你我不同調／大法官 招待你的就是超級遊艇

佛州西棕櫚灘舉行的國際遊艇展，展出價值逾12億美元的遊艇和配件，其中包括數百艘從8英尺的充氣船到近300英尺長的「超級遊艇」。 （美聯社）

最高法院大法官 湯瑪斯最近被踢爆接受保守派億萬富豪克勞(Harlan Crow)多次假期招待，包括搭乘克勞長162呎的超級遊艇；經濟學者克魯曼 認為，超級遊艇是貧富不均的重大指標，現今富豪擁有超級遊艇的現象，為史上之最，適足以反映出財富極端集中於少數有錢人。

挺湯瑪斯 WSJ嗆抹黑

踢爆湯瑪斯大法官接受克勞款待一事，是超然、非營利新聞機構「力挺共和」(ProPublica)；克魯曼指出，湯瑪斯多年來自稱口味清淡，只愛逛沃爾瑪超市，但事實證明不然，常接受克勞招待上豪華遊艇，足見湯瑪斯的操守有問題。

只是，右派媒體華爾街 日報(WSJ)以一篇社論標題大書「抹黑湯瑪斯的攻勢」，撻伐力挺共和，說力挺共和的報導，遣詞用字別有居心，例如說克勞長162呎的私人遊艇為「超級遊艇」(superyacht)，根本就是抹黑伎倆！

事實上，據「紐約客」(The New Yorker)2022年一篇文章所述，遊艇長逾98呎，在遊艇界就被視為超級遊艇。

最高法院大法官湯瑪斯最近被踢爆接受保守派億萬富豪克勞多次假期招待，包括搭乘克勞長162呎的超級遊艇。（美聯社）

克魯曼指出，大型私人遊艇真能指出社會財富集中與否的狀況。有錢人買得起、維持得起大型遊艇時，真的會那麼做。美國19世紀末的「鍍金時代」(Gilded Age)，最具代表性的便是私人遊艇愈造愈大、裝飾愈奢豪。1898年摩根(J.P. Morgan)造了艘蒸氣遊艇，下水時還獲紐約時報大肆報導。

相反地，在收入不均「大壓縮」(Great Compression)的1940年代，以及接下來40年，讓美國成為相對中產階級社會，超級遊艇第一次黃金時代為之結束。1955年「財富」(Fortune)雜誌發表一篇傑出調查報導「頂級老闆如何過活」(How Top Executives Live)，文中指出，有錢人相形二戰前的水準，生活變得何等樸素；諸多跡象當中，大型遊艇「已傾覆於累進課稅的海中…今天，75呎長已經算很大的遊艇了」。

克魯曼指出，現在據紐約客報導，超級遊艇又得勢了；美國現處於「遊艇業史上最蓬勃的時代」。

極有錢人 數據難追蹤

克魯曼表示，這些年來他花很多時間，研究有關收入及財富不公的辯論。1980年代貧富不均開始上升，有種知識產業致力於或可稱為「駁斥貧富不均」，質問點出頂層人士收入及財富急劇上升的那些數據。沒錯，要測量頂層人士的大小事，嚴格來說十分微妙：大有錢人是很小的一群人，以至於在隨機調查會被忽略掉，此外他們還能透過避稅，讓人難以用稅務數據追蹤他們。

若是懷疑美國社會現今財富是否極為集中，可與鍍金時代相比甚至還超越，那麼由超級遊艇數目大爆炸，足可消除一切懷疑。

超級遊艇讓世人得知一些極有錢人花錢的動機及影響。

開船到遼闊水域，近距離體驗大自然，對很多人是極大樂事。但超大遊艇不啻水上豪宅，乘客在上頭對外部隔離，沒什麼水上經驗，似乎不符前述目的。

擁有還能維持一艘超級遊艇，由經濟學者韋伯倫(Thorstein Veblen)理論可知，是很清晰的「炫耀式消費」(conspicuous consumption)，這種花錢用意在展示自己的財富及地位，而非看重消費的直接滿足。紐約客文章指出，當私人飛機不再是強力的身分象徵，接下來超級遊艇就大量增加了。

這種現象可以看來很可悲。現代史展開至今，很少有財富這麼集中於少數人手中的時候，另外，那種財富花用在比富、比闊這種零和遊戲，一樣教人難受。

「時代」(The Times)雜誌最近有客座文章，指超級遊艇會立即對環境造成大破壞。