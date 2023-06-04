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旅遊補給站／旅館安檢 學起來保護自己

編譯周靜芝
空姐艾麗雅（Allyah McIntyre）經常在抖音上分享旅行和職業生活的幕後點滴。最近她上傳入住旅館時如何保持安全的影片，引起網友熱烈討論。(Getty Images)
空姐艾麗雅（Allyah McIntyre）經常在抖音上分享旅行和職業生活的幕後點滴。最近她上傳入住旅館時如何保持安全的影片，引起網友熱烈討論。(Getty Images)

艾麗雅（Allyah McIntyre）是位美國空姐，經常在抖音（TikTok）上分享旅行和職業生活的幕後點滴。最近，她因為上傳入住旅館時如何保持安全的影片而暴紅，也引發網友熱烈討論。

27歲的艾麗雅在影片開頭說，不管去過多少旅館，她永遠不會停止對旅館的安全檢查；這段影片獲得近800萬次瀏覽。

艾麗雅示範她在入住前會檢查房間的各個區域，確保獨自一人時的安全。她說，她會檢查任何無法直接看到的東西：門、窗簾、櫃子、床底和彈簧床墊（因為裡面是空的）；雖然這有點誇張，但過去曾發現屍體藏在這些空間裡。

艾麗雅還從另一位空姐那裡學到一招，用衣架檢查窗簾，以防有人躲在後面。她說，如果他們抓住什麼，那將是衣架而不是你。

她還會多帶一個門鎖來加強房間安全，艾麗雅解釋說，這比普通旅館的門鎖提供了「更多的保護」。她覺得旅館的門鎖只是讓你安心，實際上並不難破解。

艾麗雅在例行安全檢查的最後，放了一個有警報器的門擋，若有人進入房間就會響起。她說，它的聲音非常大，必要時肯定會驚醒她和其他人。

闖入房間並不困難

影片上傳後，有數千則網友留言，正反意見都有。有人百分之百地支持她，也有數百人說她過於「偏執」，這些檢查完全沒必要。

艾麗雅說，網友的反對是因為「無知」，你永遠不知道要入住的房間裡有什麼。她希望透過影片提醒大家在入住旅館、Airbnbs和其他地方時要保持警覺。她說，她不希望人們認為事情不可能或不會發生在自己身上；他們不必先經歷一次「震撼」體驗，然後才意識到這真的很有必要。

艾麗雅的自身經驗讓她意識到其他人、甚至是陌生人，要進入你的旅館房間有多麼容易。她說，她有好多次被鎖在房間外，或忘了帶鑰匙，去前台要了一把新的鑰匙，卻沒有被要求提供身分證明。

她的同事曾多次遇到有人試圖進入她們的房間，很多時候甚至是在半夜，這就不太「正常」，也非常可怕和讓人不舒服。艾麗雅說，通常旅館只在大廳和公共區域裝有攝影機，多數不包括走廊和電梯，「這很不幸」。

艾麗雅還從另一位空姐那裡學到一招，用衣架檢查窗簾，以防有人躲在後面。(取自Tik...
艾麗雅還從另一位空姐那裡學到一招，用衣架檢查窗簾，以防有人躲在後面。(取自TikTok影片)

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