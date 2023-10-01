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詐騙ing／「喂，聽得到嗎？」別答Yes或No

編譯胡立宗
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

電話行銷或詐騙最常用的手法之一就是以robocall隨機撥打電話，如果用戶接了，就代表這個號碼有人在用，之後的行銷或詐騙電話就很可能一來再來，因為專門蒐集有效號碼的業者會將名單轉售給第三方。但是聯邦貿易委員會（FTC）、各州檢方與德州優良商業局（BBB）最近都發出警告，這類蒐集號碼的手法已經升級，預先錄好的語音不但會問問題、等你回答再切斷，還可能要求你按下特定號碼，以確認你一定會聽訊息。

最新出現的手法是，打來後先用錄音問「喂，聽得到嗎？」（Can you hear me?），感覺就像是朋友從訊號不佳的地方打電話給你，等你回答「Yes」之後，發話系統才會切斷，因為系統已經百分之百確定你會接、還會回了。之後，可能會有更多的robocall找上門，或是最倒楣的碰上詐騙集團

KHOU的VERIFY團隊還發現，有些進階版還會問「你在聽嗎？」（Are you there？），「這是某某某的電話嗎？」（Is this XXX?）等你回答「Yes」或「No」，號碼就會被盯上。

不過，網傳的錯誤消息之一是，歹徒會錄下你的「Yes」，然後拿去提款。美國銀行協會（American Bankers' Association）的回答是「沒那麼容易」，因為要完成交易不只要回答許多詳細問題，可能還需要自己說出相對證號，不是單單一句「Yes」就能蒙騙過關的。

但是要如何避免這類擾人電話，最簡單的就是上「Do Not Call Registry」（donotcall.gov）網站登錄你的號碼，合法公司就不會再打robocall給你，不過這個方法只能防君子，因為號碼收集商或詐騙集團可是不顧法律的，但是因為行銷電話變少，再接到這類電話時，你的警覺心就會提高。不過，貿易委員會還是提醒，如果你在簽其他合約時，忽略「不接行銷電話」的選項，那這家公司還是可以打行銷電話給你的。

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