大學申請／Quest Bridge 貧困生捷徑？

Quest Bridge推薦優秀的貧困生給合作的大學，增加弱勢群體的上升機會。（Getty Images）

幾乎每年都有學生或家長來諮詢，「有低收入 學生申請大學的特殊通道嗎？我們可以申請Quest Bridge項目嗎？」Quest Bridge（https://www.questbridge.org/）是一個非營利機構，他們推薦優秀的貧困生給合作的大學，一方面增加這些學生的上升機會，另一方面促進大學招生多元化，進一步照顧弱勢群體。

但Quest Bridge是否適合用於大學申請，是非常複雜的問題，沒有標準答案，只能根據每個孩子的具體情況來具體分析。

Quest Bridge是針對特困生的大學申請通道。他們和40多家大學合作，向這些大學推薦申請人。最後通過這個渠道獲得錄取的學生享受四年全額資助，包括全部學費和食宿費用。所以這不僅僅是大學的錄取，更是就讀大學四年費用的承諾。如果說該項目可以讓貧困生進入名校，這只是部分事實；四年全免費上大學才是這個項目最吸引人的部分。

一般大學的資助需要年年重新申請並審核，大學根據家庭經濟情況的變化進行資助調整，家庭收入和資產的變更會造成學生所獲資助數額的變動。

Quest Bridge項目的資助是連續四年，面向的學生來自極其貧困的家庭，並非一般意義上的低收入家庭。該項目的合作大多對家庭收入和資產的要求非常嚴格，通過FAFSA（Free Application for Federal Student Aid，聯邦助學金申請）計算出來的EFC（Expected Family Contribution，家庭應付學費）需要嚴格為零。

我們常說的低收入家庭雖然不少，但要達到這樣嚴苛的要求的家庭其實並不多。所以在考慮是否加入這個項目時，需要提前估算自己的EFC，如果超過零，就不必考慮了。

美國部分大城市，比如紐約、費城、舊金山等地的公立高中有許多學生來自低收入家庭，但一些低收入家庭中有不少其實家庭資產還是相當豐富的。

比如紐約的房產價格非常昂貴，如果家庭通過十幾年的積累擁有一處還不錯的房產，即使年收入報稅並不高，符合各種政府福利補貼的條件，也無法使用Quest Bridge這個通道。

就我的經驗，如果你的自住房房價扣除貸款超過35萬，就不要打這個項目的主意。如果你家裡還有其他投資房，就更不要考慮這個項目。所以經過這樣一個篩選，多數華人 低收入家庭是不符合這個項目的條件的。

這個項目通過冗長的文書來甄別真正的貧困生。一些所謂的低收入家庭的學生，其實在實際生活中被父母保護得很好，他們的低收入僅僅反映在稅收上，而平常的吃穿用度都和其他家庭沒有什麼區別，甚至更加寬裕。

紐約市房價高，擁有自住房的家庭很可能不符合Quest Bridge的資產要求。（路透）

這樣的學生通常無法展現他們從貧困生活中的掙扎和成長，如果孩子沒有經歷過特殊的人生磨難，就不要考慮這個項目。

即使貧困生和一般中產家庭學生的錄取分類要求都不一樣，但名校從貧困生中也是挑其中特別拔尖的苗子錄取，名額非常有限。

這個項目一般能獲得錄取的學生GPA需要在本高中排名前10%。如果孩子成績在本高中屬於中等甚至偏下，也不太可能通過這個項目進入大學。

紐約聚集了大量低收入群體，三大特殊高中 基本都有40%以上的學生符合聯邦政府的免費午餐計畫。所以僅僅是低收入在這些學校中很難突出自己，周圍有太多這樣低收入的優等生了。

和中產學生相比，低收入學生有大學錄取優勢，但低收入和低收入的學生比較之下，還需要檢視學生的成績和課外活動等所有資料，其中的競爭也非常激烈。

上面我列出了申請Quest Bridge種種苛刻的要求，但家長會問，難道不能試試嗎？不行再說不行的事情。盲目申請這個項目是需要相當的代價的，下面我就列出這些必須考慮到的因素。

第一，申請的排他性。在普通學生進行提早申請的時候，進入並決定使用這個項目的學生將被限制僅僅使用這個項目，不得同時通過申請網站common app或其他申請方式申請其他大多數大學，包括一些平常大家視為保底的本州州立大學。在這個階段申請的大學也僅僅限於這40多家大學中的12家。

第二，錄取的綁定性，通過這個項目在多數提早錄取意味著必須就讀，而並不是所有的大學都參與這個項目，比如哈佛、康乃爾就不在這個項目之類。如果孩子的夢校不是這40多家大學之一，一旦通過這個項目被錄取，就不得再去申請其他大學。

第三，申請文書繁重，這個項目為了甄別真正的貧困生，文書寫作的量非常大，加上他們允許學生同時提交12家大學的提早申請，按照自己排定的志願順序，而且他們的申請截止日期是9至10月，所以申請人必須在非常短的時間完成大量文書，如果沒有充分的指導和支持，這樣大量的寫作很容易就爛尾了。緊迫的截止日期同時要求學校輔導員和任課老師提前準備好推薦信，給老師的工作帶來額外的壓力。所以孩子在打算申請這個項目之前必須和自己的輔導員和推薦老師溝通，獲得他們的支持。

Quest Bridge項目為學生提供四年全額資助，抱括學費和食宿費用，十分誘人。（本報檔案照）

第四，也是最要命的一點，申請成功率極低。通過這個項目申請大學需要過兩關，第一步是進入這個項目的決賽圈，成為finalist，一般一年大概有6000名學生可以做到，個別紐約特殊高中一年會有90名以上的申請人，最後不到25名成為finalist。第二步就是申請進入心儀的大學，這個比率很低，往年只有1000人左右匹配到理想大學，近年因為疫情偏向照顧弱勢群體，成功的數量提高到1600人左右，而一般整個特殊高中一年也只有一、兩個學生成功通過Quest Bridge進入他們想要去的大學。這個比率非常低，25個學生辛辛苦苦準備了申請材料，只有一、兩個得償所願，其他的都因為申請這個項目而錯過了一般的、成功率更高的提前申請(EA)和提前決定(ED)錄取。

疫情以後大學普遍錄取嚴重向低收入學生傾斜，這個項目被大學錄取成功的人數的確大幅上升。不過需要提醒的是，雖然Quest Bridge和40多家大學合作，向他們推薦優秀的貧困生，但他們只是提供生源，大學沒有任何的承諾每年從他們那裡錄取多少學生。這40多家大學也不是都以固定或穩定的數量從那裡招生，他們錄取的幅度上下波動也很厲害，很難預估。

比如以前耶魯大學（Yale）是這個項目的錄取大戶，最多一年錄取了160人左右，但2023屆，他們只錄取了60多人。麻省理工學院（MIT）2023年只錄取了13人。所以每間大學對這個項目的熱衷程度不一樣。多數合作方一年只從這個項目錄取幾個到十幾個學生，機會並沒有想像的那樣高。

但每年家長們只是聽說某個學生成功通過Quest Bridge進入某個名校，會產生倖存者偏差的印象，以為任何一個人都可以申請這個項目成功，且每個入圍的學生都能順利進入夢校。其實這個項目最後的成功率比一般的EA或ED低得多。