美國現象／禁阿拉斯加鑽油 做對了嗎？

在阿拉斯加的石油運輸船。(美聯社)

「拜登 取消阿拉斯加石油 鑽探，是保護還是傷害當地原住民 ？」內政部9月6日宣布取消前總統川普批准的阿拉斯加石油鑽探租約，此舉將保護面積達1300萬英畝的野生動物棲息地。拜登總統表示此舉是為保護北極環境與野生動物，並指出在氣候危機中，北極變暖的速度是世上其他地區的兩倍以上。當地部分原住民部落對拜登政府此舉表示讚賞，但阿拉斯加州的政治領袖(不分民主黨與共和黨)則指責撤銷探勘租約將損害該州原住民的經濟利益。

撤7項石油、天然氣租約

拜登政府9月6日以「存在多項法律缺陷」為由，宣布撤銷七項石油和天然氣租約，租約當中欲進行鑽探的範面積達1300萬英畝(約1.5個台灣大)，位於阿拉斯加州北坡，是灰熊、北極熊、馴鹿及候鳥等大量野生動物的家園，石油蘊藏量估算多達110億桶。

阿拉斯加北極國家野生動物保護區內，大批馴鹿正在吃草。拜登政府於9月6日取消阿拉斯加北極國家野生動物保護區的七項石油和天然氣租賃合同，激怒了當地共和黨人。（美聯社）

阿拉斯加州北坡總占地2300萬英畝，是美國最大、未受人為干擾的原生態公有地，內政部同時表示，將禁止超過北坡地區內、牽涉範圍超過1000萬英畝的新鑽探租約。

該七項租約在前總統川普任期的最後幾天(2021年1月6日)，向阿拉斯加工業發展和出口管理局(AIDEA)批准授予，其後拜登在2021年1月20日上任，租約獲批准後六個月即被拜登政府暫停執行。

高舉保護野生動物大旗

保護阿拉斯加野生動物區域，亦是拜登過去的選舉承諾之一，拜登9月6日發布聲明表示：「氣候危機下，北極變暖的速度超過世上其他地區的兩倍，我們有責任為所有年齡層的人保護這個珍貴的地區…取消前任政府在北極保護區頒發的石油和天然氣租約、並保護北極西部超過1300萬英畝的土地，將有助於北極土地和野生動物的保護，同時尊重阿拉斯加原住民的文化、歷史和古老智慧。」

阿拉斯加野生棕熊。(Getty Images)

內政部長哈蘭(Deb Haaland)也表示：「拜登總統正在實施史上最雄心勃勃的氣候保護，我們今天進一步推動了這一承諾。」

不過，此前拜登政府才在2023年3月批准了康非石油公司(ConocoPhillips)、一項名為「柳樹計畫」(Willow)的石油生產計畫，該計畫預計每日可在阿拉斯加生產18萬桶石油，計畫總價值80億美元，拜登政府因此而受到批評。而取消川普時期的七項石油、天然氣鑽探租約，並不會影響Willow計畫。

部分原民部落肯定拜登

拜登政府撤銷七項租約之舉，獲得阿拉斯加當地部分原住民部落的讚賞，如北極村(Arctic Village)和維內蒂(Venetie)部落皆表示，此舉是「朝著真正、有意義地保護土地所邁出的重要一步，這些土地對我們現在和未來的生存至關重要。」當地原住民團體Gwich’in主席德米蒂耶夫(Bernadette Demientieff)亦直指租約「非法」，並向拜登及哈蘭公開致謝。

阿拉斯加原住民。 (美聯社)

但阿拉斯加當地的政治領袖亦極不樂見鑽探租約被撤銷，原因是阿拉斯加當地幾乎沒有除了石化能源產業之外的工作機會，當地經濟高度仰賴石油和天然氣，這也是為何在當地不只是石油業者、還包括許多當地居民都表示支持拜登政府的Willow計畫，並敦促政府批准。

反對派認有損當地經濟

此外也有原住民團體反對拜登政府此舉。北極坡因紐特社區(Iñupiat Community of the Arctic Slope)執行董事萊門(Morrie Lemen)就直指，撤銷租約的決定會損害阿拉斯加經濟活動。

「直接影響我們部落成員的生計和經濟未來，我們的聲音、我們的傳統，以及我們與這片土地的聯繫，不能被壓制或忽視。」

阿拉斯加長期以來是「紅州」，總統大選向來是共和黨候選人得票多之外，現任州長和參議員也皆為共和黨籍，僅現任眾議員佩托拉(Mary Peltola)為民主黨人、也是第一位阿拉斯加原住民國會議員，但包括佩托拉在內，阿拉斯加的政治領袖長期皆在推動允許野生動物保護區內的石油與天然氣鑽探。