何處是老家／加州銀髮不孤老 日間中心長者彼此守望

洛杉磯地區的華裔年長者們歡聚一堂，喜笑顔開。(記者楊青／攝影)

加州華人 聚居地區的成人日間保健中心與眾不同，說華語、吃中餐、看中文報紙，零距離的同胞交流和康樂活動，華風濃郁。

在以聖蓋博 谷為代表的南加州華人聚居地區，以華語為主要溝通語言的成人日間保健中心星羅棋布，它們中有的是20多年歷史的老大哥，有的則是最近幾年才起步的小老弟，大及數百人，小至幾十人，但無論年頭長短和規模大小，都有一個共同點：華人特色。

餐費有專款 長輩最愛中餐

「長輩們最愛中餐，」聖蓋博谷東區場地最大的華資成人日間保健中心、羅蘭岡福星成人日間保健中心負責人Angela朱說，中心很多長輩雖然在美國生活幾十年，但依然保持著一個，所以他們長年與當地的享南小館合作，每天為長輩們變換各種中餐，牛肉麵、鷄絲涼麵、獅子頭、燻雞，應有盡有；早餐則是豆漿、油條、燒餅、皮蛋肉粥、茶葉蛋、五穀稀飯和各種港式或台式早點。

Angela朱表示，事實上不止他們一家，東區的十多家華資成人日間保健中心的午餐，都由享南小館提供，所以大家戲稱他們是東區老人中心的餐點皇后，每天起碼要生產1000份餐點。

和福星一樣，成人日間保健中心通常每天都為會員們提供免費早餐和午餐，經費來自聯邦和加州政府向保險公司的專項撥款。不少日間中心為了讓年長者吃上新鮮熱騰的早餐，工作人員清晨四、五點鐘就起床備料、自己動手烹飪餐點。不少長輩們牙口不好，飲食清淡，餐點更要用心。

不少長輩表示，日間中心每天兩頓熱騰騰的中餐，比西式漢堡、沙拉、冰牛奶好太多了。

院內活動多 和社會不脫鉤

太極拳、老人體操、拉筋操、舞蹈、卡拉OK、中國結、手工藝術、二胡、京劇、國畫、電腦等等，每所成人日間中心，都想方設法為長輩們盡可能提供豐富多彩的康樂活動，讓大家的每一天都充滿活力和愉悅。

「看得到長輩的變化，是我們最開心的時候。」日間中心的工作人員說，很多老人開始來中心時都相當沉靜，獨來獨往的不少，後來都很開心加入不同的活動；有些長輩的家人起先也會認為中心只是做生意賺錢，家屬只是有個地方托老，但慢慢發現，以往沉默寡言的父母開始喜歡和人談話交流，甚至喜歡唱歌跳舞，人變得開朗，精神好起來。

舞蹈隊隊員們個個精神抖擻。(記者楊青／攝影)

到成人日間中心活動，已成為不少長輩每天生活的重要部分。不少長輩每天去中心活動都要認真打扮一番。一位退役的台灣空軍阿伯，到中心活動時常佩戴中華民國或美國國旗的圍巾；假髮、染髮和化妝，更是阿姨們的日常；每逢節日，長輩們更會將自己妝扮一新，自告奮勇登台表演，自娛娛人。

羅蘭岡一位阿伯每天都穿西裝去中心活動，但因為年老體型改變，突出的肚子已讓西裝扣不起來。太太從旁看著著急，工作人員連哄帶誇，果然讓這位老人放棄西裝，從此以後到中心，都是運動服出場。很多家人做不到的事情，但中心的工作人員用鼓勵的辦法就能迎刃而解。

不怕沒人陪 長者相互送暖

人到晚年，最怕孤單。東區一家成人日間保健中心一位華人阿伯的兒子，不久前在台灣的一次停電中，被耽誤了急救時間過世。白髮人送黑髮人，無法回台的阿伯兩眼睛哭成了大核桃。