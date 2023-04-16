封面故事／活動篇／專精運動 或助名校突圍

王雨田的多名學生已申請進入常春藤大學。（王雨田提供）

著名的常春藤 盟校是美國東北部八所大學或獨立學院的聯盟，是不少華人家長期盼子女深造的心儀殿堂，然而這個聯盟成立之初是為了這些院校的體育賽事聯賽，並非現在所指的精英學術教育，選擇一項專精體育運動也成為學生在這些名校中競爭突圍的優勢之一。

在美國，體育與體育運動是兩種不同概念，前者是幫助學生掌握體育技能，後者是培養學生的運動特長；多位參加國際賽事的教練表示，學生參加體育活動有助於培養他們的團隊協作、忍耐力與領導力，對孩子日後成長有益。

對於能否為名校加分，體育名師表示，在頂尖大學的申請中，學術成績優異只是基本的考量之一，若有體育天賦且肯下苦工的學生，能在國際賽事取得佳績，會更收到頂尖大學的加分。

與中國的大學招收體育特長生動輒降分相比，除少數州立大學可能會以此方法為體育特長生開「後門」外，美國頂尖大學並不會為申請者的體育特長降低入學標準；多家常春藤院校招生人員曾公開表示，只有申請者的學業與體育成績同樣突出，達到錄取標準，才會受到青睞。

賽事獲佳績 有可能加分

18歲起擔任美國乒乓球國家隊教練的王雨田，目前在皇后區小頸經營Origin Table Tennis Acedemy俱樂部，他的多名學生已申請進入常春藤大學；他表示，申請者除了學業優異外，還要在國內或國際重點賽事上取得較高的名次，才能讓這項運動特長成為申請中的加分項。

代表美國出征東京奧運會乒乓球比賽的選手劉娟表示，美國許多頂尖大學，如哈佛、康乃爾和紐約大學等，都有華人乒乓球校隊，每年還有全國的比賽，若在乒乓球國際比賽上取得佳績，有利於孩子申請名校。

法拉盛東方跆拳道 負責人劉琛超，培養多名行業比賽的優勝者，他表示，若學生想要申請進入常春藤院校，除了成績優異外，還要「多才多藝」，他舉例說，一名申請進入頂尖院校的學生不僅在跆拳道賽場上獲得殊榮，還在繪畫與等方面頗有成績。 劉琛超說，跆拳道培養思維能力，對於學習課程有正面的影響。（劉琛超提供）

在紐約皇后區法拉盛經營New York Indoor Sports Club的劉娟表示，她與同事在開館十年期間教授了至少100多名學生，學員一般從六歲開始學習，也有高中生前來求學；她說，乒乓球是小球運動，能夠訓練學生的協調性與靈敏性，對他們日後成長有正面的影響。

打乒乓球 4歲多可接觸

作為哈佛大學乒乓球俱樂部教練的王雨田表示，相較於其他族裔，亞裔、尤其是華裔，學習乒乓球的節奏性與理解力更好，若希望孩子成為職業運動員 ，建議學生可從四歲半開始接觸乒乓球，若天賦較高，也可以從七歲到八歲開始系統學習，「華人的血液中就流淌著兵乓球」。

王雨田說，與羽毛球和網球等相比，乒乓球不斷變換，要求選手要移動找位，初學者需要三個月的練習才能入門，若家長只是為了孩子申請大學時加分，高中才報名學習，他只能坦言告知，此時開始培訓這門運動只能當作興趣培養。

練跆拳道 6歲可入門

對於跆拳道的學習，劉琛超表示，紐約州至少有500家跆拳道館，多數以培養孩子的興趣為主，若家長希望培養孩子成為專業運動員，需要慎重選擇去道館與教練；他說，跆拳道的全國比賽從十歲開始，建議孩子可從六歲入門，通過專業培訓，四年後準備參賽。

劉琛超表示，美國沒有體校，學校注重孩子全方面的發展，選擇是否專攻體育特長，是學生的自我選擇；以他的跆拳道館舉例，他說，每年的比賽中，教練會觀察學生的運動潛質與臨場的心理素質，隨後選拔隊員進入專業隊，帶領他們日後參加全美與世界級相關比賽。

對於練習跆拳道時間，劉琛超說，專業隊運動員每周訓練三次，一次數小時，相較於訓練時間長短，是否有效率更重要；他說，一名優秀的跆拳道運動員不僅要四肢發達，還要培養思維能力，做到手、腦共同發展，對於學習課程也有正面的影響。

王雨田表示，在美國，多數學生到高中十年級學業才日益繁忙，在此之前，孩子有足夠課餘時間可以學習乒乓球；他說，若想培訓孩子成為乒乓球運動員，就要尋求專業老師的協助，經過系統學習和訓練，才有望在國際賽事上取得佳績。

16歲的宋澤明（Ethan song）就讀康州鲁米斯查菲高中(The Loomis Chaffee School)，因熱愛水上運動選擇賽艇，是學校賽艇俱樂部的唯一華人；作為賽艇中的舵手，他每天要堅持凌晨4時起床、5時晨練，一周六天每天平均訓練兩個小時。

玩賽艇 改變內向性格

宋澤明說，選擇這項運動教會他自律，要想堅持這項運動，他要學會時間管理，平衡學習、訓練與休息的時間，意味著他做每一件事情都要全力以赴、集中精力；他指，因要在團隊中擔任舵手，常常需要公眾演講，他還要培養自己的領導力，改變過去內向的性格。

宋澤明的母親宋Stella表示，相較於賽艇比賽的本身，兒子從中學習了領導力，培養了他堅持與不怕吃苦的精神，從中訓練的團隊協作力等，以及他願意推廣這項運動的所做出的努力，日後能夠幫助他處理更複雜難題，這些都是未來名牌大學看重申請者的優秀品質。 宋澤明從運動中學習領導力，培養堅持與不怕吃苦的精神。（宋Stella提供）

「每一項運動都有自己的規則」，劉琛超表示，學習跆拳道的孩子要學會尊師重道、感謝自己的父母，不能恃強凌弱或以弱怕強，學生要學習紀律，有不服輸的精神。