娛樂／「不可能」親上飛車跳傘 阿湯哥就愛搏命拍

湯姆克魯斯在「不可能的任務7」中再次上演極限搏命鏡頭。（取材自Instagram）

61歲的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）在新片「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One，又譯「碟中諜7：致命清算」）再次延續挑戰不可能精神，飾演的伊森韓特（Ethan Hunt）在羅馬街頭單手飆車、在挪威列車墜崖驚險倒掛救人、騎摩托車跳躍懸崖、在幾秒內完成定點跳傘……全部親身上陣拍攝。

回想起拍攝的種種驚險艱辛，導演克里斯多福麥奎里（Christopher McQuarrie）強調：「一般動作片通常需要隱瞞演員透過替身執行、沒有親自完成特技的事實。但『不可能的任務』系列完全相反。我們有一位自己完成特技的演員，不斷努力開發技術來展示他的真實表演，對此，克魯斯已經做到了極致，並持續挑戰不可能。」

「不可能的任務：致命清算 第一章」電影海報。（取材自IMDb）

骨折、掉齒無所謂 「這就是我想做的事」

從1996年拍攝「不可能的任務」第一集開始，徒手攀懸崖、爬飛機、亡命爬高塔的湯姆克魯斯由於堅持實拍，已經從「捍衛戰士」（Top Gun）的偶像派晉升為超級動作巨星。去年坎城影展的一場大師講堂上，被問及已貴為巨星的他為何堅持親自完成所有特技？為何願意冒生命危險拍動作電影？阿湯哥 回答：「從來沒有人問過『萬花嬉春』（Singin' in the Rain，又譯「雨中曲」）的金凱利（Gene Kelly）為何親自跳舞。」

「我是非常重視身體表現的演員，希望透過動作傳達角色的情感。」對於在鏡頭前拚命的阿湯哥來說，為觀眾帶來沉浸式的動作體驗已成為他的信仰，他表示從第一部電影「熄燈號」（Taps，1982）開始，便在表演中注入身體力量。無論是在「保送入學」（Risky Business，1983，又譯「乖仔也瘋狂」）中的舞蹈，還是在「征服情海」（Jerry Maguire，1996，又譯「甜心先生」）中的喜劇表演，「角色需要在情感和肢體上有能量，這就是我講述故事的方式。」

湯姆克魯斯2015年電影「不可能的任務5：失控國度」在機翼上奔跑。（取材自IMDb）

這種專注實拍搏命的精神賦予「不可能的任務」電影靈魂，對於阿湯哥而言，致力完成這個系列也愈來愈讓他擁有無所畏懼的衝勁。電影史上能親自完成特技動作的演員寥寥可數，包括主演「極速狂飆」（Le Mans，1971），擅長汽車追逐和摩托車特技的史提夫麥昆（Steve McQueen）；還有主攻武打動作的成龍，而湯姆克魯斯甘願冒著生命危險完成讓人嘆為觀止的驚險電影鏡頭，已經自成一派寫實動作片風格。

「這就是我一直以來的生活方式，小時候我沒有錢，需要掙錢，因此我必須要學會修剪草坪的好手藝。而在我的電影中，我必須學會駕駛直升機、開車追逐、從飛機或山崖一躍而下，對我來說這是相同的心態，無論多危險都想做。」湯姆克魯斯承認自己有「總在尋找危險事物來做」的孩子心態。八歲時，他用建築工地找到的膠合板組成跳台，再騎車從山坡上俯衝上跳台，結果膠合板被劈成兩半，整個人撞上垃圾桶，「當時身上到處都是血，這些年來，我也因為危險的鏡頭流了很多血、骨折，牙齒也掉過，但這是我一直想做的事情。」

「不追求安全，要追求卓越」

「不可能的任務7」2020年9月6日開拍，湯姆克魯斯騎著摩托車，從挪威一處極陡峭山壁搭建的跳台直衝而下，必須在人車分離後、距離地面約1200餘米的深淵中墜落，待離地不到152米的地方打開降落傘。當他安全降落時，導演和其他演員才終於鬆了一口氣。但誰都沒有想到，阿湯哥又親自重複了七次高空傘降，只為了確保鏡頭拍攝完美無缺。

事實上，摩托車跳躍場景經過長時間籌畫，他跳車後須在6秒內完成高風險的定點跳傘。阿湯哥先在英國練習一年，正式拍攝時已經完成500多次跳傘和上千次摩托越野跳躍的準備工作。「在跳躍台上需要保持一定的速度，但是跳台非常窄，如果我低頭看速度計，可能失敗。所以我必須透過引擎的聲音和振動，以及感受身體周圍空氣震動的方式來判斷摩托車的速度，那是我必須達到的卓越水平。」談及能完成這些鏡頭的祕訣，他就一句話：「關鍵在於訓練、訓練、訓練」。

湯姆克魯斯（左）與「不可能的任務：致命清算」導演克里斯多福麥奎里在片場交談。（取材自IMDb）

「從不可能的任務3」開始與阿湯哥合作多年的賽門佩吉（Simon Pegg），仍記得那天看著他反覆重跳時的恐懼，他說無論場面多麼緊張，湯姆克魯斯都會對劇組說一些鼓舞人心的話。佩吉說：「那一天你只盼望聽到他說『這個降落傘很好』，因為，如果你連這個都沒聽到，那就意味他摔得粉身碎骨了。」

拚成職業飛行員、賽車手

阿湯哥1994年開始學開飛機，獲得許多飛行執照，包括單引擎和多引擎的商業飛行證書，甚至有駕駛戰鬥機的資格（他擁有自己的P51D野馬式戰鬥機），榮獲名譽美國海軍飛行員稱號的34人之一。

他也是商業認證的旋翼飛機飛行員，可在美、英、歐洲、挪威、南非和阿聯酋駕駛直升機，並擁有山地飛行證書，曾在狹小的山區、懸崖邊和深雪地區降落。所以看到他在「不可能的任務5」中赤手扒高空中的飛機時，不用擔心，他比誰都了解飛機。

他也是專業特技駕駛員、公路和越野賽道雙料選手，曾參加職業比賽，據說，他在F1 賽車單圈最快成績僅落後F1著名車手大衛庫塔（David Coulthard）兩秒。「不可能的任務」的伊森韓特換擋狂飆時，不用懷疑，開車的那位真的是湯姆克魯斯。

湯姆克魯斯2009年在佛州Daytona國際賽道上駕駛賽車。（Getty Images）

除了高度和速度之外，他還挑戰深度，是獲潛水認證的專業自由潛水員。在「不可能的任務5」中，為了營造最逼真的效果，阿湯哥和導演決定拍攝一個連貫的水下長鏡頭，秉持「堅持實拍、親自上陣」信念苦練水下憋氣，最終無裝備一鏡到底完成高難度動作。為了這場戲，他在卡門群島練習了自由潛水，創造不戴任何呼吸器潛入40尺、憋氣6分半等媲美職業選手的個人紀錄。

（取材自新京報）