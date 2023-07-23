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料理功夫／蘋果芹菜燒銀鯰魚

韓美慧
蘋果芹菜燒銀鯰魚
蘋果芹菜燒銀鯰魚

大妹送來了真空包裝好的銀鯰魚，於是我搭配了芹菜跟蘋果，做了這道燒銀鯰魚。

以前的人特別會在過年做魚料理，現在想什麼時候吃的可以烹調，所以可以天天年年有餘。加上本就從小吃魚長大，自然可以上手一、兩道自己的拿手料理，紅燒系列是我常用的烹調方式，比較不上火又營養下飯好吃。

材料：

銀鯰魚1片、蘋果1顆、芹菜葉適量、薑絲適量、油適量、鹽適量、砂糖適量、米酒適量、醬油少許、水一些。

作法：

1.拿出銀鯰魚抹上些許鹽巴，加米酒醃漬30分鐘，備用。

2.蘋果去皮刨成絲，芹菜取葉子部分洗淨切細，薑絲適量。

3.取平底鍋放些油燒熱，把醃漬好的銀鯰魚放入鍋中乾煎至兩面焦黃。

4.薑絲在鍋邊稍微翻炒爆香，放入芹菜葉，加入米酒，放入適量醬油，最後加上蘋果絲，撒上砂糖，放入適量清水，中火開始悶燒約25～30分鐘收乾湯汁即可盛盤。

小叮嚀：

1.如果沒有銀鯰魚，任何魚片皆可製作，作法皆同，不拘泥。

2.芹菜葉子營養比根莖葉還要多，是精華所在。蘋果遇熱會釋放甜味，所以砂糖部分請酌量。

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