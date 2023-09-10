封面故事／3個必看花木蘭的理由

舞劇《花木蘭》重塑一代巾幗英雄史詩，舞蹈結合了大量武術動作。（中演公司提供）

一首《木蘭辭》讓花木蘭 的傳奇故事代代流傳，舞劇《花木蘭》重塑一代巾幗英雄史詩。其舞劇音樂融合多種風格和類型的樂器，配合不同的舞臺場景，展現了豐富的情緒。

此外，武術的展現是本劇編舞的一大特點。舞蹈結合了大量武術動作，主創團隊特意聘請武術指導，來對舞蹈的武術場面進行細緻地設計。配合著鼓點，在充滿律動感的節奏中，將舞臺張力拉滿。舞美設計亦可圈可點，「圓」是貫穿整部舞劇《花木蘭》的線索。圓形轉盤設計就像電影的蒙太奇手法，打破時間與空間的限制，為單一的舞臺創造了更多的場景和可能性。圓形舞臺快速轉起，表現兩軍的激烈對陣，緊張感愈發強烈，讓觀眾彷彿置身硝煙彌漫的沙場。當征戰的戰士們一一倒下，圓形舞臺再次轉起，出現了一幕幕戰士們想像中與家人團聚的畫面……。

理由1：「舞壇雙子星」——周莉亞、韓真擔任總導演

舞劇《花木蘭》的總導演、舞蹈編導，由著名的80後舞劇編導「雙子星」周莉亞和韓真擔任。她們曾兩度摘得「文華大獎」，囊獲包括「五個一工程獎」等各項殊榮，被前輩視為「中國舞壇雙子星」，更被業界認定為「中國舞蹈界的金字招牌」。

從2014年《沙灣往事》、2015年《杜甫》、2017年《花木蘭》、2018年《永不消逝的電波》、2021年《只此青綠》……中國舞劇，你永遠可以相信周莉亞、韓真。

理由2：超人氣舞者主演陣容，舞者郝若琦、夏天領銜主演

她是舞劇《杜甫》裡端莊大氣的貴妃；她是舞劇《花木蘭》裡替父從軍的女將軍；她是《舞蹈風暴》中英姿颯爽的舞者；她就是當下炙手可熱的90後青年舞蹈家郝若琦。她將花木蘭「巾幗不讓鬚眉」的英姿颯爽表現得淋漓盡致，被很多觀眾朋友稱之為「郝木蘭」。郝若琦身上彷彿已經刻上了木蘭的影子。她數十場如一的演出狀態，吸引了一眾粉絲，所到之處總會捲起「木蘭」風暴。此次，郝若琦攜手老搭檔夏天，首次為美國觀眾演繹一代巾幗的英雄故事。

寧波市歌舞劇院首席演員夏天，畢業於北京 舞蹈學院古典舞系 。曾獲第11屆中國舞劇「荷花獎」、第14屆浙江省戲劇節「蘭花獎」、第11屆浙江音樂舞蹈節「金獎」、浙江省第2屆「江南舞韻」十佳作品獎（最高獎項）、第12屆中國舞蹈·荷花獎（現、當代舞）提名獎及寧波市「六個一批」人才。主演多部優秀舞劇作品。

理由3：舞劇《花木蘭》榮獲第11屆中國舞蹈「荷花獎」

2017年5月，舞劇《花木蘭》在國家大劇院盛大首演。2018年，舞劇《花木蘭》榮獲了中國舞蹈最高獎—第11屆「荷花獎」舞劇獎。此次來美演出之後，舞劇《花木蘭》將迎來百場慶典演出。