

美國現象／華人司機 常遇歧視困擾

2023-10-08 13:32

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園