悅讀／思誰帶領國家？看邱吉爾傳記

英國歷史學家安德魯．羅伯茨撰寫的「邱吉爾：與命運同行」，被譽為「迄今最好的邱吉爾傳記」。（聯經出版提供）

由英國歷史學家、上議院議員安德魯・羅伯茨(Andrew Roberts)撰寫的「邱吉爾：與命運同行」(Churchill: Walking with Destiny)中文版，10月5日在台出版。出版此書的聯經出版公司表示，該書被譽為「迄今最好的邱吉爾傳記」；此書可引導民眾審慎思考，需要什麼樣的領導者，才能帶領國家真正走向勝利。

受軍事教育 燃救國雄心

羅伯茨獲得已故的英國女王 伊莉莎白二世授權，得以閱讀英國國王喬治六世的戰時日記與其他未公開史料。書中的邱吉爾形象，透過共事者第一手紀錄，更加立體鮮明。在羅伯茨筆下，邱吉爾才華洋溢、情感豐沛，幽默卻又愛哭。

邱吉爾出身望族，卻有著自私冷淡的父母，且從小接受一流的軍事教育，讓他獲得拯救帝國的雄心，原生家庭與求學經歷推動他野心勃勃進軍政壇。

如果沒犯錯 就毫無收穫

邱吉爾在35歲那年成為最年經的內政大臣，接著成為最受爭議的第一海軍大臣；羅伯茨分析，他在此時展現強硬作風，卻因一連串錯誤決策，讓英軍屢屢陷入困境。這些失敗經驗並沒有打倒邱吉爾，反而讓他從中汲取教訓，轉為日後他帶領英國邁向勝利的關鍵。邱吉爾說：「如果我沒有犯下錯誤，我應該也就毫無收穫」。

羅伯茨認為，邱吉爾認同英國1000多年的英勇時光，而他自己則從1939年開始，接力寫下屬於英語民族的光榮歷史。「你回頭看得愈長，向前就看得更遠」。邱吉爾時時刻刻感受歷史與自己血脈相連，清楚自己對國家民族所肩負的義務，為了信念永不屈服、永不妥協。「這是教訓：永不妥協…永不屈服於蠻力，永不屈服於敵人看似壓倒性的強大威勢」。

書摘：

「我可以看見巨大的變化朝著此時和平的世界而來」，邱吉爾向他的朋友莫蘭・埃文斯預言，「巨大的動盪、激烈的鬥爭；無法想像的戰爭；而且我告訴你，倫敦將會陷入危險，並亟需由我保衛倫敦……我看見未來。然而，這個國家會受到重大的侵略，是什麼方式我不知道，但我告訴你，我會發號施令保衛倫敦，而且我將從災難之中拯救倫敦和英格蘭……我複述──倫敦會陷入危險，而我應登上高位，將由我來拯救首都與帝國」。

邱吉爾說這些話的時候，不是1931年、1921年、1911年，或甚至1901年，而是在1891年，當時他只有16歲。他在青少年時期就看見自己的命運，而且達成自己的命運。他在65歲，許多人──包括希特勒──認為他已經過氣的時候，登上首相之位，從事半個世紀前他為自己設定的目標。

邱吉爾在英國人民最需要時刻為他們的靈魂注入鋼鐵，與這樣至高的貢獻相較，他犯的錯誤必定只是輕於鴻毛。1954年11月30日，在西敏廳的80歲生日演說，他重複一句之前常說的話：「這個國家與民族居住在世界各地，擁有獅子的心。我何其有幸受到召喚，發出怒吼」。但那是否屬實？

「假戰」期間，和平主義運動依然盛行，而且共產黨和英國法西斯聯盟都反對戰爭。如果當初哈利 法克斯在1940年夏天與希特勒談判和平條約，上下兩院將會多數通過，御准也無法否決。

邱吉爾在西敏廳過分謙虛了。事實上，擁有獅心並怒吼的人是邱吉爾，而且這麼做的同時，引導英國人民重新發掘他們內在隱藏的獅心。九年後，邱吉爾說「如果我在這個領導國家的關鍵時刻支吾其詞，早該被趕下台」。但是他沒有顫抖，而且他的領導能力確保英國繼續奮鬥。