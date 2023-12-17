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路襲路罵外 校園、職場仇亞霸凌 受害者更不敢求助

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
新冠疫情以來，受害人為亞裔的暴力事件不斷，遇到這類仇恨犯罪，受害者可能也面臨身心靈的受傷。（美聯社）
新冠疫情以來，受害人為亞裔的暴力事件不斷，遇到這類仇恨犯罪，受害者可能也面臨身心靈的受傷。（美聯社）

日益增多的仇亞行為，逐漸受到重視之際，心理諮商博士李偉倩 （Dr. Wei-chien Lee）分享自己與曾經發生的仇亞行為而來求助心理諮商的個案。她說，仇亞行為的發生，不只是在新聞報紙上常見的路襲路罵，更多發生在學校與職場，由於權力與職位的不平等，受害者更是不敢發聲求助。

李偉倩提到，一位華裔孩子遭到一位同學當面說︰「因為你長得不一樣，所以我不會請你來我的生日派對。」然而當小朋友回家跟父母說在校遭遇的排擠行為，家長卻說︰「那有什麼了不起，我們不要去就算了。」

當家長與學校都沒有伸出援手，會讓孩子繼續處在被孤立的狀態，會造成孩子一直在想自己做錯了什麼事情，成為想要討好別人的個性，深怕自己又做錯了什麼事情。她說︰「老師不幫忙，家長沒有能力幫助小孩，小孩子最後只能閉嘴，默默承受被孤立的行為。」

讓孩子重新做出選擇

對於孩子所遭遇的狀況，李偉倩建議，家長可以這樣回覆︰「這件事情是不是第一次發生？希望媽媽可以為你做什麼？是否還想要繼續上學？」同時持續追蹤孩子每天的上學狀況，提供孩子針對這樣行為可以做出的選擇，讓孩子重新擁有選擇權。

「受到創傷的人，在創傷當下，他們的選擇權是被剝奪的，像是地震、搶劫、車禍這些都是被迫發生的，當受創者重新擁有選擇權時，他們可以重新活過來。」

當家長可能沒有資源或是知識去支持孩子時，可以尋求專業的協助，李偉倩建議︰「由心理諮商師個別與學校、家長以及老師會談，讓這場仗成為一個團隊為孩子打開僵局，而不是讓孩子默默的承受，自己去面對在學校中的惡意。」

提醒「對話」已越界

「仇亞行為在外面發生的時候，我們可以去遊行抗議，但是仇亞行為在學校發生時，我們要用團隊的方式去幫助孩子。」李偉倩說到這些遭遇仇亞行為的孩子們，來諮商室找她的時候，都已經是事件發生後十年、二十年了，這些傷痛在受害者心中已經非常的久，一直都停留在那裡，不曾消失。

仇亞行為可能發生在生活周遭任何地方，學校也是仇亞行為的可能發生地點。（記者孫愛薇...
仇亞行為可能發生在生活周遭任何地方，學校也是仇亞行為的可能發生地點。（記者孫愛薇／攝影）

李偉倩另外也分享一件在美國大學課堂上發生的事情。她說，一位教授在課堂上面對前排的華裔學生，並指著說：「你們的未來在中國。」瞬間全班同學都哄堂大笑，而這些華裔學生感到憤怒、害怕、失望、自我懷疑和焦慮，他們看到不僅沒有人站出來為他們發聲，還必須隱藏自己的感受和反應，因為深怕其他人可能會認為他們「太敏感」，華裔學生們甚至還擔心會遭到報復。

對這樣發生的事件，李偉倩為學生們深感不平。她說，仇亞行為以及語言的界定其實較為模糊，很多時候遭受言語上的輕微挑釁，受害者常深怕自己是否過度敏感。她建議， 可以嘗試以「你可以告訴我更多嗎？」這樣的問句，提醒對方對話這句話已經越界了，保護自己同時，也讓對方知道界線在這裡。

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