旅遊／科爾馬 世界最美小鎮

科爾馬小威尼斯區一景。(圖皆為作者提供)

經常入榜「世界最美的小鎭」名單的科爾馬(Colmar),位於法國東北部,屬於阿爾薩斯省(Alsace),靠近德國 邊境。車子還沒駛入市區,外圍的環形繞道中央站立著12公尺高自由女神 的雕像,表示該雕塑 者奧古斯特•巴托爾廸(Auguste Bartholdi 1834-1904 )的誕生地,在他離世100年後2004年置於城北向他致敬(巴黎塞納河也有另一座自由女神像),城裡有許多巴托爾廸的雕塑作品和其專屬博物館。

回顧歷史 遊走德法之間

回顧科爾馬的歷史,市民遊走於德、法政權之間:1648年前屬於德國,之後屬法國,1870年又割讓給德國,1918年第一次世界大戰後重歸法國,第二次世界大戰被德國納粹占領,戰後重回法國懷抱。

觀光小火車和聖多馬教堂。(圖皆為作者提供)

沿著有「小威尼斯」La Petite Venise之稱87英尺長的Grand Rue De Colmar漫步,好像進入風景如畫的童話村:蜿蜒的鵝卵石步道,半木結構(half-timbered houses)的彩色房屋:Tanner’s House屋頂下閣樓清空好風乾懸掛的皮革(這裡的製革區一直維持到19世紀)。如搭乘遊湖船彷彿置身於義大利的水鄉威尼斯水道,沿途風景賞心悅目。

水塔公園巴托爾廸紀念雕像。(圖皆為作者提供)

羅塞爾曼噴水池(Roesselmann Fountain)最上方為士師長Jean Roesselmann雕像(1988年由 巴托爾迪創作),他是科爾馬的第一名英雄,他為保衛家鄉對抗敵軍而犧牲。頭屋(The House of Heads)是建於1609年的文藝復興式建築,因外牆上有105個面罩而得名,屬中產階級住屋,過去從事酒品買賣交易。

小法國區的遊湖船。(圖皆為作者提供)

建於1865年的室內商場(Covered Market)過去曾有多項用途,直到2010年9月成為室內商場,固定20多家店擺攤:蔬菜水果、肉品、起司、糕點、海鮮…等等。普提樹下博物館(Unterlinden Museum)是由哥特式Gothic修道院改建,收藏中世紀至現代的藝術品。外面小廣場即是搭乘小火車(Colmar en train)地點,有導遊講解小城歷史,在小巷道路彎曲繞行。位於水塔公園南端有一個巴托爾迪雕像手上托著一個小型的自由女神像。

小法國區一景。(圖皆為作者提供)

「小法國」 世界文化遺產

離Colmar北方半小時火車行程的斯特拉斯堡(Strasbourg)屬於德國,隔著萊茵河,除了鼎鼎有名的聖母大教堂,這裡也有一處景點名「小法國」(Petite France)。

古登堡雕像。(圖皆為作者提供)

小法國區原是皮革業者專屬區域 (The Tanner’s Quarter),中古時代這裡住著皮革業者、麵粉廠和漁民等,利用當地的運河輸出他們的貨物:皮件、穀物和海產。

同樣地,這個都市裡的島區,亦爾河(river Ill)四條水道錯綜,小運河、鵝卵石街道、保存良好的木造建築屋舍、廊橋(a covered bridge)、水壩…構成為今日的觀光景點,1988年成為世界文化遺產地之一。

聖多瑪教堂(St. Thomas Church)雖不如母大教堂(Cathedral of Our Lady of Strasbourg)盛名,被暱稱為德教會 the Old Lady,教堂5米長,30米寬,高22米,1778年扎特在此管風琴演出。古登堡(Gutenberg)1439年發明了攜帶式印刷機,以他為名的古登堡廣場矗立著他的雕像,手持印刷紙張,廣場四周咖啡店、餐廳林立,也是眾人會面的好場所。

以斯特拉斯堡為基點,除了教堂,附近有葡萄酒園區、城堡,湖光山色,風景如畫的小村莊…好好享受萊茵河畔的美酒佳餚,才不辜負這一趟出遊。 水塔公園巴托爾廸紀念雕像。(圖皆為作者提供)

