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人物／熱愛漢服 UCLA女教授變裝古人

／記者張宏
Frada收藏了數百件漢服。（Frada提供）
Frada收藏了數百件漢服。（Frada提供）

洛杉磯加大(UCLA)華人教授Frada魏，周末搖身變成古人，披綾羅戴步搖踩繡鞋。她在UCLA口腔科擔任納米學教授，熱愛中國傳統服飾，多年來不僅蒐集了價值一棟康斗屋的數百件漢服，還學崑曲、越劇，在漢庭頓圖書館流芳園演出。

回想起初遇漢服，Frada說，她2006年來美，那時美國喜歡漢服的人很少。大家最初偏好仙女風，多是粉嫩很仙氣飄飄的風格。每次大家聚會時，因為都不太會梳古代的髮型有點混亂，她們自嘲是走仙俠路線。如今她已能很熟練的梳出宋式或唐式等髮型，還會組合各種髮包。

化妝也是喜歡漢服女孩要學習的技能，她說，以前都化的像鬼，現在已能根據衣服顏色有不同妝容變化。南加漢服協會也在不斷壯大，現在同好愈來愈多，時常線下舉辦各種活動。相比中國，在美國的漢服喜好者都比較單純。

在UCLA口腔科擔任納米學教授的Frada魏周末喜歡穿漢服出遊。（Frada提供...
在UCLA口腔科擔任納米學教授的Frada魏周末喜歡穿漢服出遊。（Frada提供）

Frada魏的衣櫥裡塞著滿滿的漢服，因為漢服比較重，她還特別加固了衣櫥的橫梁。她說，數不清買了多少件漢服，但是每年淘寶都會發信通知她，已成為前10%的買家。數百件漢服的價格加一起也許能買一個康斗。

說起每件漢服的價格，她說，早期漢服沒有量產，一套可能要好幾千甚至萬元人民幣，現在量產後就大概幾百元到幾千元不等。很多人看漢服以為繡花愈多愈貴，其實漢服貴在面料，包括綾羅綢緞、手織的面料和傳統面料最貴，如果是手繡或復原某種古代花紋也會很貴。

Frada魏是理科學霸，從化學、物理、生物工程到醫學，這位女博士在中國就是教授級別，現任職UCLA口腔醫院教奈米科技，奈米科技主要應用於做液體活檢。

Frada和小伙伴拍攝了一個明制漢服日常長卷（Frada提供）
Frada和小伙伴拍攝了一個明制漢服日常長卷（Frada提供）

漢服可謂是Frada的秘密B面，她上班就是普通著裝和實驗室的著裝，也比較嚴肅，所以學生都比較怕她。但是到了周末，她就會放飛自我，讓她買的幾百套漢服有展示見光的機會。一到周末，不管是吃飯還是參加任何活動，即使和漢服無關，她也會穿上漢服。每次穿漢服出門都會引來路人的讚嘆目光，而她最大的理想就是把她買的所有漢服都穿一遍。

隨著了解漢服樣式和朝代，Frada也加深了對中國歷史的了解。她說，以前看古裝劇都是看熱鬧，現在能看出一些門道。尤其是服飾的制式對不對。

在UCLA口腔科擔任納米學教授的Frada魏周末喜歡穿漢服出遊。（Frada提供...
在UCLA口腔科擔任納米學教授的Frada魏周末喜歡穿漢服出遊。（Frada提供）

另外Frada學了十年越劇，四、五年崑曲，生旦淨都唱過，現在每天都會練聲，每周還會和老師學習和練習崑曲越劇。她說，學習戲曲後她姿勢會更加挺拔和正襟危坐，搭配漢服就很舒服自然。很多人漢服穿不出韻味是行動坐臥太像現代人，缺乏古韻味。

她還常去漢庭頓圖書館的流芳園表演，展示漢服和傳統文化之美。現場很多觀眾都很喜歡紛紛要求合影，她會在現場和大家講解漢服的朝代和場景。

她在美國幾乎所有的社會關係都和漢服有關，她和南加漢服協會的夥伴們拍攝了一個明制漢服日常長卷視頻，她特別請中國的畫師朋友幫忙畫了長卷，然後在長卷裡，大家身穿各式明代日常服裝展示納涼閒坐、吃瓜、逗貓逗鸚鵡、下棋等日常生活場景，充滿煙火氣。

Frada的衣櫃裡都是漢服。（記者張宏／攝影）
Frada的衣櫃裡都是漢服。（記者張宏／攝影）

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