生活／他打造老派英式花園 驚艷社區

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青／攝影）

春暖花開的季節，各家的花園爭奇鬥艷。洛杉磯天使 森林山腳下小城格蘭杜拉（Glendora）Leadora街上的一處居民花園，不僅讓整個社區驚艷，而這座持續打造了八年的英式花園，主人竟是一位大老爺們兒。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青／攝影）

英國飛燕草（Delphinium）、牡丹（Peony）、薰衣草、紫羅蘭（Violets）、桃葉桔梗（Peachleaf Bellflower）、蜀葵（Hollyhock）、（狐套）Foxglove、英國報春花（Primrose）、黃花水仙（Daylilies Hemerocallis）、亞洲罌粟、還有千姿百態的玫瑰花，姹紫嫣紅，幾乎每一位鄰居和路人都會忍不住停下脚步，看鮮花在眼前起舞，花香流動，花下還有主人特別飼養的各種小兔子，花園的裡裡外外，成了社區的孩子們和家長們的最愛。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青／攝影）

英式庭園源起18世紀英國園藝造景，追求自然的景觀美、由廣大苑池構成的自然風景式庭園。

喜歡百年前的老品種

花園的主人是Dave Henderson，從小在格蘭杜拉長大，年輕時出去闖蕩世界，23年前重回故土，「我一直喜歡老東西」，Dave說，現在人們種花都很大眾化，大多數人都是從Home depot、Lowes買來帶根的花卉種植到庭院中，很快就可以讓前院後院五顔六色。他自己則是喜歡老品種的花卉，他選種的花種都是百多年前的流行old school，不合現代潮流，但自己非常喜歡。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青／攝影）

很多花卉在市場上找不到的，所以只能從種子開始種植。Dave說，但哪怕是從種子開始，也要是專業花圃買來，甚至從同好們的手中求得，比如東方罌粟、英國的瑪麗紫鐘花、英國牡丹等等，都是很難找到的品種，一些珍奇花卉通常要幾個月才能出芽看到小苗，一些花卉更要長達兩年才看到花。

光是最傳統的蜀葵，他就從自家後院的一株粉色開始，現在又增加了白色和紫色好幾種，最高八尺多，搖曳生姿。不久前，他還特別從科羅拉多帶回來當地的州花，讓自己高貴的花園更增加了一分野趣。

奇花異草各有習性

由於花園中的奇花異草來自世界各地，它們的生長習性各不相同，Dave投放在花園的時間和心思難以想像。

一些花喜歡艷陽，在90度甚至100度的陽光下愈開愈旺，但一些花卉則嬌嫩很多，太陽一高就羞答答或純頭喪氣，比如他自己最喜歡開酒紅色花的東方罌粟，花期很短通常只有兩天，而且通常是太陽還沒有完全出來時綻放，等太陽升到中午，花朵就低下了，所以花園的明暗搭配，陰陽搭配非常講究，花園既要顏色相映成趣，植物又相互保護，花期才能延長。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青／攝影）

姹紫嫣紅的花園，絕不是澆水施肥那麼簡單。Dave說，他從八年前開始營造前院的這一處花園，空餘時間的一半都是護理花園，或者逛花圃，發現有珍奇的花卉品種，必定買回種子開始種植。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青／攝影）

很多植物一旦扎根，生命力極強大，花開之後種子落到周邊，又是一大片；或者一些比較「霸道」的植物，幾年就占據了其它花卉的地盤，「所以要不斷地將它們限制在各自的領地，將多餘的除掉，才能保持花園的美觀和生態平衡。」

Dave花園不僅深受鄰居們的喜愛，很多來自美國中部的鄰居的親友，經過他的花園時也同樣流連忘返，大家說，Dave的花園讓他們回憶起童年時光，無比親切。

後院驚艷 養150隻雞鴨鵝

Dave家的花園讓人驚艷，後院則是意想不到的精彩，而且花園漂亮，他家後院的所有小動物們都有一份功勞。

Dave家的鵝會看家。（記者楊青／攝影）

150多只雞、鴨、鵝和60多株成年果樹，將Dave家半畝地的後院充實得生機勃勃。疫情期間雞蛋價格暴漲到創紀錄高價位的時候，他家每天要撿兩輪蛋。

Dave將自家後院分成了十多個「格子鋪」，各種小動物各有其所。光是雞舍，就分成學前班、小學、中學和高中，有剛剛出生一周的小雞，有已連續下了一個月蛋的寵物雞，有正在修生養息的母雞；鴨子也有自己的專區，或者和雞一起混養；鵝的領地最大，五隻半人高的大鵝不許別人進入自己的領地，否則會伸長了脖子衝過來展開攻勢。Dave亮出自己手上的印子，那是一個多月前被其中的一隻公鵝啄的。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青／攝影）

Dave說，他以幫人油漆房屋為生，但幾乎三年沒有工作了，因為兩個膝蓋不行了。今年1月終於全部動了手術 ，換了新的人造膝蓋，現在恢復差不多了，可以繼續工作，但平常時間，都全部給了家裡的花花草草和小動物們。

5只狗守護動物們

住家離天使森林不遠，家中小動物隨時面臨土狼、山貓等野生動物攻擊。Dave家的五隻狗狗，除了陪伴主人，還被訓練負責看家護院。其中一只狗狗和一群雞鴨們日夜同住，天敵來襲時，牠馬上會狂叫提醒小動物，並親自趕走天敵，「She is great」，Dave說，這只狗狗每次都奮勇保護雞鴨們，絕不允許天敵靠近；另外一隻則在附近的外圍看守，確保相互幫忙。

Dave家的鵝會看家。（記者楊青／攝影）

小動物們多，Dave的後院儲存的各種糧食也多。他從一個袋子抓了一把蟲子一樣的東西，往雞舍的地面一撒，所有的雞鴨馬上圍攏過來。他說，所有的小動物都喜歡這種乾蟲，就像是它們的小零食。

Dave給所有的小動物都取了名字，其中一對鴨子夫婦的名字叫林肯和露西。他說，養這麼多小動物確實不容易，辛苦不説，還怕打擾到鄰居，「好在我有一幫好鄰居」，經得起小動物們的各種聲音，甚至味道，有時小動物們還免不了逃竄到鄰居家，都被好心人一一送回。

Dave持續打造了八年的英式花園，驚艷鄰居。（記者楊青／攝影）

Dave專門開出一處僻靜處，養了兩隻珍貴的法國白色捲毛鵝，「這是最漂亮也是我最喜歡的兩隻鵝」，Dave說，他先是三年前在西洛杉磯買到一隻，後來由從弗瑞斯諾買到另外一隻，兩隻配對，一共花了450元。母鵝今年年初先後下了五顆非常漂亮的大鵝蛋，沒想到春季持續暴雨積水，淹掉了正在孵化的蛋窩，最後所有鵝蛋也有全部壞掉，一隻小鵝都沒有孵出來，真是讓人傷心到要哭。

「動物和植物的生命在你手上，都需要你花大量的時間精心照顧」，不過Dave說，因為喜歡，所以一點都不覺得累。