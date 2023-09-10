人物／信用卡磁條→晶片 龔明照有功

龔明照對衝浪也有興趣，目前先在岸上準備，背景是大海的照片。（龔明照提供）

70年代台灣大批留學生來美，他們在美國大公司任職，度過人生的全部職場生涯，退休之際回味，酸甜苦辣並嘗，或在歲月的回視鏡中，沉澱下來的總是美好。龔明照是這批留學生中的一員，她回憶過往，幾乎像小女孩一樣地興奮，這點足以說明，她過得很好，甚至超出了她的預期。

龔明照說她和老闆、工作夥伴都相處融洽，所有的計畫都合作愉快，「我很努力工作，得力於公司的栽培。」芝加哥北伊大研究所碩士畢業時系主任的贈言，她至今感懷，要送給年輕的一代， 「我在學校教你們獨立設計電腦，求職時對方問你會不會做，你就說，只要給我一本書，我什麼電腦都做得出來。」

捨聯儲IT 轉進安道

第一份工作是在聯邦儲備銀行 IT部門工作，因為過於悠閒，她怕耽誤前程，不敢多待；1983年進入矽谷安道 (Amdahl)，從基層工程師做起。

安道做IBM 相容的大型電腦，那時創辦人吉姆安道(Gene Amdahl)是業界第一把交椅，類似後來蘋果喬布斯的地位，是能夠和藍色巨人相爭、甚至更技高一籌的創新領袖，普受尊重。

她在那裡再遇芝加哥北伊大系主任及兩名當時的同學，系主任此時為電腦操作系統 (Computer Operating System)主任，三名學生成為他旗下的鐵三角，專門偵察其他公司的電腦改變。

他們在晚上工作，以避開尖峰時段，「我們三人的眼睛雪亮，看著010101的數字一排排閃過， 就像小精靈。」有一次他們為了工作，相當輕易就進入了公司作業系統，反而暴露了該系統防火牆的缺點，對公司有很大的貢獻，小兵立大功之後，他們受到公司重視，得到更多表現機會。

邊解碼IBM 邊進修學習

「我們每天的工作就是將IBM的機器解碼，都在研究IBM的東西，跟著IBM的腳步走，」龔明照除了努力，她積極參與公司的在職訓練，「安道有一棟大樓就專門做科技訓練學校，和史丹福大學合作，也招收外面學生，一科6000元，非常貴。」

龔明照有機會就向老闆申請上課，公司覺得可在她身上投資，學費都全免。當時安道只有七名女性工程師，其中兩位華人，除龔明照外，另一位是台灣來的小留學生。

龔明照每日看的都是0101的機械語言，研究它排列組合的意義，如此機械的工作，或許很多人認為是苦差事，她卻做得津津有味，這是不是也是天生的呢？

「也許有吧，」龔明照笑道：「我去超級市場看一眼，就能把價格都記住。」

龔明照畢業於台灣輔仁大學商學院企管系專攻會計，當時電腦還是一門新興的未來產業，她未雨綢繆把握機會去台大電腦科系上課，打下電腦基礎，後來美繼續攻讀電腦碩士，一生獻身於此，樂此不疲。

轉戰IBM 變賺錢先鋒

八年後，龔明照換跑道，進入IBM，開始Sales Engineer角色，應聘於行銷部門的專業諮詢部門 (Professional Consulting Group)，辦公室在舊金山，就是在行銷過程中擔任系統總工程師 (System Architect) 。擔此職者除了要有技術上的實力和名聲，更重要的是表達、解說、溝通能力。

這段日子，是她最感激，收穫最多的的黃金期，隨著行銷團隊至世界各地爭取幾千萬幾億的合約，她學會IBM人職業的儀表、談吐、人際關係，以她活潑擅於應變的性格，變身成為IBM賺錢的先鋒。她在團隊中扮演的角色，是以技術角度，給客戶來顆大大的定心丸。

她透露IBM行銷完全是組織戰，每個人都有固定角色，由誰發言、發言多久、發言次序，誰說笑話等，都經多次預演。她往往殿後發言，當行銷人員使出渾身解數說服對方時，由她這位資深系統總工程師再加碼確定公司技術上的優勢，一氣呵成。

她說，「我出場時其他人都會先幫我醞釀氣氛，譬如說各位剛才都聽了很多，現在我要介紹的這位，她講的話才真是一字千金；經這樣一烘托，我的話變得很有權威性，這就是組織戰的成效。」

穿上高跟鞋 展現自我

工作之外，她和行銷團隊相處得非常好，「在前期，我協助團隊取得合約，在執行合約的時候，他們也需要技術專家來解決各式各樣的問題，」在此被需要的情況下，她比喻職業生涯如魚得水，甚至受到寵愛。

在IBM發出制服寬鬆令之前，IBM市場部門有很清楚的業界形象，男士西裝，女士套裝，開什麼車子，高跟鞋幾吋都有規定，龔明照也經過調整，成為這標準形象中的一員，「市場銷售部同事陪我去買衣服，一套一套換，一雙鞋要五百元。」

個子夠高的龔明照本不愛穿高跟鞋，但習慣穿後還是覺得有道理，腳下登高，走路體態都不一樣，就是會更謹慎、有自信，那種職業肢體語言就會展現出來。然而當IBM宣布以後可以穿半正式時 (business casual)，員工還是鬆一口氣。

人文訓練 有助提升銷售

因參與行銷出差旅行非常多，走遍全世界，難忘的是1993年北京行，那時歐美大企業全想進入中國市場，「IBM中國」於焉成立。「中國人非常好奇，怎麼美國公司裡有個美國人，長得像新疆民族、會說中文的華人。」她也因此見證中國和歐美早期的商業接觸、萌芽。

在矽谷，她偶遇一位研究所的學長，他是台大電機畢業，英文很好、在美國大公司市場銷售部門努力表現，意氣風發但成效並不卓越；這讓她看到，第一代移民除了努力、天賦、機遇外，還要人文的訓練。所以她不僅在外衝鋒陷陣，對 IBM的內部人文訓練更是滿心感激和喜悅，幫助她能以西方商業人的角度思考。

「在 IBM教育中心內，一邊是教室，一邊是旅館 (住IBM員工)，橫跨兩座小山，有一透明的迴廊，廊上有兩家餐館，一是法國餐廳、另一邊是義大利餐；公司安排我們和客戶的高層主管一起上課、分組討論聆聽各公司的短程需要、一起進餐品酒、談時勢、閒聊，建立共同語言，幫助銷售部門脫穎而出、而水到渠成。」對她而言，這不僅是商業的收穫，更是人生成長的收穫。

「IBM Professional Service是在市場銷售部門下的技術部門，這使得我更靠近市場行銷一步。我可以參加所有市場銷售部門的訓練課程，也可以參加我們自己部門的管理課程訓練。我成為市場銷售部門和技術部門的溝通橋梁，這是一個很獨特的位置(Niche area)，是我最靠 近市場銷售的階段，但我的主軸還是在技術上。」

離開IBM 跳槽信用卡 公司

龔明照這樣總結她在IBM(1992-2000)的職涯；離職的時候，她已是Consultant Sales Engineer，客戶很尊敬她、公司很禮遇她。

因出差旅行太多，她離開IBM，進入信用卡公司Visa International，主導信用卡晶片 的安全研發製作，原有的磁帶保密性不夠，自1990開始，幾家大信用卡公司決定擁抱晶片保安，而決定研發自己的晶片信用卡以便提升客戶資料保密級別。現在此技術已經非常普遍，買物品結帳時，或是把有晶片的那頭插入讀卡機，或是在掃瞄器上揮一揮即可。

信用卡由磁條轉換為安全性較高的晶片，在安全性上是一大改革。（Getty Images） 信用卡由磁條轉換為安全性較高的晶片，在安全性上是一大改革。（Getty Images）

在這裡她還是保持IBM的工作型態，以技術為主、銷售和管理為輔，快樂的工作，避開公司的勾心鬥角，又工作八年後退休。

退而不休 傳授職場經驗

對於網路私密性，她非常明白地說，就是「對政府而言早就沒有私密性」，問題只在於各政府是否會尊重個資？在重要時刻如何使用？

2008年退休後，她把一生所累積的知識，用來開展管理顧問的工作，又因是虔誠基督徒，進入神學院就讀畢業。現在另闢非營利公司，以服侍神的角度和精神及專業知識來幫助他人。

她謙稱職涯順利，得利於下列幾個因素，分享出來，希望對後進職場人有所助益 ：

★9大信條 勉後進職場人

●了解企業文化：不要只顧自己工作的小格局，要融入企業文化的大格局；企業文化是一個組織的共同信念、價值觀、傳統和行為。企業文化的例子包括強調客戶服務、積極的工作環境和道德實踐，還包括對生產力、協作和技術使用的關注。

●說完立刻有行動。

●頭腦開放、克服艱難。

●具備未來的計畫和願景。

●觀念嶄新積極、不斷學習。

●接受鼓勵和建議。

●在問題中專注機會。

●在失敗面前找原因。

●熱愛工作、工作樂趣同享。

不管科技世界怎麼改變，遠距或現場，在工作場合永遠需要人們拿出最誠懇的態度，樂觀共贏的精神，配合別人，成就自己。以龔明照的例子，以宗教信仰來增長信心，迎向挑戰，所走的每一步，都是感恩的種子，良性循環的結果，人生必然開滿美麗的花朵。