封面故事／活動篇／學音樂 忌揠苗助長

紐約幼獅青少年管弦樂團許多畢業生成為律師、醫生或是工程師，在各行業發光。（方秀蓉提供）

期盼孩子贏在起跑線，學音樂成為不少家長的首選，然而除少數人能成為像郎朗一樣的天才職業音樂人外，多數孩子日後都選擇不同職業規畫；多位音樂專業人士提醒，每個孩子情況各異，切忌揠苗助長以及功利性太強的學藝之路，恐消磨孩子的學習熱情。

Joyous Music學校創辦人俞Julian，帶領樂團登上「艾倫秀」(The Ellen DeGeneres Show)、美國廣播公司(ABC)的「早安美國」及中國湖南衛視的「天天向上」等多個美中知名節目，他的一雙兒女分別在樂團中擔任大提琴與小提琴手，已在多個知名節目上表演，多位成員高中畢業後申請進入常春藤大學。

對於何時學習音樂，俞Julian表示，家長最早可從胎教開始培養孩子的音樂細胞，但他稱學習音樂不等於過早教授孩子樂器，他建議孩子一到兩歲可接觸音樂，三歲可學習舞蹈以培養節奏感，四到五歲再選擇樂器，七歲到九歲可參與表演、協奏，增強自身的自信心。 俞Julian帶領樂團登上多個美中知名節目。（俞Julian提供）

有理解力後 再學樂器

育有四個孩子的音樂老師廖信惠，目前在紐約幼獅青少年管弦樂團擔任管樂老師，從小學音樂的她表示，音樂是陶冶性情的興趣，反對過早的教授孩子樂器；相反，她希望孩子有足夠的理解力後，再入門樂器，切忌揠苗助長。她提醒，初期除老師教導外，家長的督促也至關重要，以自己孩子舉例，大兒子從鋼琴轉學小提琴初期，練琴就像鋸木頭，每天自己要「捨命陪練」，直到三個月後孩子才能完成一整首樂曲。

兒科醫生戎愛珍的兩個兒子從小學習樂器，大兒子已是外科醫生，小兒子目前擔任樂團第一副會長與大提琴首席；對於兩個兒子的音樂教育 ，她表示，孩子有自己的個性，等到他們足夠成熟，能夠良好溝通，才建議他們學琴，希望這個興趣未來能紓解他們在學業或工作上的壓力，從未強迫過他們。

俞Julian表示，每個孩子的音樂天賦不同，「天賦淺可能不一定成為藝術家，但不代表他們不適合學音樂」；他舉例說，相較未開蒙者，學過樂器的孩子能彈一首曲子就是有天賦，但若與能彈奏音樂係數較高的同齡人比，家長感到自己孩子相形見絀，「藝術不是用來比較，是自我培養與提高」。此外，每個孩子在各階段的表現不同，有孩子雖然三歲到四歲就顯現音樂天賦，但到了七歲到八歲就失去了和同齡人的優勢。

培養興趣 古典+流行

對於如何培養孩子的音樂興趣，廖信惠表示，除了訓練古典音樂外，她還會幫學生尋找流行音樂，例如宮崎駿動漫插曲或是南韓KPOP等；她補充，家長在孩子的學藝過程中，既要鼓勵孩子取得的成績，也要催促孩子堅持練習，「家長和孩子肯定會吵架，但不能讓他們輕言放棄」。

戎愛珍表示，許多華人 父母不能接受自己孩子的平庸；她建議培養音樂成為孩子的興趣，讓他們在享受中學習，避免功利性太強學藝，恐讓孩子對音樂失去興趣。 戎愛珍的兩個兒子從小學習樂器。（戎愛珍提供）

俞Julian表示，美國與中國的音樂教育差別較大，中國從小學到高中設有有專科音樂學校，美國在基礎教育時期，沒設專科音樂學校，只有部分高校在周末開設提前專科音樂教育，美國的教育更希望培養學生多方面發展，以著名音樂家馬友友為例，他申請進入哈佛大學後，取得人類學學士學位，而非音樂專業。

接受台灣與美國音樂教育的廖信惠表示，美國的老師更青睞鼓勵，而華人老師更關注學生的基本功，常會指出孩子的不足，兩者都有優缺點，若過分鼓勵孩子，恐讓孩子不了解自己的劣勢，失去進步的空間，而打壓式教育，恐讓孩子失去信心，甚至喪失對學習樂器的樂趣；她指出，音樂教育應注重平衡中西方的教育方式，鼓勵孩子的同時，也要讓他們認識到自己需要進步空間，通過樂團表演等方式，增加學生的求好心。

紐約幼獅青少年管弦樂團 (Youth Orchestra, CYCNY)藝術總監方秀蓉1998年接手樂團，她幼時學習鋼琴，兩個女兒也秉承媽媽的衣缽，大女兒成了醫生，小女兒陳思潔進入茱莉亞音樂學院，之後創作多首歌劇，成為一位職業音樂人；除了自己的女兒外，她還為數百名華人子弟提供表演平台，讓這些音樂愛好者在舞台上一展所長。 音樂老師廖信惠鼓勵挖掘孩子對音樂熱情。（廖信惠提供）

方秀蓉說，華人家庭注重教育，學習一門樂器成為不少孩子成長必經之路， 除了紐約幼獅青年管弦樂團外，同時期華人社區還有其他的樂團，目前更是遍地開花，不少愛好音樂華人學生，除可加入學校樂隊外，更希望能考進樂團，在更大的舞台表演；她指出，紐約幼獅青少年管弦樂團至今已有300多名團員，許多畢業生已成為律師、醫生或是工程師在各行業發光，時常會返回樂團，與學弟妹共同演出。

對於參加樂團，方秀蓉說，團員不僅要訓練自己的技藝，還要學會與其他隊員配合，能夠在大舞台上自信表演，通過一場場的演出，讓孩子們對學習樂器產生更濃厚的興趣，改變華人子弟只會學習的刻板印象，「左右腦、理性與感性還有自信心的訓練」。

廖信惠表示，考級成為部分家長考量學生標準之一，但她指一些音樂考試較簡單，即使孩子通過考試，並不代表他們音樂程度有所精進，更不建議通過競賽方式推進音樂教育，希望真正培養孩子對音樂的興趣，帶給他們更多啟發。

俞Julian表示，音樂考級與升學考試 不同，第一級到第三級一般需要三年，但若想考過第四級，要通過至少兩年練習；他指出，考級的測試較片面，有孩子在考級中能輕鬆獲得100分，讓他們容易自滿，忽略自身不足，來年不用功練習，對孩子長遠學習音樂帶來負面影響。