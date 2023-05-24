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研究：亞裔最易思索生死大事 但最不做生前規畫

編譯潘勛／綜合23日電
最新研究顯示，亞裔大多會把往生當成家族的事，把生病當成隱私，僅7%表示，已寫好生前計畫。圖為紐約華埠街上購物和逛街的華裔民眾。(Getty Images)
最新研究顯示，亞裔大多會把往生當成家族的事，把生病當成隱私，僅7%表示，已寫好生前計畫。圖為紐約華埠街上購物和逛街的華裔民眾。(Getty Images)

最新研究指出，亞裔看到目前情勢，相形其他族裔，最容易思索生死大事、壽終正寢時的照護，但只把這些事存在心裡，不會討論，也不會寫下自己的計畫；往往把往生當成家族的事，把生病當成隱私，不接受安寧緩和醫療。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，專家們表示，亞裔經歷新冠疫情、出於種族動機的攻擊之後，亞裔想了好多。

安養業者VITAS Healthcare進行研究，搜集數據，其醫療部門主任恩古顏(Robert Nguyen)指出，對亞裔老一輩來說，經常認定生老病死是生命必走之路，按理人要承受一定程度的死前痛苦，不要丟臉或看來脆弱，此中實有一定程度的淡泊思想。

這項年度調查出版於4月底，跨族裔的人們填寫的文件顯示，他們希望臨終前怎麼過，還有他們會不會採取行動，確保一切如同計畫而發生。

多達41%的亞裔受訪者表示，目前局勢讓他們想到死亡，相形下西裔36%、非裔27%，白人24%。

恩古顏表示，新冠疫情對全體國人的生活是一大衝擊，大家看到很多人，甚至是年輕人去世，真是不幸；另外，大家也目睹暴力攻擊亞裔社區在上升。

但是談到正式準備生前計畫，亞裔給人的感受卻大不相同。

亞裔只有7%表示，已寫好生前計畫，相形下白人有25%、非裔22%、西裔21%。受訪的亞裔表示，自己只是不知道如何找到相關資訊。

恩古顏表示，對某些移民來說，接受安養及安寧照護，哪怕只吃些解痛藥物，這個念頭完全沒想到；這些事情跨文化、國家不盡相同，很多亞裔重病患就只回家，在家人陪伴下去世，不用外人照料。

恩古顏表示，在家照料生病親人、仰賴家族的支持，就許多亞洲文化是天生自然的事，但他就一個安寧醫生的立場來看，認為醫療照護與家人照護有共存的空間。

亞裔 疫情 非裔

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