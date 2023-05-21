旅遊／手捧但丁神曲 遊歷文藝歐洲

但丁塑像。（圖：作者提供）

生活因為各種書籍，美如詩、美如斯，讓我夢穩心安，帶我去感識世界。也讓我認識很多博大而有趣的靈魂，丹‧布朗就是其中的一位。從2003年，第一次遇見他的文字「達文西密碼」，就欲罷不能。最喜歡的是他的「天使與魔鬼」。讀後按照書中描寫，風、火、水、土─古羅馬科學家認定的物質世界基本組成元素，遊了一遍羅馬，重走文藝復興之路。跟隨藍登教授，「但丁密碼」再一次帶我感受藝術的精美、宗教的詭秘、文化的傳承。

藍登教授破譯一系列在文藝復興巨匠但丁的史詩「神曲」中出現的符號，並藉此解開人們對當今人口爆炸性增長與自然資源快速衰竭之間的困惑。故事的大背景就是這樣的。

故事發生在佛羅倫斯舊宮、聖母百花大教堂…這些當年孕育了文藝復興的地點，至今仍璀璨奪目。然後，場景轉到土耳其聖索菲亞大教堂，金碧輝煌的場景隨著故事層層遞進，還有謎一樣的「但丁神曲」，一部既燒腦又養眼的文藝歐洲風光大片，讓我欲罷不能。

聖母百花教堂。（圖：作者提供）

讓我們手捧「神曲」，跟著藍登教授，踏上了歐洲大陸，遊歷探尋佛羅倫斯。跟著學識淵博的教授用諸多古典藝術、詭異建築、上古傳說、現代科技間連接線索，在黑暗的時光回廊中穿越，直到來到真相面前。

故事一開始， 那場追殺就發生在佛羅倫斯巴迪亞教堂。頂尖生化科學家、億萬富豪貝特朗‧佐布里斯特，從塔頂跳下自殺。相傳但丁的家就在教堂附近，但沒有佐證，很有可能他是在那附近長大的。天才科學家死了，可是他把幾天之內可以感染地球一半人的病毒留在了某個地方。找到它的艱鉅任務自然落在藍登教授肩上。

遊佛羅倫斯 發現但丁塑像

2017年的感恩節，我們坐的郵輪停靠在義大利 的利沃諾港，開車要將近三個小時才到佛羅倫斯。中間還參觀了皮製品廠，在佛羅倫斯停留時間，也就不足兩個小時。只能在車上向巴迪亞教堂行注目禮。

在船上聽到介紹佛羅倫斯的導遊說「佛羅倫斯是上帝用畫筆畫出來的城市」。來到這片土地，上帝的畫筆畫成的城市，美得讓我辭窮。踩著中世紀的石子路，看著手機上存好的地圖，心裡想著小說 裡的「尋找並發現」，竟有點興奮。

在去維奇奧宮（舊宮）的路上，先經過聖十字教堂。驚喜地發現了但丁塑像，不用看碑文，也不用確認眼神。 單單那鷹勾鼻子，和「但丁密碼」封面一摸一樣，是但丁無疑。

鞠躬，繼續前行。街道窄窄的，很幽靜，與電影 裡藍登和西安娜穿梭其間的感覺一模一樣。走過幾個街區，眼前就是矚目的去維奇奧宮（舊宮）。

在舊宮的門前，有一尊舉世矚目的瑰寶─米開朗基羅的「大衛像」。十分不巧的是那天，舊宮、現在的市政廳有會議，我們被無情地攔住，只能遠遠觀賞。更可惜的是，不能參觀裡面的500人大廳，那可是藝術魔窟呢。回想小說和電影裡，那個輾轉到藍登手裡的鈦金生物指紋管子，裡面有個投影儀，投射出一副地獄圖。那就是最開始的線索─波提且利根據但丁「神曲‧地獄篇」繪製的地獄圖，就懸掛在500人大廳。

時間太緊了。匆匆趕過去，發現遊人早已排起長龍，就算排到了，也到了旅遊大巴集合時間了。迅速折回聖母百花大教堂。她是世界五大教堂之一。陽光下，她泛著祖母綠的光。徐志摩把佛羅倫斯譯成「翡冷翠」，與百花大教堂不無關係。到了教堂面前，我更加感受到了這個譯名遠遠比通常譯名「佛羅倫斯」來的更富詩意，更具色彩，也更符合古城的氣質。百花教堂是個建築群，包括塔樓、洗禮堂，也是藍登根據線索找到但丁面具的教堂。但丁與許多佛羅倫斯人一樣，是在這裡受洗的。且不說那些細節，就是在不同時間，陽光照耀下顯示不同的顏色，足以讓人傾心。

在佛羅倫斯短暫停留時間根本不夠用。坐船的好處是可以探探路，可以下次來自己心儀的城市多玩些時日。再說藍登的拯救地球之旅還要拓展到伊斯坦堡，希望明、後年可以成行。

「藝術來源於生活」，竟一語成讖。還沒等我們跟著藍登教授去伊斯坦堡找尋佐布里斯特製作的「超級病毒」，現實中，我們就被叫做新冠的病毒攻擊了。整個世界按下了暫停鍵。就像書裡所描寫，病毒帶給人類的恐懼比病毒更恐怖。三年之後，我們開始回歸詩與遠方的生活。訂機票，直飛土耳其的伊斯坦堡，完成「但丁密碼」之旅。

訪伊斯坦堡 教堂令人震撼

聖索非亞教堂。（圖：作者提供）

伊斯坦堡是歐洲人口最多的城市。幾千年來傲嬌地橫跨亞洲和歐洲之間。每一個角落都圍繞著文化與興奮。從酒店坐了地鐵，然後轉有軌電車來到了聖索菲亞大教堂，但丁密碼之行的終極之地。遠遠望去，藍色清真寺高聳的六根宣禮塔圍繞著聖索菲亞大教堂的巨大圓頂，融入藍天白雲中。基督教和伊斯蘭教的兩個建築你中有我，我中有你，毫無違和感。

進入索菲亞大教堂聖殿。頃刻之間，那種恢弘壯觀震撼了我。空曠的聖殿讓歐洲那些偉大的教堂相形見絀。它比梵蒂岡的聖彼得教堂差不多要早1000年。小說裡藉藍登教授的描述，巨大空間所產生的驚人力量一部分是幻覺，是其拜占庭式地面圖案帶來的戲劇性效果。

目光轉向150多英尺高的頭頂，仰望那好似整個建築皇冠的金色圓屋頂。40根拱柱像陽光一樣從正中央朝四周放射開來，伸展一個圓形拱廊，上面有40扇拱形窗戶。光線透過這些窗戶傾瀉進來，在金色嵌板中鑲嵌的玻璃片上反射、再反射，營造出聖索菲亞大教堂最著名的「神祕之光」。這個閃閃發光的金頂常常被稱作「天堂圓屋頂」，下面由四個巨大的拱券支撐。這些支撐結構再由下面一層更小的半圓形圓屋頂和拱廊頂住，營造出這種從天而降的效果。

教堂聖殿金頂。（圖：作者提供）

依依不捨告別聖索菲亞教堂。回味無窮。回想「但丁密碼」丹‧布朗抖出來的一些對人性和哲學的思考。佐布里斯特一直認為遺傳工程只是人類進步漫長過程中的另一步。回望歷史，人類在過去數千年裡以不斷遞增的速度進化，並且在這個過程中發明了許多新技術：鑽木取火，發展農業來給我們自己提供糧食，發明疫苗、抗生素來對付疾病。然而人口爆炸性增長，人類的壽命也在增長。而自然資源確是行駛在反方向的列車。資源衰竭之速度，前景也不堪設想。所以，你是要先殺死地球三分之一的人口，還是等到窮途末路，人類自己毀滅自己？說白了，你是要做佐布里斯特，還是支持藍登教授？

小提醒：

1.如果對歐洲文化、宗教歷史不太了解，跟著「但丁密碼」去旅行，也是不錯的選擇。

2.1月的伊斯坦堡天氣較冷，約華氏50度。在那裡請尊重伊斯蘭文化，比如進入藍色清真寺要把鞋脫掉。

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