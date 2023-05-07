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移民專頁／無特殊原因 移民局不會加急處理EAD

李亞倫律師主答

讀者問：

我準備申請I-485調整身分，因為急於工作，想加急申請EAD工作許可證。請問，申請加急EAD不成功的話，會影響正常I-485的審批速度嗎？

答：

一般而言，美國公民及移民服務局不會加急處理EAD案件，除非符合其指南中的以下原因：

1、對公司或當事人造成嚴重的財務損失，前提是需要採取緊急的行動不是由於請願人或申請人未能：1）及時提交申請；2）及時回應任何補材料的通知；

2、緊急情況和緊迫的人道主義原因；

3、非營利組織由美國國稅局（IRS）認定的要求促進美國的文化或社會利益的；

4、對美國政府有利的案件包括被聯邦機構確定為緊急的案件，如美國國防部（DOD）、美國勞工部（DOL）、國家勞資關係委員會（NLRB）、平等就業機會委員會（EEOC）、美國司法部（DOJ）、美國國務院（DOS）、國土安全部或其他公共安全或國家安全利益部門；

5、很清楚的是美國移民局的錯。

如果加急處理的申請未獲批准，它可能不會對I-485的申請產生負面影響，因為此申請是分開的。例如，我們最近有一個案子，我們試圖根據這個案子在新冠疫情期間被指定為必不可少的醫護職位，為當事人申請加急處理，但在加急處理的請求被拒後不久，他的I-485申請獲得批准。

移民局 勞工部 國務院

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