封面故事／跨越小生和武生 夏天拓寬戲路

舞劇《花木蘭》中，夏天所飾演的衛將軍，他認為是一個有謀略、有擔當、沉穩篤定的大將軍。（中演公司提供）

與「夏天」對話，以下內容來自北京 天橋藝術中心微信 公眾號。

問：在舞劇《花木蘭 》中，您所飾演的衛將軍是怎樣的一個角色？在整部作品中，衛將軍這個人物承擔了怎樣的意義？

夏天：我認為他是一個有謀略、有擔當、沉穩篤定的大將軍，在整部劇中他是師長的角色，起到輔助木蘭成長的作用。從木蘭進軍營開始，他看到木蘭的過人之處，她區別於他人的膽識；幫助她做一名合格的士兵，見證她一步步成為將領，替她感到欣慰。我覺得衛將軍不是迂腐頑固的，所以在知道木蘭是女性後，他沒有選擇昭告天下，而是一直等待木蘭能夠向世人袒露真正的自己。

問：您表演過很多不同類型的舞劇，比如剛剛結束演出的《冼星海》。請問在進行角色轉換的時候，您有哪些自己的方法？

夏天：我所飾演的這些角色在職業上有根本性的區別。冼星海是個音樂家，所以有非常多的指揮動作，在動作質感上和將軍是有非常大的差別的，所以要進行快速的調整。對於我們來說身體記憶和肌肉記憶還是蠻快能調整過來的，最大的難點其實是情感上的轉換。因為每一部戲所要表達的情感脈絡是不一樣的，它要表達的情感宗旨也不一樣。

每次換戲的時候最累的其實是過戲，要不斷地反思這部戲的細節，思考需要著重去表現什麼，怎樣展示這個角色才能讓他更有魅力。我可能會在入睡時突然想到，演這個段落的時候可以這樣去表現，所以會經常失眠。

我會在潛意識裡去想角色轉換的事，看到了某一件事情又會聯想到舞臺上的一些表達，一直想怎麼樣把這部戲做得更好。

問：您眼中的花木蘭，或者說您心中的「花木蘭」精神，是什麼樣的？

夏天：我覺得木蘭精神可能在每一個時代都有不同的解讀。「忠」、「孝」、「勇」可能是木蘭精神的核心所在，但是我認為在這個時代是去自由展現自己、遵從內心的想法。有很多隱性的規定教你成為一個什麼樣的人，或者說長輩們希望你能夠成為什麼樣的人，但是內心真正想要什麼只有自己清楚。展現真實的自己，我覺得是我對這個時代木蘭精神的解讀。

問：這一次回歸《花木蘭》劇組，有什麼不一樣的感受嗎？

夏天：其實是很激動的。因為我畢業之後回北京跳的第一部舞劇就是《花木蘭》。這部戲對於我來說是意義非凡的，因為它給了我非常大的磨練和成長，讓我成為一名合格的舞劇男演員。它塑造了我，也幫我跨越了「小生」和「武生」之間的轉換，拓寬了我的戲路，也讓大家也認識到，我不僅是可以跳音樂家的，也是可以跳衛將軍的。

舞劇《花木蘭》中，夏天所飾演的衛將軍，他認為是一個有謀略、有擔當、沉穩篤定的大將軍。（中演公司提供）

問：郝若琦是您的老搭檔了，可以用兩個詞分別描述一下台前和幕後的郝老師嗎？

夏天：我就用一句話吧，每次看到她，我就想到了「心有猛虎，細嗅薔薇」。她有區別於其他女孩子，大大咧咧一部分；也有屬於她自己的細膩的一部分。

我感受到了她對舞臺的渴望，和她身上蓬勃的生命力，她其實也一直在影響著我。

儘管在臺上我是將軍，看起來是我在教她，但其實到台後琦姐也經常會教我如何去表現角色。她看到我在塑造角色時的不足，會非常直接地、毫無保留地跟我說，應該怎樣去變得更好。這也是琦姐作為前輩令我很感激的一點。

問：您未來有沒有什麼新的創作或者演出的計畫，比如想嘗試更多類型的舞種？

夏天：我一直都挺想嘗試不同類型的角色和不同類型的舞種的。作為舞蹈演員來說，對舞蹈的追求一直都是挑戰不同身體質感的變化。我是古典舞專業出來的，但是現在跳的更多的是當代或者現代的舞劇，其實對於我的身體而言已經發生了改變了。