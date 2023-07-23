我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華埠美食節 人潮爆滿 2小時賣光400杯奶茶

密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

醫藥／乳癌成「文明病」 4生活問題增加風險

許政榆
研究顯示，乳房攝影篩檢可降低41%女性乳癌死亡風險。(本報資料照片)
研究顯示，乳房攝影篩檢可降低41%女性乳癌死亡風險。(本報資料照片)

乳癌逐漸成為「文明病」之一，是最常見的癌症。醫師指出，除遺傳性乳癌、老化等，年輕女性因晚婚或未生育，及抽菸喝酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等4大生活型態問題，加劇乳癌發生。

造成乳癌的危險因子包括：老化、基因變異、生育因子（初經早、停經晚、未曾生育、晚生育、未曾哺乳等）、具有乳癌家族史、相關病史（卵巢癌或子宮內膜癌等）、抽菸、飲酒、不健康飲食、缺乏運動及肥胖等。其中菸、酒、飲食、身體活動等因素，可以透過健康的生活型態加以預防。

根據美國癌症研究所（American Institute for Cancer Research）指出38%的乳癌是可以被預防，同時呼籲女性朋友們在年輕時就要養成健康的生活型態，包含：飲食均衡、規律身體活動、維持理想體重、遠離菸酒等致癌因子、適時釋放自我的身心壓力等。

台灣乳房醫學會理事長、台北榮總外科部主任曾令民表示，各年齡層女性發生乳癌比率皆增加，若觀察20、30歲女性族群，因不少職業女性晚婚、未生育，即產生危險因子，且加上酒精、菸品、精緻飲食等不健康生活型態，加上不運動、肥胖等，導致乳癌發生機率增加。

台灣女性生育第一胎平均31歲，曾令民說，乳癌患者完成必要治療後，仍須服藥5至10年，若30歲罹患乳癌，治療完成大多超過40歲甚至45歲。他呼籲年輕乳癌患者，治療前應評估是否做生育力保存，包括凍卵、卵巢組織保存等，避免啟動治療計畫後影響生育力。

預防乳癌，可透過乳房X光攝影，偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤，發現無症狀的零期乳癌；根據實證研究，大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率。

曾令民表示，另針對遺傳性乳癌，目前多以預防性切除乳房並定期追蹤，避免引發罹癌風險，不過國際藥廠正積極研發治療藥物，未來有機會透過藥物改善治療效果，抑制癌細胞不易惡化，提供患者除預防性切除以外更多治療選擇，但仍需評估藥物費用及副作用。

肥胖 癌症 醫學

上一則

醫藥／乳癌延誤治療 鈣化點多到「乳房裡下了場雪」

下一則

醫師的話／14問答 解碼白內障手術

延伸閱讀

香港衛生局長提另類禁菸法：有人拿出菸 全場盯住他

香港衛生局長提另類禁菸法：有人拿出菸 全場盯住他
乳房出血飄惡臭 一檢查竟末期「三陰性乳癌」 免疫治療延緩惡化

乳房出血飄惡臭 一檢查竟末期「三陰性乳癌」 免疫治療延緩惡化
三陰性乳癌 擴散速度快 易發生遠端轉移

三陰性乳癌 擴散速度快 易發生遠端轉移
李思林否認乳癌影響李玟身心 曝這半年狀況突然急轉直下

李思林否認乳癌影響李玟身心 曝這半年狀況突然急轉直下

熱門新聞

龔行憲、張蘊禮夫婦近期在夏威夷留影。( 圖／張蘊禮提供）

封面故事／光纖教父龔行憲相伴 張蘊禮優遊下半場

2023-07-16 02:28
翻新過的廚房能加速成交，還能讓房子賣得更高價。(Getty Images)

理財百科／打點5地方 房子賣更高價

2023-07-16 02:18
綠色香蕉有抑制血糖、抗氧化的功效。(取材自ingimage)

養生／綠香蕉降血糖 黃香蕉可防腸癌

2023-07-16 16:00
受害者憑藉貨幣專員發來的紙幣上的號碼，在線下取現時與人對接。(受害者提供)

詐騙ing／華女遇殺豬盤被騙近10萬 這次還上門拿現金

2023-07-16 02:22

詐騙ing／假裝借手機裝APP 瞬間轉走2筆錢

2023-07-16 02:21
《蘇里南狂歡的船長》是畫家約翰·格林伍德於1752年至1758年間創作的一幅油畫。描繪蘇里南一家小酒館裡的幽默場景，來自羅德島州的商人、船長和後來參與獨之革命者在此狂歡。它被描述為美國藝術史上第一幅風俗畫。（取自維基百科共享資源）

美國現象／開國元勳們 搞獨立也懂吃喝

2023-07-16 02:26

超人氣

更多 >
「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴
法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定
華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者
張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣
靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣