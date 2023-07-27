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秦剛難相處 華府外交圈：他是習近平應聲蟲、易怒對話者

編譯陳韻涵／綜合26日電
就任外交部長未滿七個月的秦剛，即被神秘拔官，原因至今不明，人也未見下落，留下一堆謎團。圖為秦剛在人大宣誓的照片。（美聯社）
就任外交部長未滿七個月的秦剛，即被神秘拔官，原因至今不明，人也未見下落，留下一堆謎團。圖為秦剛在人大宣誓的照片。（美聯社）

中國國務委員兼外交部長秦剛「消失」一個月後遭拔去外長職務，他之前擔任駐美大使期間以「難相處」出名；政治新聞網站Politico報導，華府政壇想念他的人恐怕不多。

秦剛上月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今一個月未公開露面，流言四起，全球媒體高度關注。中國全國人大常委會本月25日決定免去秦剛兼任的外長職務，任命中共中央外事辦主任王毅為新外長；任免消息簡短，未提及秦剛遭免職的原因。

秦剛接任外長前曾任駐美大使15個月，「易怒對話者」(prickly interlocutor)的性格在華府人盡皆知。拜登政府每次都很久才答應讓他會晤高階官員，讓他駐美任期頗為辛苦。

國家安全會議(National Security Council)負責打擊恐怖主義的副國安顧問前助理庫柏(Zack Cooper)表示，華府的共識是，「秦剛特別難相處(particularly difficult)，並非很有效率的大使」，而秦剛解職後「美中難題並未缺少重要關鍵，反而可能消除一道障礙」。非營利機構「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深中國研究員辛格頓(Craig Singleton)和與秦剛擔任大使期間打過照面的華府外交圈成員討論過後表示，秦剛缺乏經驗讓他出使期間遭遇諸多困難，形容他是「典型照本宣科、照章辦事的人，當習近平的應聲蟲，不花時間拓展人際關係」。

對於秦剛遭免職，白宮與國務院都不願多談。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre) 25日表示，「這是中國的內政事務，我們將讓他們說明這項改變。」

秦剛因不明原因丟官，曾在前總統歐巴馬政府任內處理亞洲事務的智庫「亞洲協會」(Asia Society)亞洲社會政策研究所(Asia Society Policy Institute)現任副主任羅素(Daniel Russel)表示，秦剛離職讓2022年欽點他破格晉升資深外交官的中國國家主席習近平面子掛不住。

秦剛 華府 白宮

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