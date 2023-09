城市傳真／紐約公共圖書館 華麗變身

位於中城的紐約公共圖書館是紐約最著名的圖書館。(Getty Images)

公共圖書館 是每座城市的「知識之門」,不論貧富貴賤、男女老少都可以在此找到通往心靈寶庫的鑰匙。被譽為「全球最美圖書館之一」的紐約公共圖書館(New York Public Library, NYPL),是美國最大的市立圖書館,也是世界五大知名圖書館之一。

訪客中心 約會好地方

近日坐落第五大道、建築氣勢恢宏的紐約公共圖書館新增設了訪客中心,並擴建了紀念品店與咖啡 廳。從此,除了是知識殿堂,這裡也是紐約客與朋友碰面、約會的好地方。

紐約公共圖書館西南角,面向40街的新入口開放了,門前有個寧靜的小天地。(記者康錦卿/攝影)

法拉·鄧森(Farrah Denson)記得少女時期住在上西區時的情景,她並不想去第五大道上這座由一對石獅守護,有著宮殿般、美術學院派建築(Beaux-Arts)的圖書館。她回憶說,那裡的氣氛太正式、令人望而生畏;她覺得自己必須表現得體、不能碰觸任何東西。鄧森說,她總是遲疑是否要踏上那通往正門的台階。鄧森現在34歲,住在澤西市。她說,紐約公共圖書館不是一個你會想去閒逛的地方。

紐約公共圖書館的新入口走進去,牆上有中外名言;比如中文的「讀未見書如晤良友,讀己見書如逢故人。」(記者康錦卿/攝影)

改頭換面 像世外桃源

如今,正式名稱為蘇世民大樓(Stephen A. Schwarzman building)、也是著名研究型圖書館的紐約公共圖書館,雖然一如既往般輝煌氣派,坐落於曼哈頓中城摩天大樓林立的黃金地段,但已經華麗轉身成為一個更加溫馨可親的地方。

這座1911年落成的地標性建築,正持續進行耗資2億美元的改建工程,目的是希望向更多人敞開大門、展示其舉世聞名的收藏品;不僅僅是服務那些長期以來在其大理石大廳中穿梭的學者與作家,也呼應自疫情以來,紐約這座擁擠城市對公共空間需求的急劇增加。

紐約公共圖書館裡的艾米麵包餐車也變成了完整的咖啡廳。(記者康錦卿/攝影)

6月,沿40街的新入口開放了,參觀者可以繞過第五大道前的台階,從側面穿過一座寧靜、有樹蔭和長椅的室外廣場;鄧森也終於回到了她年少時期望而卻步的圖書館。

鄧森從街上看到室外廣場後說,她就知道這裡不一樣了,「這裡像個世外桃源,將會是我倘佯駐足的小天地。」

與此同時,圖書館也對洗手間進行了升級、大幅擴建了紀念品店,並將艾米麵包店(Amy’s Bread)經營的簡易餐車改造成了一間完整的咖啡廳。

紐約公共圖書館大幅擴建紀念品店。(記者康錦卿/攝影)

訪客中心 介紹歷史

在大廳旁,一個先前用來存放地圖的房間,變身成為訪客中心,內有詳細的建築模型和互動螢幕,向參觀者介紹圖書館的歷史與館藏。

訪客中心的桌上陳列著文物的複製品,供遊客觀看和觸摸。這裡有非裔美籍藝術家奧古斯塔·薩維奇(Augusta Savage)在1939年為紐約世博會所創作的雕塑 「齊聲同唱」(Lift Every Voice and Sing)的模型,以及紐約塗鴉大師凱斯·哈林(Keith Haring)所繪關於愛滋病危機的海報。

紐約公共圖書館是全美最大的圖書館系統,擁有88個分館和4個研究中心。執行長馬克斯(Anthony W. Marx)表示,希望每個走進圖書館大門的民眾感覺他們擁有這些收藏品、享受館方提供的服務,並且是受歡迎的。

尼亞爾霍斯基金會圖書館與對街的蘇世民大樓,組成中城圖書館園區。(路透)

馬克斯回憶說,1970年代,他還是個十幾歲的孩子時,並未感覺在圖書館受到歡迎。

他說,他記得走過這棟華麗建築時,心想那裡看起來超級豪華,有被嚇到的感覺。他沒有踏進圖書館大門,認為那不是屬於他這樣平凡百姓的地方,是給那些時尚優雅的人去的。

馬克斯30多歲時,才第一次走進紐約公共圖書館。現在,他在大樓裡有間辦公室,並帶領同仁努力讓這座大樓變得更有吸引力。目前所有工程改建資金,幾乎全由私人捐贈而來。

人們走在史塔夫羅斯·尼亞爾霍斯基金會圖書館的屋頂上。(路透)

然而,即使館方試圖這座知識寶庫能讓更多人受益,也不得不再度面臨預算 削減的挑戰。今年1月,紐約市長亞當斯(Eric Adams)原提議對該市三個公共圖書館系統削減3600萬美元預算,最後在圖書館支持者的強大壓力下作罷。

馬克斯說,每年碰到這種情況時,民眾都會說「不」,圖書館和其他部門不一樣,它們是這座城市公共部門的重要部分,不分貧富地為所有市民服務。

訪客中心陳列著非裔美籍藝術家奧古斯塔·薩維奇1939年為紐約世博會所創作的雕塑 「齊聲同唱」的模型。(記者康錦卿/攝影)

館藏珍品展示 民眾爭睹

圖書館營運長溫莎爾(Iris Weinshall)說,該館最新改建工程開始於2020年,預計2024年完工,是他們打造中城圖書館園區計畫的一部分,該園區由蘇世民大樓這座研究型圖書館和對街的史塔夫羅斯·尼亞爾霍斯基金會圖書館(Stavros Niarchos Foundation Library)所組成,目的在鼓勵人們在這兩個圖書館之間往返。

尼亞爾霍斯基金會圖書館這座借閱型圖書館的前身為曼哈頓中區圖書館(Mid-Manhattan Library),經過2億美元的整修後,於2021年重新對外開放。

在紐約公共圖書館總館內,2021年新增了一個永久館藏亮點的展示空間,展出許多人或許從未親睹的珍品。

這個名為「波隆斯基珍品展」(Polonsky Exhibition of the New York Public Library’s Treasures) 將輪流展出1000多件存放在保險庫和典藏室中的珍貴文物,其中包括狄更斯(Charles Dickens)的書桌、1783年富蘭克林(Benjamin Franklin)的粉彩肖像畫和六部莎士比亞作品集的初版。