封面故事／與角色共生共長 郝若琦：我即木蘭

郝若琦說，她和木蘭是共生共長的關係，木蘭帶著她成長，這份成長也豐富了木蘭這個角色的精神。（中演公司提供）

與「郝若琦」對話，以下內容來自北京 天橋藝術中心微信 公眾號：一代巾幗英雄《花木蘭 》是怎樣煉成。

問：因為您在舞臺上展現出的木蘭形象深入人心，很多觀眾朋友親切地稱呼您為「郝木蘭」，您認為自己和舞劇人物「花木蘭」是一種怎樣的關係？您心中的「花木蘭精神」又是怎樣的？

郝若琦：我覺得我和木蘭是共生共長的關係。我經常說木蘭是帶著我成長的，在演《花木蘭》的這個過程當中，木蘭帶著我成長，同時這份成長也豐富了木蘭這個角色的精神。

我心中的木蘭精神，其實包含了她的溫柔、她的大愛、她的善良、她的真誠，還有她的直爽和她作為女性身上的那股子韌勁。可以說像水，能夠變成任何形狀，接納滋養萬物，但也可以有驚濤駭浪的能量。所以木蘭對於我來說，我們是共同成長，而不是說我在演木蘭，這個人物已經深深刻印在我的骨子裡，可能這也是為什麼現在大家很多人會直接稱我為「郝木蘭」吧。然後我也希望能夠用舞劇的形式，把我自己理解的木蘭，能夠很生動地演繹出來，讓觀眾能夠覺得，看到我就像看到了真正的花木蘭一樣。

郝若琦說，她和木蘭是共生共長的關係，木蘭帶著她成長，這份成長也豐富了木蘭這個角色的精神。（中演公司提供）

問：作為力量型的舞者，飾演英姿颯爽的女將軍形象，與飾演別的角色（如舞劇《杜甫》中的貴妃）相比有哪些不同的感觸？

郝若琦：第一反應木蘭比貴妃肯定是累一百倍。其實最大的不同還是在角色上的演繹，因為木蘭在表演上是很連貫的，比如說整部劇有兩個小時去介紹木蘭的成長和變化：從稚嫩到獨當一面，隨著劇情的推進，自然而然地發生。演起來雖然累，但是汗淋淋的特別爽，累得很值得。有時候在木蘭的舞臺上跳得特別累的時候，比如第四幕，真的是那種快要「戰死沙場」的感覺，全靠著一股非常大的信念和能量做支撐。

貴妃身上其實是帶著悲劇色彩的，身處於時代漩渦，她身不由己。不管是從小接受的要能歌善舞的教育，還是當好一位妃子要不問政事，其實都非常符合古代社會對於女性的要求。但最後被容不下的還是她，這個角色承載著很濃厚的歷史氣息。雖然呈現在舞劇裡只有兩個片段，但是在劇外我需要去瞭解貴妃所處的時代變遷，瞭解貴妃在那個環境當中長大的過程，然後自己盡可能地去感受她、理解她。

其實不管是木蘭還是貴妃，任何一個人物都需要在臺上給出真情實感。我自己內心對待貴妃，尤其是《麗人行》的舞段，是把她當成武則天那種更強大的女性去演的，在隱隱之中和木蘭也是有共同之處的。這是我對兩個角色的不同感觸。

郝若琦說，她心中的木蘭精神，包含了她的溫柔、她的大愛、她的善良、她的真誠。（中演公司提供）

問：從2017年《花木蘭》首演、2018年獲得「荷花獎」再到後來的各地巡演，您的心境有了怎樣的成長和變化？

郝若琦：第一場木蘭演完距離現在已經六年，當時我對木蘭的理解沒有現在深入，只是按照導演要求，加上我的外在性格其實也比較像木蘭，就這樣把她完成了。而這麼多年過去，我對木蘭的詮釋隨著年齡的增長也變得更豐富、更細膩了，更加貼近這個人物，跟著木蘭共同成長，心境上也更加成熟自如。

歸結到一句話，就是「允許一切發生」，不管是人物的成長經歷，舞臺上的驚喜意外，還是人生中的或喜或悲的事，其實都可以讓我以更加平和的心態去面對，接納和共處。這個角色演了這麼多年，也讓我在生活上有了更多感受，所以我在去演木蘭這個角色的時候，會更加理解，更加生動，也更加深入到這個角色中，所以大家才會覺得花木蘭就是我，我就是花木蘭。

問：可以用一個關鍵字評價一下舞臺上的「老搭檔」夏天嗎？

郝若琦：夏天是一個很棒的舞者。他非常靠譜，還很努力，最主要的是能非常穩地和我配合，不管是從雙人舞還是其他方面都穩拿穩放的。在我心裡，他就是這樣一個又有力量又有擔當的一個演員。他一直在成長，在進步，也挑戰了很多不同的角色。我們都去演了其他的劇，再回到《花木蘭》劇組共同表演的時候，就發現其實各自都在進步。在舞臺上所有的表現形式都非常累人，且配合很多的時候，他反而會把動作完成得更加細膩。在生活裡他是我的弟弟，在角色當中他是我的「夏將軍」，當我在整個角色當中時，內心是非常崇拜他，崇敬他、依賴他的。

也很感謝所有參演人員，不管是臺上還是台下的導演、演員還有工作人員，沒有他們就沒有舞劇《花木蘭》，只是他們在幕後，我們在台前。也非常感謝這麼多年寧波歌舞劇院、寧波演藝集團一直相信我，支持大家，共同為了這部劇往前走。然後也非常感謝我們單位中國歌劇舞劇院的支援，對我的支援，對這部劇的支持，大家都是在用我們的方式傳承著，講述著中國的歷史人物故事，傳達更大的女性力量，中國力量。