封面故事／世界文學節 與江青有約

紐約公共圖書館29日下午「世界文學節」的「江青訪談錄」，由舞蹈家兼作家江青(右二)現身說法。(取自紐約公共圖書館)

位於曼哈頓的紐約公共圖書館 ，將於29日(周六)下午的「世界文學節」(World Literature Festival)推出「江青訪談錄」，由舞蹈家兼作家江青現身說法，談她的文字寫作與舞蹈創作。這項現場訪談由張宏運主持，並以普通話進行，對外開放免費參加，也以線上參與。

4月是詩歌月，紐約公共圖書館將在17日(周一)到29日(周六)，舉辦「世界文學節」，邀請來自世界的五位文學家與詩人與愛書紐約客，分享新書好書，與移民社區的豐富傳統文化。定居紐約與瑞典 的江青是文學節的壓軸，其他應邀出席的作家詩人有義大利作家Marianna Randazzo、阿根廷的西班牙文作家Dolores Reyes、生於法國的小說家Marc Levy、生於美國的韓文作家Frances Cha等。

根據紐約公共圖書館介紹，江青十歲從上海的小學畢業後，1956年考入北京舞蹈學校。畢業後，她從事各種工作，包括演員、舞者、編導、導演和作家。從1963年到1970年，她在香港和台灣從事電影 工作，主演29部電影，並在1967年獲得台灣電影最佳女主角的金馬獎。

江青在1970年來到美國，1973年至1985年在紐約創立江青舞蹈團。1982年至1984年，她被邀請擔任香港舞蹈團的第一任藝術總監。她還在柏克萊加大、紐約亨特學院、瑞典舞蹈學院和北京舞蹈學院任教。1985年，她移居瑞典，來回紐約，此後作為自由編舞者，在世界各地創作和表演獨舞。

「江青訪談錄」活動免費、用中文普通話，以實體會議和線上Zoom會議形式進行。由於當天場地座位有限，須先線上註冊登記索票，網址為https://reurl.cc/MRLzzK。如參加線上Zoom會議，請附上個人電子郵件，主辦單位會在活動前一天發送Zoom會議網路連結。