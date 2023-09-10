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封面故事／花木蘭的美學特色

陳婉菱／整理
舞劇《花木蘭》中，舞臺上圓形轉盤設計就像電影的蒙太奇手法，打破時間與空間的限制，為單一的舞臺創造了更多的場景和可能性。（中演公司提供）
舞劇《花木蘭》中，舞臺上圓形轉盤設計就像電影的蒙太奇手法，打破時間與空間的限制，為單一的舞臺創造了更多的場景和可能性。（中演公司提供）

舞劇《花木蘭》在舞美、道具和妝容方面亦展現了中國古典傳統的文化特色，同時又融入了現代觀眾的審美需求。舞劇中有兩個線索，一個是銅鏡，作為重要的道具貫穿了劇情。它伴隨了花木蘭童年時的無憂無慮；寄託著她替父從軍時對故鄉的思念；也是歸鄉後她女裝下的「對鏡貼花黃」的象徵。

舞劇《花木蘭》中，銅鏡作為重要的道具貫穿了劇情。（中演公司提供）
舞劇《花木蘭》中，銅鏡作為重要的道具貫穿了劇情。（中演公司提供）

銅鏡有寄託 貫穿劇情

除了「花木蘭」手中的銅鏡外，編導還在舞美背景上做出了巧妙的設計，舞臺背景伴隨著舞劇的發展，映射出了圓月、銅鏡、殘月、日食等意象，為每個舞劇場景的主題營造了環境基調，也凸顯了花木蘭在面對家庭情感與國家大義之間的抉擇。

第二個線索是舞臺上圓形轉盤，這個設計就像電影的蒙太奇手法，打破時間與空間的限制，為單一的舞臺創造了更多的場景和可能性

蒙太奇手法 創更多場景

圓形舞臺快速轉起，表現兩軍的激烈對陣，緊張感越發強烈，讓觀眾彷彿置身硝煙彌漫的沙場。當征戰的戰士們一一倒下，圓形舞臺再次轉起，出現了一幕幕戰士們想像中與家人團聚的畫面，在舞劇最後「花木蘭」與「衛將軍」相望卻遙不可及的場景時將悲痛與不捨表達到了極致。這樣的設計不僅引發觀眾對歷史和人生的思考和領悟，也增添了劇情的哲學深度。

舞劇《花木蘭》的現實意義是女性在男性主導的世界中所面臨的挑戰和困擾。女性區別於男性的生理特徵彷彿就應該是洗手作羹湯，但是花木蘭為了家人所迸發出的巨大能量鼓勵所有女性重新審視自己。

《花木蘭》展現了富有創意的舞蹈語言、精心編排的舞蹈結構、巧妙運用的舞臺佈景與燈光效果、搭配合適的音樂與節奏以及獨特的舞蹈風格與技巧及其所包含的情感內蘊，這些因素共同構成了《花木蘭》這一藝術作品的獨特之處，以其獨特的藝術魅力和深刻的現實意義給觀眾帶來了深厚的藝術享受。

花木欄演出資訊。(中演公司提供)
花木欄演出資訊。(中演公司提供)

演出訊息：

波士頓場／共兩場

9月23日 (六) 7:30 PM

9月24日 (日) 1:30 PM

地點：波士頓博赫中心王安劇院 

(Boch Center, Wang Theatre)

603-814-9406 Ticket Sales，Group Discount available

票價：$30／50／70／90／110

購票網站：https://bit.ly/mulan-bos

• 華盛頓場／共四場

9月29日 (五)  7:30 PM

9月30日 (六)  1:30 PM

9月30日 (六)  7:30 PM

10月1日 (日)  1:30 PM

地點：華盛頓的甘迺迪中心歌劇

 (The Kennedy Center, Opera House)

703-982-0678  Ticket Sales，Group Discount available

票價：$30／50／70／90／110

購票網站：https://bit.ly/mulan-dc

花木蘭 波士頓 歌劇

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