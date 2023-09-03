封面故事／大選年將近 股市動盪 最好多元化投資

中概股在美國股市的表現，基本不會受聯準會加息影響。(路透)

紐約天驕基金管理公司總裁郭亞夫說，聯準會 （Fed）從去年3月開始加息至今，美國股市發生了重要變化。在這種情況下，投資 者如何投資？他建議投資人採取「多元化的配置策略」，把資金分配在股市、債市和硬資產中。硬資產主要包括房地產、自然資源、期貨等等，然後根據宏觀大環境的變化，再動態調整各類資產的占比。

持續加息 有損股票市場

郭亞夫說，在今年7月的討論利率會議上，聯準會主席鮑爾（Jerome H. Powell）重申，要將通膨恢復到2%的目標，還有很長的路要走，是否進一步加息將取決於經濟數據。他預計到2025年左右，通膨才會降至2%。市場預計，今年再次加息的機率下降，9月加息25個基點的可能性僅為20%，而在11月加息的機率36%。

最新出爐的7月就業數據顯示，美國就業市場降溫，經濟有所放緩。這雖然有助於緩解9月加息的壓力，但薪資增長仍高於預期，是導致通膨的頑疾之一。在9月利率會議之前，聯準會還會看到8月的就業報告和7、8兩個月的通膨數據，這些數據都將左右聯準會下一步的行動，也會引發金融市場的波動。

美國就業市場降溫，經濟有所放緩，也有助於緩解加息的壓力。(路透)

聯準會加息可以分兩個階段，分界線是去年10月的低點。去年10之前，聯準會2008年金融危機後施行長時間的低利率政策，當時美國通脹也極為溫和，這種低利率和低通脹的環境，是最有利於股市的。因此，美國股市也經歷了超長的大牛市，雖然疫情爆發，出現短暫的暴跌，但之後仍步步新高。

究其原因是錢沒地方去，所以華爾街有個專用縮寫術語TINA，意思是「沒有選擇」（There Is No Alternative）。

聯準會以前所未有的速度加息，給股市增加了壓力，故美股隨著聯準會不斷地提高利率而步步走低。利率大幅上揚，債券資產的回報率提高，銀行存款收入增高，相對於股票資產的吸引力增加，也促使資金逐漸從股市流出。

股市最受打擊的是成長股，這是因為成長型公司看的是未來的盈利。當利率攀升時，這類公司未來盈利折算回現在現金相應減少，股價自然走低。

在2022年，三大指數中以科技股為主的納斯達克指數的表現最差。高利率也增加了企業的融資成本，侵蝕利潤，特別那些債務很高的公司壓力增加。

隨著利息走高，投資人對美元的需求不斷增加，進而推高了美元。而強勢美元對美國跨國企業不利，一方面是他們出口產品的價格競爭力下降，另一方面是他們在海外賺的錢換回美元後，利潤縮水。去年10月以後，美國通膨開始降溫。美股在低點盤整了一段時間後，於2023年重新開始了上升趨勢。市場對聯準會緊縮政策即將接近尾聲的預期大增，國債利率從高點回落，股市延續了上升走勢。

中概股 不受升息 影響

華人投資者都注意到，今年以來中概股來美上市不少。郭亞夫指出，今年中概股來美上市數量增加，主要有兩個原因：其一是美中在審計問題上的分歧達成一致；其二是中國政府要求3月31日之後，公司赴美上市前要先獲得批准。因此，大批企業要趕在3月31日前登陸美國股票交易市場，年初出現了一波中概股上市潮。

從這兩年中概股的整體表現看，基本不受聯準會加息的影響。一般來說，聯準會因為要打擊通膨而採取緊縮政策，通常會對新興市場國家產生負面影響。它包括由於美元走強，導致新興市場國家貨幣貶值；由於美國利率上揚，使得投資新興市場國家的吸引力下降等等。

但聯準會這波大馬力的加息操作對中國的影響沒有其他新興市場那麼大，因為中國有其自身的特殊性。疫情後，中國經濟增長顯著下降，通膨保持在2%甚至更低的水平，在其他各國央行採取積極的緊縮政策打擊通膨之時，中國央行反其道行之，為刺激經濟而鬆動銀根。

他表示，中概股近兩、三年多次遭遇不幸，先是受政策打壓，中概股步步下挫，後又受經濟疲軟所困，股價持續低迷，整體表現遠不及美股。最近一段時間，因受中國將大力刺激經濟的提振，中概股的表現略有起色。

紐約知名個人投資者SHAW博士曾經在JP摩根大通公司（JPMChase）工作過，他表示美國升息以後，中國實行反向操作，不隨美元升息，而是降息，他也投資一些中概股指數，結果賺得很不錯。

股市、房市 衝擊最大

SHAW博士認為，聯準會升息影響許多方面，但對下面三個行業影響較大，分別是股市、房市和其他行業。首先受到嚴重影響的是股市。他表示，股市主要是靠資金支撐，玩的是錢。沒有了資金支持，股市指數就會下跌，成為熊市。同時，升息還會影響股市裡的上市公司。例如，矽谷銀行因為升息而關門，許多地區銀行股下跌。他說，聯準會每次加息或減息，受到影響最大的就是銀行股。

其次是房市。一旦加息，貸款購房的成本就會提高，現在的房貸利息已經達到6%。於是，沒有房住的年輕人不去買房，而是選擇租房。不過，住房是剛需，因為人人都需要有地方住。但是，情況有了新的變化，人們開始投資與房子有關的股票，即所謂紙房子。

第三是其他行業，涉及到吃穿用住行的各個方面。過去，投資者不太在意。他說，他最近觀察到糧食股票的上漲，包括食油、小麥、玉米、大豆等公司的股票。升息也會影響黃金的價格，因為黃金價格與股市呈反比。股市一跌，黃金價格就要上漲。但是，JP摩根大通公司大量做空黃金。「我跟隨前東家做空黃金，稍微賺了一點」。他說，中國前一階段也大量購買黃金然後要做多黃金，導致多空交戰，最後黃金價格波動不大。

黃金與股市往往走勢相反，升息也會影響它的價格。(美聯社)

升息會間接地影響比特幣（Bitcoin）。他說，許多人熱中投資比特幣。「我發現了一個規律，就是銀行股價一下跌，比特幣價格就會上升」。許多投資者投資比特幣賺錢了，所以很有興趣。他認為，資金一旦從銀行出來後，就會進入比特幣市場。

他說，讓他反覆研究的是聯準會去年3月加息後的股市表現。按理說，聯準會一加息資金就會從股市中出來，導致股市下跌，但是美國股市卻逆勢而上。「一般人看不懂，專家似乎也搞不清楚」。

大選之年 牛熊交戰

SHAW博士說，美國經濟明年會下跌，房價會略微下跌，股市也會如此。但明年又是一個總統選舉年，民主黨政府總會想辦法刺激股市，爭取連任，而共和黨的候選人也會提出刺激股市的措施，力爭當選。股市本身要下跌，但有人有政黨要想方設法讓它上漲或下跌，估計股市今年8月至明年6月內會上下震盪，「既非牛市，也非熊市」。

他說，聯準會一加息，資金就會逃離股市，進入其他領域，而股市就會下跌。於是，他去年早已大部分退出僅適量進入股市，手裡全大部分是現金。「我在等待U型反轉」，他說，中期階段看這個U型反轉將會帶有點弧度。若是六個月不加息，股市大盤曲線就會形成這個弧度，然後牛市才開始。

2024年是大選年，民主黨、共和黨都可能推出刺激股市的措施。(美聯社)

過去半年時間內，他詳細研究了美國股市，把目光集中在人工智慧及在醫藥上的應用。目前，他從中找出三家公司，認為這幾家公司有發展潛力，準備等待時機進行投資。他說，現在投資也沒有問題，但是他認為股價太高了點。他笑稱，華人都不太喜歡這樣的公司，因為漲得太慢，不能一夜暴富。

在聯準會主席鮑爾（Jerome H. Powell）剛開始升息的時候，他給他的投資股票微信群友講過一次課，專門談升息對股市的影響。他說，鮑爾有個前輩顧問叫沃克（Paul A. Volcker），曾經在1979年至1987年擔任過第12任聯準會的主席，他也曾經升息。「我當時就分析估計，鮑爾的升息套路，一定和沃克的升息套路類似」。

他說，沃克的升息都是每次額度不大，從0.25%到0.75%不等。而且在連續升息10次以後，要停頓一段時間，然後再繼續升息。現在看看鮑爾的升息路子，也是如此。最近第11次升息後，他又估計鮑爾還會像沃克一樣，繼續升息一兩次。

他表示，對普通投資者來說，美國股市一年也就兩三次入場機會，一次是春季，一次是秋季。他指出，今年的入場機會就在9月底和10月初之間。如果沒有特定的投資目標，就投資美國的大型科技公司的股票，沒有問題。

他喜歡對股市的走向進行預測定位。按照他的計算，今年史坦普500最高能上漲至4725點。聯準會9月20日加息前後到10月初該指數會下降至4070點。若是有黑天鵝出現，該指數會跌至4000點左右。

國寶銀行董事長孫啟誠說，投資股市需要觀看大勢，還要選擇股票，需要做研究工作。他在股市下跌前已經將股票出手，因為覺得股市的風險太大了。「對於股票投資，我只看大勢」，他表示，有的華人創辦的公司發展前景很好，如袁征創辦的Zoom公司疫情中嶄露頭角，他本人也成億萬富翁；他認為，DoorDash、Wish、Opendoor等，都有可能成為獨角獸，值得關注。