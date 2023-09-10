封面故事／舞界金字招牌領軍 「花木蘭」主演大有來頭

舞劇《花木蘭》重塑一代巾幗英雄史詩，舞蹈結合了大量武術動作。（中演公司提供）

《花木蘭 》的主創班底均由中國一流藝術家擔綱。

「中國舞蹈界的金字招牌」周莉亞、韓真擔任總導演和編舞；詩人、詞作家朱海由擔任編劇；國家一級作曲杜鳴擔任譜曲；兩位主演也大有來頭，他們是火爆抖音的《麗人行》領舞小姐姐郝若琦、《舞蹈風暴》裡的「臨風少年」夏天。該劇榮獲2018年中國舞蹈最高獎——第11屆「荷花獎」舞劇獎。經典人物感人故事，以現代編曲手法重新整理中國傳統民間曲調，加上剛柔並重的中國傳統舞蹈，融入現代舞臺科技元素，重塑一代巾幗英雄史詩。

郝若琦飾演「花木蘭」一角，她是中國歌劇舞劇院主要演員。（中演公司提供）

郝若琦飾演「花木蘭」一角，她是青年舞蹈家，中國歌劇 舞劇院主要演員。主要獲獎：主演舞劇《花木蘭》獲第11屆中國舞劇「荷花獎」、參演舞劇《杜甫》獲第10屆中國舞劇「荷花獎」、主演舞劇《彩虹橋》獲第9屆全國「荷花杯」舞蹈比賽金獎。主要創作與表演作品：舞劇《花木蘭》《杜甫》《門》《融》《卡岡圖亞》等。舞蹈《迷霧》《不抱怨》《惑・心》《我贏了我自己》《門裡門外》《江山》《大海之舞》等。

夏天飾演男主角「衛將軍」一角，他是寧波市歌舞劇院首席演員。（中演公司提供）

男主角「衛將軍」則由夏天飾演。他是寧波市歌舞劇院首席演員，畢業於北京 舞蹈學院古典舞系 。曾獲第11屆中國舞劇「荷花獎」、第14屆浙江省戲劇節「蘭花獎」、第11屆浙江音樂舞蹈節「金獎」、浙江省第2屆「江南舞韻」十佳作品獎（最高獎項），第12屆中國舞蹈「荷花獎」（現、當代舞）提名獎，寧波市「六個一批」人才。

夏天主演多部優秀舞劇作品，均擔任主角。舞蹈作品：《空山》《絕弦》《蘭亭·夢循》《望鄉》《信仰的力量》等。舞劇／舞蹈詩作品：《東方大港》、《冼星海》、《花木蘭》、《金蟬塑與糖人寶》、《幸福花山》、《十里紅妝·女兒夢》、《中華賦》、《粉·墨》、《天路》。舞蹈音樂劇場：《譚元元和她的朋友們—美術館奇幻夜》。