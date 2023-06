封面故事／史丹福大學演說 喬布斯分享3經典小故事

今年引起話題的輝達CEO黃仁勳在台灣大學的演講中,講了自己創業過程中的三個故事。已逝的蘋果 創辦人史蒂夫·喬布斯 (Steve Jobs),2005年6月12日在史丹福大學演講,當時就講了自己的三個故事。

喬布斯的第一個故事是談「人生點滴會如何串在一起」(The first story is about connecting the dots.),你事先不知,你回顧才曉得;他以自己的生母是未婚懷孕,自己被沒有好學歷的父母收養、因為花太多學費而決定休學,因而有機會學習英文書法 課程(caligraphy instruction),學了serif 與san serif 字體;他說,如果他沒愛上書法課,麥金塔就不會有這麼多變化的字體。

他強調,「你不能先把這些人生點滴兜在一起;惟有回顧時,才能體會這些點滴是怎麼串起來的。你要相信現在的點滴,未來會連在一起。你得信任某個東西,直覺、命運,或是因果也好。這從來沒讓我失望,更豐富了我的生命。」

(You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.)

喬布斯的第二個故事是談「愛與失去」(My second story is about love and loss.);他提到20歲時在車庫開創蘋果電腦,後來擴展為員工超過4000人、20億元營業額的公司,當他正要走進人生的第30個年頭,他被自己創辦公司的董事會開除了。他本來想離開矽谷,但發現自己仍熱愛曾做過的事;「即使人們否定我,我還是愛做那些事」。他決定從頭來,創辦了NeXT和Pixar動畫,因蘋果購併了NeXT,他重返蘋果。同時,也有了幸福家庭。

他說,「那時我不知道,但回過頭看,蘋果開除我是我最好的經歷。從頭來的輕鬆,替代了成功的沉重,釋放了我,讓我自由自在進入這輩子最有創意的年代。」

他說,「有時生活就像掉了塊磚頭砸到你的頭,但不要失去信念。我相信唯一使我不斷前進的動力,就是愛我所做的事情。你得找到你的最愛,工作是如此,愛情也是如此。」

(Sometimes life hits you in the head with a brick. Don’t lose faith. I’m convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You’ve got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers.)

喬布斯的第三個故事是談「死亡」(My third story is about death.);他17歲時讀到的一則格言「把每一天都當成生命中的最後一天,你終會找到人生的方向。」影響他至深。

這場演講的前一年,喬布斯得了癌症。他告訴畢業生,「提醒自己快死了,是我在判斷重大決定時,最重要的工具。因為幾乎每件事,所有外界期望、所有名譽、所有對困窘或失敗的恐懼,在面對死亡時,全都消失了,只有最重要的東西才會留下。用死亡提醒自己,是避免陷入了害怕失去的欲望陷阱,最好的方法。生不帶來,死不帶去,為什麼不順心而為。」

他說,「生命短暫,不要浪費時間活在別人的人生裡;不要受困於教條,不要活在別人的思考裡;不要讓他人的噪音壓過自己內心的聲音。最重要的,有勇氣跟著自己的內心與直覺。你的內心與直覺早已知道你真正想成為什麼樣的人。」

(Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma— which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become.)

最後,他的結尾是「我總是以此期許自己。現在你們畢業了,有了新的開始,我也以此期許你們:求知若渴,虛心若愚。」

(And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay Hungry. Stay Foolish.)

分析百場致詞 名人愛提這4點

■ 編譯中心整理

你還記得你的畢業典禮上的來賓致詞嗎?每年各校的畢業典禮來賓及其演說內容,常是媒體追逐的話題。名人的演講多半有自己的故事、發人深省的篇章,或是智慧小語,有時也有「殘忍」但寘際的提醒。

布魯斯·費勒(Bruce Feiler)這位美國作家及電視名人,他曾分析100場受歡迎的畢業典禮來賓演講,並在ideas.ted網站上撰文歸納:名人們會分享的四堂人生課。

布魯斯·費勒因自己也受邀發表過幾次畢業典禮演講,因此對演講的類型很著迷。他曾經收集及編寫了數百個人生故事,尋找可以幫助所有人生活得更有意義、更有目的和更快樂的模式和重點。後來他使用一些數位工具,分析100個最近最受歡迎的畢業典禮演講。

這些演講,所提的四堂人生課,包括要有遠大夢想、要努力工作、要犯錯,以及要友善。布魯斯·費勒並舉出多位名人演講的實例,比如:

1. 夢想遠大:「我認為在雄心勃勃的夢想上取得進展往往更容易」 ——谷歌創辦人拉里·佩奇(Larry Page)2009年在密西根大學演講。

2.努力工作:「我剛剛執導了我的第一部電影,成功的一半來自於非常辛苦的工作,這是我職業生涯中最深刻、最有意義的經歷之一。」——影星娜塔莉·波特曼(Natalie Portman)2015年在哈佛大學演講。

3. 犯錯:「這個世界不在乎你跌倒了多少次,只要比你重新站起來的次數少一次就行。」——編劇艾倫‧索金(Aaron Sorkin)2013年在錫拉丘茲大學演講。

「我的錯誤導致了我生命中最美好的事情。 當你把事情搞砸時感到尷尬,是人類體驗的一部分,你可重新振作,拍拍身上灰塵,看看誰還想和你一起出去玩,然後開懷大笑。那是一份禮物。」——紐約大學 的泰勒斯(Taylor Swift)2022年在紐約大學演講。

4.友善:「努力工作,保持友善,奇妙的事情就會發生。」——歐布萊恩 (Conan O’Brien)2011年在達特茅斯學院演講。

「同理心和善良,是EQ的標誌。」 ——威爾·法洛(Will Ferrell)2017年在南加大演講。