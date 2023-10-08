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料理功夫／啤酒烤香雞

藍曉鹿
啤酒烤香雞
啤酒烤香雞

曾在朋友那裡看過一道感恩節啤酒烤火雞的食譜，我做了一些調整，嘗試用普通超市裡買到的放養雞來做非常成功。這道菜中西合璧，不管您的朋友家人是老中或是老美，都會喜歡。是一道討巧的假日佳肴。

主食材：

放養雞1隻（約5～6磅）。

浸泡香料：

黃芥末粒1湯匙（可用四川花椒粒代替）、黑胡椒粒1湯匙、月桂葉3～4片、黑糖半杯、玫瑰鹽半杯、黑麥啤酒1罐。

配料A：

洋蔥2粒（切粗丁）、培根數片。

配料B：少量醬油和蜂蜜。

配料C：玉米澱粉或普通麵粉。

啤酒烤香雞食材
啤酒烤香雞食材

作法：

1.先把浸泡香料黃芥末、黑胡椒及月桂葉放在一個大鍋中，用水煮沸2～3分鐘，加入黑糖和玫瑰鹽，充分攪拌，等糖、鹽完全融化後關火放涼，續加入啤酒（喜歡啤酒味重一點可倒2瓶），雞隻泡入香料水，冷藏靜置隔夜。

2.次日取出浸泡過香料雞，用紙巾擦乾，剔除芥末粒和胡椒粒，放在大烤盤上，旁邊撒上洋蔥丁，如有剩餘啤酒，可再加入一杯。

3.培根均勻鋪放在雞胸部位，並用牙籤固定。烤箱預熱到350℉，烤2小時取出，把培根取下後放在另一烤盤，約烤約10分鐘就可以先取出來。

4.雞肉均勻刷上少許醬油蜂蜜汁，雞肉已有鹹度，不用太多。再烤1小時，或把烤箱溫度調成400℉，烤半小時即可。

5.烤盤中的洋蔥汁留下，加入玉米澱粉，讓湯汁濃稠，也可以加入奶油塊。在烤雞上放入新鮮的迷迭香，即可裝盤。

小叮嚀：

1.浸泡香料要用顆粒狀的黃芥末和黑胡椒，香味包裹在顆粒中，隨著浸泡時間拉長，才會慢慢釋出。不要用粉粒狀，味道不僅一下就消散，還會轉成一股澀味。

2.培根放在另一個烤盤中，約10分鐘就可先取出，不然會焦糊。

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