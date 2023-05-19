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亞太裔商業峰會登場 提升企業競爭力

記者張筠／華盛頓報導
2023年亞太裔商業峰會17日在商務部舉行。（記者張筠／攝影）
2023年亞太裔商業峰會17日在商務部舉行。（記者張筠／攝影）

「2023年亞太裔商業峰會」(AANHPI Business Summit)17日在商務部(Department of Commerce)舉行，除慶祝亞太裔傳統月，商務部少數族裔發展局(MBDA)也與全美亞裔總商會(National ACE)簽署合作備忘錄(MOU)，擴大亞太裔商家的發展機會，破除語言、資本等方面的障礙，也幫助創業者在數位時代提升競爭力，善用人工智慧技術，提升網路安全。

全美亞裔總商會會長董繼玲說，這是全美亞裔總商會第三次與商務部MBDA合作，每年亞太裔傳統月都邀請亞太裔商家齊聚一堂，幫助小商家了解並善用聯邦政府的各類項目，包括疫後補助、員工薪資和租金補貼、稅務減免等，有效將這些項目轉化成讓商家獲益的資源，今年也是新冠疫情後首次舉辦實體峰會，吸引400多名企業家和小商家業主參與。

董繼玲說，本次峰會邀請到三位副部長級人物，包括國土安全部首任亞裔副部長田凱(John Tien)、財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)、商務部副部長葛瑞夫斯(Don Graves)，規模大、等級高，此外國務院、白宮亞太裔辦公室等多名官員也與會致詞。

該商業峰會除慶祝亞太裔傳統月，肯定商家貢獻及成就，也邀請到民選官員、政要、創業人士，在多場座談中探討「晶片法案」(Chips and Science Act，CHIPS Act)、人工智慧技術與勞動力發展、企業在不斷數位化的環境中如何轉型、投資與拓展市場的方法等。

商務部MBDA副局長凱文斯(Donald R. Cravins Jr.)說，亞太裔商家是推動美國經濟發展的重要力量，但他們長期面臨語言和資本障礙，過去三年的疫情和衍生仇恨、歧視問題，更連連重創亞太裔社區，今年峰會除了讓少數族裔聲音被聽見，更為鞏固公共和私營部門之間的合作，政府除了提供資金補助，也推出數十種語言服務，並有技術支持，幫助小商家適應日新月異的數位環境。

峰會也設立展區，為商家業主與政府機構提供對話平台，董繼玲說「尤其當前商業環境和各領域基礎設施不斷進步，亞太裔商家需要了解最新動態，並加強資本預備(capital readiness)」，促進商家們在投資、電商轉型與發展(e-commerce)、網路安全等領域的交流，讓亞太裔社群更有凝聚力。

她鼓勵亞太裔小商家要「保持樂觀(be positive)、積極參與(be engaged)、團結合作(be united)、自信做自己(be yourself)」，此外也要努力發聲，「如果我們沒有坐在桌上(發言)，我們就是在菜單上(任人宰割)」(If we are not at the table, we are in the menu)。

董繼玲說，全美亞裔總商會去年舉辦20場圓桌會議，今年將延續，跟進了解各商家業主們在申請政府資源時遇的困難，另外也規劃近50場線上論壇，為商家們擴大市場，提升競爭力。

峰會包括多場座談、展覽，探討「晶片法案」、商家投資、網路安全等議題。（記者張筠／...
峰會包括多場座談、展覽，探討「晶片法案」、商家投資、網路安全等議題。（記者張筠／攝影）
商務部MBDA與全美亞裔總商會簽署合作備忘錄。左為凱文斯，右為董繼玲。（記者張筠...
商務部MBDA與全美亞裔總商會簽署合作備忘錄。左為凱文斯，右為董繼玲。（記者張筠／攝影）

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