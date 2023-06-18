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電影世界／米高福克斯迎帕金森症：我還是我 不再等死

傅裴湘
人物紀錄片《我還是我》主角米高福克斯的表現令人激賞。（美聯社）
人物紀錄片《我還是我》主角米高福克斯的表現令人激賞。（美聯社）

今年5月12日出了一部新的人物紀錄片—《我還是我》（STILL: A Michael J. Fox Movie）。時代變遷，為人立傳，可以趁著生前，不必蓋棺論定。此部美國片的主角米高福克斯曾經家喻戶曉，但是有一陣子他躲開名利場，明星光芒不再；後來他公布得了帕金森氏症的隱情，情況嚴重到不能接戲了。他的表現坦蕩，令人激賞。

導演戴維斯．古根漢（Davis Guggenheim）很有時代感。2006年他導/製了紀錄片《難以忽視的真相》（An Inconvenient Truth），正視氣候變遷、全球暖化的問題。主演的是前美國副總統高爾（Al Gore Jr.）。這一回《我還是我》的議題，不能算舊調重彈，特別是得帕金森氏症的病人，不僅是耆老，患者也包括年輕人，數目還繼續往上飆。

★高中輟學 好萊塢暴紅

福克斯五官稚氣，並有天分即興發揮。他高中輟學，來好萊塢奮鬥三年，終於由《天才家庭》（Family Ties，1982-89）自開一片天。《我還是我》的編劇，拼貼連貫今昔。此片保存《天才家庭》製作人Brandon Tartikoff起初並不看好福克斯的痕跡；他本來想把片中的主角，捧成青少年的偶像，紅到大頭照會印到午餐盒上的程度。不料福克斯紅得發紫，除了午餐盒，連各雜誌的封面，也紛紛登了他的娃娃臉。

Tartikoff至今仍珍惜一份福克斯的禮物，猜猜是個啥？

古根漢彙集了資料，證明福克斯繼續暴紅趕場：史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）是福克斯另一個貴人。史匹柏1985年開始監製《回到未來》（Back to the Future），這部熱門片欲罷不能，加上1989和1991的第二、三集，讓福克斯又溜滑板，又穿戴輪的運動鞋，周邊商品日後成了流行的服飾。福克斯不止表情變化多端，他矮小身軀占盡便宜，靈活到矯若遊龍。他活生生是動如脫兔的小潑猴。

回想起來，《天才家庭》反諷的政治笑話、還有三集《回到未來》的科幻片，帶動了不少新方向：比方穿越時光，是為了拯救未來的自己，所以回到過去，打倒欺善的惡魔頭，回到未來才不再吃癟。意味深遠的科幻再進展，串連穿越、夢境、幻想、科技，觀眾如我天馬行空之際，總會想起福克斯討喜的身手以及演技。

人物紀錄片《我還是我》主角米高福克斯的表現令人激賞。（美聯社）
人物紀錄片《我還是我》主角米高福克斯的表現令人激賞。（美聯社）

★罹帕金森症 晴天霹靂

晴天霹靂！29歲的福克斯由惡夢中驚醒，發現小拇指不聽腦子使喚地發抖。《我還是我》剪接的夢魘，實際上就是帕金森氏症（Parkinson's disease，簡稱PD）的症狀之一。它是種影響中樞神經系統的慢性神經退化疾病；運動神經系統最受影響。福克斯以酗酒來欺騙自己。七年之間，他隱瞞病情，脾氣大壞，演技受嘲諷。公開之後，粉絲群眾譁然。

太多人問這個「好動兒」患了帕金森氏症的原因，他上電視專訪，回答Jane Pauley提問時說，也許80年代他參加的狂歡派對太多，導致喝酒不羈，損傷了健康。帕金森氏症也可能是基因或是環境造成的。如今醫藥專家還在探究這種病的成因，和治療的藥品。這種疾難折磨人，慢慢地會帶著病患離開世界。

福克斯的起落，也恍如斷斷續續的夢境：他白天、晚上趕場，由不同的司機送去片場，或遠程出外景；回家倒頭大睡幾個鐘頭，再被吵醒去演戲。《我還是我》插播他的電視劇的對話，剛好穩合他的生活實景。《天才家庭》的家人問他「打兩份工是什麼滋味？」的當兒，他邊演，邊記掛自己身在何處？

接下來是他面對鏡頭、公開演講、接受專訪。對比當年的青春洋溢，現在他咬字不清；走路駝背、弓腰、縮脖；兩腳歪扭合不攏；雙手伸向不同角度、十指彎彎。不隨意肌痙攣、顫抖；身體不可思議地蜷曲；忽然僵住，就隨時跌倒；他的臉、手、腳都打了鋼釘。但是他不在乎醜態百出，因為他有使命感，要藉著己例，替帕金森氏症病患說話。

從絢爛至平淡不容易。福克斯要麼什麼都不做只等死，要麼非得振作起來，指揮身體行動不可。他有個既專業，而且有耐心的體能訓練師。訓練師大器穩定，語氣只有鼓勵；對福克斯的失敗毫不氣餒，有種心理專家的涵養。

《我還是我》的主角米高福克斯與女星崔西．寶蘭在劇中一幕。（美聯社）
《我還是我》的主角米高福克斯與女星崔西．寶蘭在劇中一幕。（美聯社）

★歷經病痛 想辦法助人

他修來的福，娶了《天才家庭》客串女星崔西．寶蘭（Tracy Jo Pollan）。金童玉女很搭配，然而婚後幾年寶蘭吃足了苦，作太太的一路扶持。他們有四個孩子，從小已經習慣逗鬧爸爸的「好動」，福克斯靠著他們的安慰與理解，日子過得挺順心。

他稱帕金森氏症是「不斷接受的禮物」。2021年6月3日他陪伴拳王阿里（Mohammad Ali，1942-2016）到國會去作證，為帕金森氏症爭取研究經費，他一共籌到了20億元。歷經病痛、困難、掙扎，然後想辦法助人。

福克斯現在給人一種「入定」的感覺。他的外在即使亂動不停，可是內在應該是「STILL」般靜如處子吧？

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