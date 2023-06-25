娛樂／是枝裕和「怪物」 3強聯手

「怪物」電影海報。（取材自IMDb）

日本導演 是枝裕和的新作「怪物」（Monster）近期在日本上映，預計7月在全球發行。編劇是被譽為日劇 金句王的坂元裕二，加上配樂是3月病逝的音樂家坂本龍一 的遺作，此番強強聯手，為「怪物」增添看點。

從故事來看，「怪物」瀰漫著濃重的懸疑色彩，與導演二度合作的安藤櫻再度挑戰母親的角色，飾演獨自一人辛苦撫養兒子的主角早織。當早織察覺到孩子的行為舉止出現異樣後，懷疑他在學校裡受了委屈，一氣之下衝到學校指責瑛太飾演的老師欺負自己的兒子。然而，老師卻指出，是早織的兒子在學校霸凌另一位家庭情況復雜的同學。究竟哪個孩子才是受害者，如同羅生門一般撲朔迷離。

「怪物」是自是枝裕和從影以來，除了1995年的第一部劇情長片「幻之光」外，首度執導由他人執筆的劇本。本片的編劇坂元裕二也不是泛泛之輩，從日劇「東京愛情故事」、「最完美的離婚」、「四重奏」到電影「儘管如此也要活下去」「花束般的戀愛」，佳作不勝枚舉，被稱為是日本劇本家裡的金句王。

日前，在接受Deadline專訪時，是枝裕和就透露自己一直就很想和坂元裕二合作。「雖然我比坂元要年長一點，但我們其實屬於同一代人，所以作品的主題也有相似之處。」導演表示，「當我第一次讀到這個劇本時，就感到它彷彿是當下世界人與人之間黨同伐異、分歧割裂的一個縮影，而疫情又使得這樣的分歧割裂進一步擴大。我還發現一件有趣的事，作為觀眾，我們一開始會將預設的觀點帶入這部電影中，但隨著劇情的展開，那些預設的觀點又會慢慢瓦解。」

而在讀了劇本後，是枝裕和立刻就想到要讓安藤櫻來飾演母親一角，「她是一位深不見底的演員，『小偷家族』還沒有悉數盡顯她的表演才華」。據是枝裕和透露，除了自己的角色，安藤櫻這次還當起了兒童演員的表演指導，可以說在片場完全就是兩個孩子的代理媽媽。

兩位小演員黑川想矢和柊木陽太現在分別是13歲和11歲。前者出演過日劇「緊急審訊室3」，後者出演過日劇「我的殺意戀愛了」、「最愛」、「勿言推理」等，而登上大銀幕都還是第一次。

是枝裕和本身有相當豐富的與兒童演員打交道的經驗，不論是「無人知曉的夏日清晨」、「奇蹟」、「如父如子」還是「小偷家族」，兒童演員在其中都占了不少的戲分。但他表示，拍「怪物」還是有些不同，過去他都是口頭上告訴兒童演員，應該在鏡頭前怎麼表現、說什麼話，但這次他要求黑川想矢和柊木陽太也要像成人演員那樣去讀劇本並記住台詞。因為在他看來，「怪物」的這兩個角色身處非常複雜的境地，所以兒童演員不僅要表現本真的一面，還要切實地去演。

「黑川想矢在表演時加入了許多細節動作，你可以看到他在每一個場景裡都努力想表現出內心的掙扎，這使得他跟角色很貼合。」是枝裕和評價說，「柊木陽太則不一樣，他擁有更豐富的出演電視劇的經驗，所以他在表演的時候可以完全脫離自我，非常巧妙地化身為一個角色。」

坂本龍一遺作

值得一提的是，「怪物」也是3月28日因病離世的音樂家坂本龍一的遺作。據是枝裕和透露，跟坂本龍一合作的想法，是在拍攝過程中產生的：當他拍到一個湖畔的場景時，耳畔不由地響起了坂本龍一的鋼琴聲。

雖然兩人在九年以前就曾合作過，但因為顧慮到坂本龍一的身體狀況，他不敢貿然提出邀請。猶豫再三後，是枝裕和還是鼓起勇氣傳了初剪的片段給坂本龍一看。一周之後，他收到回覆說，鑑於身體狀況，坂本龍一恐怕自己無法完成整部影片的配樂創作，但他對於影片配樂方面有一點想法可以跟是枝裕和分享。

是枝裕和欣然接受了這個方案。「我不想給他太大壓力或者進行更深入的討論，這對我來說已經是彌足珍貴、感念於心的經歷。」最終，坂本龍一為「怪物」錄製了兩段主要場景的配樂，並同意是枝裕和可以自由使用他最後一張專輯「12」裡的任何曲目。

是枝裕和執導的「怪物」在本屆坎城影展中抱回最佳劇本，以及會外獨立獎項「酷兒金棕櫚獎」兩項大獎。（Getty Images）

（取材自澎湃新聞）