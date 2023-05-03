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何處是老家／老人被歧視？律師：華人恐違法而不自覺

記者啟鉻／洛杉磯報導
洛杉磯華埠老人公寓曾為老人遭到歧視而出面抗議。（本報資料圖）
洛杉磯華埠老人公寓曾為老人遭到歧視而出面抗議。（本報資料圖）

老年人因年齡因素，權益被漠視甚至被歧視的問題，存在於華人社區。律師劉龍珠指出，很多華人表示年齡歧視是普遍現象，很正常，但這個觀念完全錯誤。正是華人常有一些違法的觀念，以致常引起很多訴訟官司。雖然華人數量僅占美國人口約5%左右，但法律糾紛案的比例卻相當高，是普通美國人的四至五倍，主因是存在錯誤觀念，以及不懂法有關，有時做了違法的事也不自覺。

劉龍珠律師認為，華人社會的年齡歧視問題無處不在。（劉龍珠提供）
劉龍珠律師認為，華人社會的年齡歧視問題無處不在。（劉龍珠提供）

近年來，洛杉磯華人社區一些老年公寓就發生業者為達調高租金，或將房產回收賣個好價錢等目地，利用各種方式，變相驅趕老年房客。但老年人不知如何爭取自身權益，幸好有社區維權組織協助他們團結起來，集會抗爭奮力維權。比如洛杉磯華埠國泰老人公寓，就發生業主不重視老人權益，竟然發生電梯停擺數周，居住環境惡劣，管理混亂的情況，讓很多年逾七旬、八旬的長者出入要爬十幾層樓梯，非常辛苦和危險。

洛杉磯中華會館前副主席周賜軒表示，老人公寓管理者對老人房客確有歧視，且這個問題不僅在華人社區，在其他族裔社區也同樣存在。但華人對所謂年齡歧視不是特別重視，或在別人看待自己有不公平的地方，也不會想到是年齡歧視。一是擔心害怕，二是認為自己沒有能力對抗。或者說華人受傳統觀念影響，即使在工作生活方面遇到不公的待遇，也常從自身去檢討，認為是否自己哪裡做得不好。有的人甚至認為，自己命運就是如此，甘願忍氣吞聲、息事寧人。

由於受到傳統觀念影響，有華人長者遇到年齡歧視時，甚至認為應該換位思考。年逾七旬的王女士表示，若換你是老闆，當你在招工時，應聘者一位是年輕力壯，另一位年屆六旬，當然老闆喜歡聘用年輕的。若聘雇年長者，也會擔負很多風險，萬一工作中出現意外怎麼辦？除非當事人有特殊技能，就不必擔心年齡偏大。

華人民間藝術家孟凡三指出，華人社區用人單位排斥長者是正常現象，避免不了。而長者體力弱，肯定在做工方面不如年輕人，所以雇主當然不喜歡長者。其實這種情況在各地方都發生，不只在華人社會。

華人民間藝術家孟凡三（右）認為，對於長者年齡歧視問題，在其他族裔社區也普遍。（孟...
華人民間藝術家孟凡三（右）認為，對於長者年齡歧視問題，在其他族裔社區也普遍。（孟凡三提供）

資深砍樹業者張先生表示，對於年齡大的求職者存在的歧視問題，在西裔社區裡也多有發生。比如他最近雇用一名近60歲的西裔卡車駕駛，西裔求職者因年齡大在其它地方不容易找到相關工作，只好到華人公司求職。

律師劉龍珠表示，以年齡歧視來說，華人社區問題蠻嚴重的。比如華人招工或有的特定工作崗位，就存在年齡歧視；也有華人房東在找房客時，對年齡和性別設限，這不僅造成年齡歧視，還有性別歧視。不管是年齡或性別歧視在華人社區都無處不在，都是違法的。

華人 歧視 洛杉磯

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