我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

封面故事／舞界金字招牌領軍 「花木蘭」主演大有來頭

陳婉菱／整理
舞劇《花木蘭》重塑一代巾幗英雄史詩，舞蹈結合了大量武術動作。（中演公司提供）
舞劇《花木蘭》重塑一代巾幗英雄史詩，舞蹈結合了大量武術動作。（中演公司提供）

花木蘭》的主創班底均由中國一流藝術家擔綱。

「中國舞蹈界的金字招牌」周莉亞、韓真擔任總導演和編舞；詩人、詞作家朱海由擔任編劇；國家一級作曲杜鳴擔任譜曲；兩位主演也大有來頭，他們是火爆抖音的《麗人行》領舞小姐姐郝若琦、《舞蹈風暴》裡的「臨風少年」夏天。該劇榮獲2018年中國舞蹈最高獎——第11屆「荷花獎」舞劇獎。經典人物感人故事，以現代編曲手法重新整理中國傳統民間曲調，加上剛柔並重的中國傳統舞蹈，融入現代舞臺科技元素，重塑一代巾幗英雄史詩。

郝若琦飾演「花木蘭」一角，她是中國歌劇舞劇院主要演員。（中演公司提供）
郝若琦飾演「花木蘭」一角，她是中國歌劇舞劇院主要演員。（中演公司提供）

郝若琦飾演「花木蘭」一角，她是青年舞蹈家，中國歌劇舞劇院主要演員。主要獲獎：主演舞劇《花木蘭》獲第11屆中國舞劇「荷花獎」、參演舞劇《杜甫》獲第10屆中國舞劇「荷花獎」、主演舞劇《彩虹橋》獲第9屆全國「荷花杯」舞蹈比賽金獎。主要創作與表演作品：舞劇《花木蘭》《杜甫》《門》《融》《卡岡圖亞》等。舞蹈《迷霧》《不抱怨》《惑・心》《我贏了我自己》《門裡門外》《江山》《大海之舞》等。

夏天飾演男主角「衛將軍」一角，他是寧波市歌舞劇院首席演員。（中演公司提供）
夏天飾演男主角「衛將軍」一角，他是寧波市歌舞劇院首席演員。（中演公司提供）

男主角「衛將軍」則由夏天飾演。他是寧波市歌舞劇院首席演員，畢業於北京舞蹈學院古典舞系 。曾獲第11屆中國舞劇「荷花獎」、第14屆浙江省戲劇節「蘭花獎」、第11屆浙江音樂舞蹈節「金獎」、浙江省第2屆「江南舞韻」十佳作品獎（最高獎項），第12屆中國舞蹈「荷花獎」（現、當代舞）提名獎，寧波市「六個一批」人才。

夏天主演多部優秀舞劇作品，均擔任主角。舞蹈作品：《空山》《絕弦》《蘭亭·夢循》《望鄉》《信仰的力量》等。舞劇／舞蹈詩作品：《東方大港》、《冼星海》、《花木蘭》、《金蟬塑與糖人寶》、《幸福花山》、《十里紅妝·女兒夢》、《中華賦》、《粉·墨》、《天路》。舞蹈音樂劇場：《譚元元和她的朋友們—美術館奇幻夜》。

花木蘭 北京 歌劇

上一則

封面故事／與角色共生共長 郝若琦：我即木蘭

下一則

封面故事／木蘭男裝踏征途 4幕顯真容

延伸閱讀

中國民族舞劇花木蘭 9/23起美東巡演 全新美學盛宴

中國民族舞劇花木蘭 9/23起美東巡演 全新美學盛宴
中國民族舞劇花木蘭 9/23起美東巡演

中國民族舞劇花木蘭 9/23起美東巡演
中國民族舞劇「花木蘭」 23日起美東巡演

中國民族舞劇「花木蘭」 23日起美東巡演
民族舞劇「花木蘭」9月23日起 在波士頓、華盛頓巡迴演出

民族舞劇「花木蘭」9月23日起 在波士頓、華盛頓巡迴演出

熱門新聞

民眾工資上漲，增加對商品的需求，為通貨膨脹因素之一。(Getty Images)

封面故事／高通膨、高利率之下 該如何理財？

2023-09-03 15:20
紐約長島的房屋交易量變化不大，華人買家一直很多。（美聯社）

封面故事／房市冷、買家少 卻是購房好時機？

2023-09-03 12:47
教師收入雖然不算高，卻極有可能成為百萬富翁。(美聯社)

理財百科／年薪6萬 教師如何變百萬富翁？

2023-09-03 10:16
房價飆漲，是加州人逃離的最大動力。(Getty Images)

美國現象／加州人移民 為何選德州？

2023-09-03 14:40
根據最新排名，新罕布夏州最自由。(美聯社)

美國現象／各州比一比 逃「加」人何處為家

2023-09-03 02:25
加州約95%的縣處於風險狀態或鋪面狀況較較差的類別，而在2008年，這一比例還沒有這麼高。（地方街道和道路需求評估報告）

美國現象／路況轉危為安 需多少錢？

2023-09-03 13:44

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機