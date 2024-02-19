灣區委員會董事委員徐鵬：協同合作是亞裔強項

灣區委員會執行和董事委員徐鵬（Kevin Xu）。（記者李怡／攝影）

舊金山亞裔 人口占比高達30%以上。過去三、四年間，舊金山成為亞裔被仇恨犯罪的頻發地，也成為發起「反亞裔仇恨（Stop AAPI Hate）」活動最多的城市。一系列保護亞裔，服務亞裔活動的發起，離不開當地非營利組織的支持和參與。

本報在這期的反仇恨專題中，專訪了灣區 最具影響力的非營利組織之一灣區委員會（Bay Area Council）和華裔董事委員徐鵬（Kevin Xu），從其他社區對亞裔的刻板印象講述如何透過有效溝通、協同合作等方式，打破與其他社區的誤解壁壘，發揮亞裔在推動社會發展的無限潛力，贏得更廣泛的社會尊重。

灣區委員會是為灣區九大縣服務的公共政策倡導組織，並得到舊金山市、矽谷等地300多家國際企業支持，由企業首席執行官或高層出任委員。

徐鵬表示，其他社區對亞裔有一個刻板印象，覺得亞裔在工作和社會環境中不具備潛力和領導力。徐鵬說，從他個人在加州的成長經歷來看，亞裔群體或個人是完全有資質和資格來展現領導力的，只是方式與其他族裔不同，亞裔領導力展現出來的是更具包容性，雖走得不是最快，但絕對是驅動群體前進的基石。

與其他社區建立交流橋梁

社區的衝突，大部分來自於溝通不暢。徐鵬說，溝通一定要了解彼此之間所希望，所要展望的未來，並達成共識要以一種什麼樣的方式去合作。這是比較重要的。只有在這一前提下，才知道如何去規畫亞裔個人的成長路徑，與其他社區建立信任和可以交流的橋梁。

灣區委員會對於保護亞裔社區，體現在不同層面。在疫情爆發初期，徐鵬與首位進入灣區委員會商業名人堂的華裔方李邦琴（Florence Fang）經過商討，第一時間組織美中雙方的醫學專家會診，找到應對病毒爆發的關鍵點。

徐鵬說，透過這次的協作，他深刻的體悟到，作為亞裔要不斷的在社會需求中，準確找到可以在社區內發揮作用的點。協同合作是亞裔的強項，但同時也是對亞裔的考驗。當付出的時候要如何捨去自身利益，去成就一個與全社區協同合作的機會。

徐鵬表示，要打破外界對於華人目標感目的性強的刻板印象，就要樹立長期利益社會和回饋社會的長遠目標。且華裔在整個大社區裡面，無論遇到任何事情，勇敢發聲的同時，也要建立起自我價值感，有資格有能力，以及有義務去協同社區的發展，設立長遠發展目標，以贏得廣義社會的尊重接納和更好的融合。

舊金山灣區委員會一直致力於推動平等、多樣性與包容性，特別關注於亞裔美國人和太平洋島民（AAPI）在社區的發展與貢獻。