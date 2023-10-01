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人物／Stutz風光一時 貓王擁四輛

記者趙健
據1984年的「世界汽車」記載，Stutz是當時「世界上最昂貴的汽車」，旗下Royale豪華轎車售價為28萬5000美元。（劉樹義提供）
據1984年的「世界汽車」記載，Stutz是當時「世界上最昂貴的汽車」，旗下Royale豪華轎車售價為28萬5000美元。（劉樹義提供）

20世紀初期，Stutz汽車以其高品質的製造工藝、優雅的外觀和出色的性能而聞名，曾被譽為美國頂尖豪車品牌之一。用劉樹義的話說，Stutz是在當時是汽車界的百達翡麗(Patek Philippe)。

1911年，史塔茲(Harry C. Stutz)在印第安納州的印第安納波利斯市(Indianapolis)創立Stutz品牌。

Bearcat是Stutz最知名的車型之一，它於1912年首次亮相，以其輕量化的設計、強大的引擎和優越的操控性能聞名，成為當時賽車愛好者的寵兒。 此外，Stutz還因其「懸掛式底盤」備受讚譽，這項發明極大地提高機動車輛的安全性和轉彎性能，至今仍在使用。

然而，隨著1930年代大蕭條的來臨，Stutz的銷量開始受阻，最終在1935年停產。

直至1968年，紐約銀行家歐唐納(James O'Donnell)籌集資金並成立Stutz Motor Car of America，讓 Stutz再次回到汽車市場。 

1970年，C跑車問世，「貓王」Elvis Presley就於1971年購買一台，並在隨後又購入三台。

根據1984年的「世界汽車」(world auto)報導，Stutz是當時「世界上最昂貴的汽車」，旗下Royale豪華轎車售價為28萬5000元，Blackhawk跑車售價超過11萬5000元。

然而，高端的定位沒有讓Stutz贏得市場的持續關注，其銷量從1985年開始下滑，於1995年徹底告別汽車舞台。

儘管Stutz汽車在汽車史上的生命期相對短暫，但該品牌的車型在收藏市場中仍有很高的價值，並且被視為汽車設計和工藝的經典代表之一。根據骨董車交易網站Classical估計，一輛產於20世紀初期的Stutz Bearcat骨董車的市場均價約為50萬元。

2007年一場豪華車展，參觀者在布達佩斯的國際展覽中心觀看一輛Stutz Bla...
2007年一場豪華車展，參觀者在布達佩斯的國際展覽中心觀看一輛Stutz Blackhawk汽車。（ Getty Images）

大蕭條 印第安納州 賽車

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