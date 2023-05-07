詐騙ing／加州10大騙局 殺豬盤占3成最多

聯邦貿易委員會消費者和商業教育部門律師門德茲說，來電顯示可以商業操縱，如果有人突然打電話或發短信要錢，就是騙子的信號。（記者劉先進／攝影）

根據聯邦貿易委員會（FTC）的數據，僅在2022年，加州 被冒名頂替詐騙 （imposter scams）的報告數量就達1萬4663起，居10大種類騙局之首，占所有報告騙局數量4萬7710起的30.3%。該委員會消費者和商業教育部門律師門德茲（Rosario Mendez）表示，所謂冒名頂替詐騙，其實也就是「殺豬盤 騙局」。

加州其他主要的騙局報告數量為：

●冒名頂替詐騙(殺豬盤騙局)／1萬4663起

● 網購和負面評價騙局／7186起

● 獎金、賭博或抽獎騙局 / 3356起

● 互聯網服務騙局 / 2765起

● 投資相關騙局 / 2275起

● 電話或手機服務騙局/2131起

前10大騙局共造成受害者損失2.981億。具體到北加舊金山、奧克蘭和柏克萊地區的統計數據中，殺豬盤騙局依然最高，報告數量為2184起，遠超第二名的網購和負面評價騙局987起。

門德茲表示，冒名頂替詐騙就是殺豬盤騙局，因為騙子都是冒充別人的身分。比如日裔老人岩崎（Katsumi Iwasaki）被騙，詐騙者使用有高級軍銜的軍官照片。「這種騙局的共同點是，很快會向你要錢，他們用一些常見的相關故事或複雜的情節，向你拿錢。」

她說，一些騙局是跨國運作，打擊偵破頗有難度。美國當局曾與印度合作，關閉一個當地的呼叫中心，因為他們發訊息來騙取美國人的錢財。還有一個騙子團夥針對拉丁裔社區，但人搬到秘魯，試圖逃避刑事指控；司法部與秘魯合作，將他們帶回美國繩之以法。

「來電顯示號碼，可以商業操縱，可從世界任何地方打電話來，即使來電顯示是來自政府機構，或來自你所在社區的某人。如果有人突然給你打電話或發短信要錢。急切地問你，若不採取行動，會有可怕的事情發生；特別是如果他們要求你用加密貨幣電匯或用禮品卡支付，這就是最確定的信號，你正在和一個騙子打交道。」

門德茲鼓勵民眾，透過FTC的官網https://consumer.ftc.gov/features/languages了解情形，上面有中文內容。